Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP. ФОТОрепортаж
Украинские больницы с трудом справляются с коронавирусом, несмотря на относительно небольшое количество случаев больных в стране.
Об этом пишет американское информагентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, медики работают в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви. Журналисты также обращают внимание на то, что больницы перегружены пациентами: в медучреждениях, которые рассчитаны на 150 больных коронавирусом - находятся 250 человек. Кроме этого, пишет издание, отсутствие системы фильтрации в некоторых больничных моргах заставляет медицинских работников проводить вскрытия снаружи, под деревьями.
"Украинская проблемная система здравоохранения перегружена из-за COVID-19, несмотря на то, что было сообщено об относительно небольшом количестве случаев - 15322 инфицированных и 391 смертельном случае по состоянию на воскресенье (10 мая. - Ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что наиболее очевидной проблема является в западном городе Черновцы, где было подтверждено более 2268 случаев инфицирования в городе и окрестностях.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказывает изданию анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.
Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев говорит, что не хватает всего.
"Я не думаю, что хотя бы одна больница в Украине имеет все, что нужно", - говорит он.
Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович рассказывает, что "семейные врачи самоустранились от решения проблемы".
"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", - отметил терапевт.
Как пишет издание, в больнице Почаева нет специалистов по инфекционным заболеваниям: один уволился, у другого диагностировали коронавирус.
"Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы", - считает Венжинович.
Отмечается, что врачи опасаются послаблений карантинных мероприятий с 11 мая в стране.
"Вы можете видеть печальную картину нашей "готовности", и это происходит на четвертом месяце эпидемии", - рассказывает патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.
По его словам, страна не дает медикам "ни копейки на улучшение санитарных условий".
Как пишет издание, Стецюк одет в желтый защитный костюм, который ему сшил друг, который шьет обувь. Он проводит вскрытие умерших от коронавируса на свежем воздухе, так как в больничном морге нет нормальной вентиляции и водоснабжения.
"Украина была полностью не готова к эпидемии. До сих пор большой вопрос, готова ли она сейчас", - говорит Стецюк
Врач рассказывает, что ему отказали и в просьбе предоставить палатку для вскрытия на улице, ссылаясь на нехватку средств.
Отмечается, что врачи также жалуются на достойную зарплату.
"Грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голоду, как оплатить свою квартиру и прокормить семью", - говорит 38-летний врач Игорь Фельдман из Черновцов с 15-летним стажем, который зарабатывает около 4700 гривен в месяц.
Журналисты также обращают внимание на коррумпированную экономику в стране и на истощение бюджета войной с поддерживаемыми Россией наемниками. Также говорят о новой администрации президента Владимира Зеленского, которая продолжает работать над медреформой, основанной предшественниками. Завершают свою публикацию авторы тем, что президент Зеленский пообещал пересмотреть медицинскую реформу.
Фото: AP, Евгений Малолетка
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Но всё-же чёрт возьми!
Работа-то на воздухе!
Работа-то с людьми! (с)
Теперь о втором этапе...
О чем сии статейки? О перегрузе ОРИТ?
Так а с чего они будут не перегружены, если ОРИТ рассчитан, в лучшем случае, на 5 - 10 тяжелых поциентов?
Хочется услышать таких проффесианалок, как ты
А для пациентов плюсов я не вижу. С учетом загруженности семейных врачей, обслуживать пациентов им просто некогда. Про круглосуточность их работы вообще думать страшно. Отпуска тоже не положены...
До чого ж готові ? До знищення українців??
https://www.youtube.com/watch?v=HZwPHZT0v68
-по сути, оплата медикам и СИЗ - это копейки в масштабах страны, 5 млрд в месяц только налоговики не собирают ввиду только НДС-схем...
- мама любит скорость
- имеют право на ошибку
- если есть собака у врача - пусть продаст и СИЗ купит
Продолжать можно до бесконечности, но не следует грустить. Ведь эта власть пришла с небывалой 73% поддержкой. Скажем зебилам спасибо и насладимся.
до конца года эта сумма утроится. Запомните этот комментарий.
И вы купили киномеханика который стал крутить другое кино. Но в этом фильме ВВП почему-то падает?
И часть покупавших идиотов хотели фильм без войны!
И борьбу с коррупцией в этом кино не крутят!
В том фильме возврат НДС автоматом шел!
Из совпавшего, с вашими зебилы ожиданиями, только разрыв с МВФ, и то частично. С трехлетнего периода до полутора. И это не "новое лицо", как вам мечталось, послало МВФ, а наоборот.
Смотрите далее, я попкорном запасся.
P.S. зебилы, я не вижу очередь в военкомат, нет барыги, спасайте Украину!
Влада вважає що якщо вони будуть звітувати на брифінгах то і в медиків буде більше можливостей та фінансів. А все не так. Якщо грошей не давати на боротьбу з пандемією, то, звісно, не буде вистачати і засобів захисту (расходників), і захисних костюмів, і на зарплатню медикам. І реформа тут взагалі ні до чого. Реформа не могла передбачити таких злочинців при владі.
А московские ПОПЫ заработать не упустили теперь разгребаем.
Вскрытие трупов на свежем воздухе - кацапские агенты им бояру с мухоморами подкинули?!
Ну и таки да, мы нищая страна, если кто не понял. Для того чтоб начать выгребать, нужно сначала это признать, а не делать вид, что у нас США или Германия и просто злые дяди не хотят платить зарплату.
Только приняв то что мы в глубокой Ж, можно будет начать принимать решения и проводить изменения. И это серьезные и масштабные изменения, которые позволят поднять ЗП важным для государства специалистам.
Мне нечего возразить, про зеленую плесень мы все знаем. Плесень превращает в ничто все, к чему прикасается.
Зеленский, ты ЧУМА ДЛЯ УКРАИНЫ, БЕГИ, ПОКА ЕЩЕ СМОЖЕШЬ!
LOL