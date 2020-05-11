16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция. ФОТО

В минувшие выходные (9-10 мая) полицейские, патрулируя территорию Зоны отчуждения, обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию Зоны, минуя контрольно-пропускные пункты.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Все задержанные - жители столицы, Киевской и Черкасской областей.

В частности, нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт. Полесское и г. Припять.

Еще одну группу экстремалов обнаружили вблизи объекта "Чернобыль-2". Пятеро граждан нелегально въехали на автомобиле. Автомобиль нарушителей изъят и помещен на площадку временного содержания.

Сейчас указанную группу "туристов" полиция проверяет на причастность к совершению поджогов на территории Зоны отчуждения.

В отношении всех нарушителей полицейские составили админпротоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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