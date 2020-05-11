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16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция. ФОТО

16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция. ФОТО

В минувшие выходные (9-10 мая) полицейские, патрулируя территорию Зоны отчуждения, обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию Зоны, минуя контрольно-пропускные пункты.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Все задержанные - жители столицы, Киевской и Черкасской областей.

В частности, нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт. Полесское и г. Припять.

Еще одну группу экстремалов обнаружили вблизи объекта "Чернобыль-2". Пятеро граждан нелегально въехали на автомобиле. Автомобиль нарушителей изъят и помещен на площадку временного содержания.

Сейчас указанную группу "туристов" полиция проверяет на причастность к совершению поджогов на территории Зоны отчуждения.

В отношении всех нарушителей полицейские составили админпротоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция 01
16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция 02

Автор: 

Нацполиция (16608) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+5
Да пох нам туристы когда казнокрадов и взяточников начнете отлавливать?
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11.05.2020 14:34 Ответить
+2
кстати... или не кстати... там уже все погасили? может это тайные помощники МЧСников? (ну или наоборот...)
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11.05.2020 14:44 Ответить
+2
Хорошо ,что ливни затушили пожары.Натерпелись мы.
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11.05.2020 15:05 Ответить
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Да пох нам туристы когда казнокрадов и взяточников начнете отлавливать?
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11.05.2020 14:34 Ответить
сталкьори нє заплатілі МЗДУ
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11.05.2020 14:40 Ответить
лол маслины поймали в попки
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11.05.2020 14:35 Ответить
кстати... или не кстати... там уже все погасили? может это тайные помощники МЧСников? (ну или наоборот...)
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11.05.2020 14:44 Ответить
не там все пучком. в намордниках сталкеры. вышли погулять. там еще и собаку найдут, если надо.
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11.05.2020 14:46 Ответить
а одна и на глаза надела. да пофуй куда идти. итить колотить.
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11.05.2020 14:48 Ответить
Туристы они были до входа в зону, теперь они снорки
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11.05.2020 14:46 Ответить
Хорошо ,что ливни затушили пожары.Натерпелись мы.
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11.05.2020 15:05 Ответить
А этих, надеюсь, не нашли? А то нам же некому хабар сдавать будет!

16 туристів-екстремалів, які незаконно проникли в Зону відчуження, затримали на вихідних, - поліція - Цензор.НЕТ 3666
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11.05.2020 15:10 Ответить
...поздно поехали сталкеры итиёгомать.......как тушить пожар их не было..
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11.05.2020 15:19 Ответить
Может для того и поехали, чтоб опять было что тушить.
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11.05.2020 15:39 Ответить
А если пускать в зону за платным цифровым пропуском? Всех без пропуска задерживать и судить к админработам в зоне на 15 суток - прополка, ритье каналов, уборка мусора, ремонт ограждения и тому подобное. В любом случае - выгода обоюдная.
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11.05.2020 17:44 Ответить
 
 