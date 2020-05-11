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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP. ФОТОрепортаж

Украинские больницы с трудом справляются с коронавирусом, несмотря на относительно небольшое количество случаев больных в стране.

Об этом пишет американское информагентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 01

Как пишет издание, медики работают в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви. Журналисты также обращают внимание на то, что больницы перегружены пациентами: в медучреждениях, которые рассчитаны на 150 больных коронавирусом - находятся 250 человек. Кроме этого, пишет издание, отсутствие системы фильтрации в некоторых больничных моргах заставляет медицинских работников проводить вскрытия снаружи, под деревьями.

Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 02

"Украинская проблемная система здравоохранения перегружена из-за COVID-19, несмотря на то, что было сообщено об относительно небольшом количестве случаев - 15322 инфицированных и 391 смертельном случае по состоянию на воскресенье (10 мая. - Ред.)", - пишет издание.

Отмечается, что наиболее очевидной проблема является в западном городе Черновцы, где было подтверждено более 2268 случаев инфицирования в городе и окрестностях.

"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказывает изданию анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.

Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 03

Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев говорит, что не хватает всего.

"Я не думаю, что хотя бы одна больница в Украине имеет все, что нужно", - говорит он.

Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович рассказывает, что "семейные врачи самоустранились от решения проблемы".

"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", - отметил терапевт.

Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 04

Как пишет издание, в больнице Почаева нет специалистов по инфекционным заболеваниям: один уволился, у другого диагностировали коронавирус.

"Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы", - считает Венжинович.

Отмечается, что врачи опасаются послаблений карантинных мероприятий с 11 мая в стране.

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"Вы можете видеть печальную картину нашей "готовности", и это происходит на четвертом месяце эпидемии", - рассказывает патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.

По его словам, страна не дает медикам "ни копейки на улучшение санитарных условий".

Как пишет издание, Стецюк одет в желтый защитный костюм, который ему сшил друг, который шьет обувь. Он проводит вскрытие умерших от коронавируса на свежем воздухе, так как в больничном морге нет нормальной вентиляции и водоснабжения.

Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 05
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 06

"Украина была полностью не готова к эпидемии. До сих пор большой вопрос, готова ли она сейчас", - говорит Стецюк

Врач рассказывает, что ему отказали и в просьбе предоставить палатку для вскрытия на улице, ссылаясь на нехватку средств.

Отмечается, что врачи также жалуются на достойную зарплату.

"Грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голоду, как оплатить свою квартиру и прокормить семью", - говорит 38-летний врач Игорь Фельдман из Черновцов с 15-летним стажем, который зарабатывает около 4700 гривен в месяц.

Журналисты также обращают внимание на коррумпированную экономику в стране и на истощение бюджета войной с поддерживаемыми Россией наемниками. Также говорят о новой администрации президента Владимира Зеленского, которая продолжает работать над медреформой, основанной предшественниками. Завершают свою публикацию авторы тем, что президент Зеленский пообещал пересмотреть медицинскую реформу.

Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 07
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 08
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 09
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 10
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 11
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 12Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 13
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 14
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 15
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 16
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 17
Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP 18

Фото: AP, Евгений Малолетка

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Автор: 

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Топ комментарии
+23
Зеленый позор на весь мир. Порошенко купил для медиков больше костюмов, очков и масок, чем нынешняя власть.
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11.05.2020 15:50 Ответить
+11
У врача ординатора ставка-3820гр.!!!вашу мать-это подлое, наглое, ублюдочное издевательство власти над медиками и их пациентами.нет слов
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11.05.2020 17:09 Ответить
+9
Зелёная свора этого оплачивать не будут по массе причин:
- мама любит скорость
- имеют право на ошибку
- если есть собака у врача - пусть продаст и СИЗ купит
Продолжать можно до бесконечности, но не следует грустить. Ведь эта власть пришла с небывалой 73% поддержкой. Скажем зебилам спасибо и насладимся.
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11.05.2020 17:28 Ответить
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русские статью заказали с постановочными фото.."вскрывают под деревьями"....
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11.05.2020 15:48 Ответить
Патологоанатом - работа сложная,
Но всё-же чёрт возьми!
Работа-то на воздухе!
Работа-то с людьми! (с)
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11.05.2020 16:35 Ответить
та да. и коронавируса нет.это все выдумки для "продаж масок"
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11.05.2020 21:22 Ответить
вирус-то есть, просто нищему больному болеть нельзя да не за что, болеть могут жирные пациенты (страны)
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11.05.2020 21:44 Ответить
Зеленый позор на весь мир. Порошенко купил для медиков больше костюмов, очков и масок, чем нынешняя власть.
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11.05.2020 15:50 Ответить
Когда слышу об успехе 1-го этапа рехвормы, сразу возникает вопрос - в чем, собссно, успех? И никто не может ответить на этот вопрос, но успех есть, говорят!
Теперь о втором этапе...
О чем сии статейки? О перегрузе ОРИТ?
Так а с чего они будут не перегружены, если ОРИТ рассчитан, в лучшем случае, на 5 - 10 тяжелых поциентов?
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11.05.2020 15:51 Ответить
По поводу 1го этапа, вам надо изучить тему досконально для того, чтобы не задавать такие "...." вопросы
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11.05.2020 17:22 Ответить
прикинь, "...", изучил
Хочется услышать таких проффесианалок, как ты
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11.05.2020 17:55 Ответить
Тоже задаюсь вовросом критериев "успешности". На сколько я понял главным успехом считается поднятие ЗП семейным врачам. Правда не так на много как обещали.
А для пациентов плюсов я не вижу. С учетом загруженности семейных врачей, обслуживать пациентов им просто некогда. Про круглосуточность их работы вообще думать страшно. Отпуска тоже не положены...
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12.05.2020 00:29 Ответить
а влада рапортує що вони типу готові((.
До чого ж готові ? До знищення українців??
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11.05.2020 15:51 Ответить
О чем нам недоговаривают, что скрывают
https://www.youtube.com/watch?v=HZwPHZT0v68
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11.05.2020 15:52 Ответить
Фигня. Я читаю французскую и британскую прессу. Так вот в рашке 300 врачей покончили с собой из-за страшных условий, еще 3 тысячи устранил режим, чтобы скрыть количество заболевших.
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11.05.2020 15:56 Ответить
Остальных сослали в страшный Сибир.
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11.05.2020 16:37 Ответить
Чтобы скрыть покончивших с собой и устранённых.
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11.05.2020 16:38 Ответить
Какие все комментаторы умные.Все-то вы знаете... Сразу видно праздношатаюзихся ботов
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11.05.2020 17:24 Ответить
-вместо дорогих роз на могилу можно купить было бы 100 масок врачам...
-по сути, оплата медикам и СИЗ - это копейки в масштабах страны, 5 млрд в месяц только налоговики не собирают ввиду только НДС-схем...
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11.05.2020 15:57 Ответить
Зелёная свора этого оплачивать не будут по массе причин:
- мама любит скорость
- имеют право на ошибку
- если есть собака у врача - пусть продаст и СИЗ купит
Продолжать можно до бесконечности, но не следует грустить. Ведь эта власть пришла с небывалой 73% поддержкой. Скажем зебилам спасибо и насладимся.
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11.05.2020 17:28 Ответить
Причина всего одна: казна пуста. Зеленая шмаркля приняла запас на полгода, теперь - яма в триста млрд гривень. Как минимум, 300,
до конца года эта сумма утроится. Запомните этот комментарий.
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11.05.2020 21:40 Ответить
Т.е. доллар по 81?))
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11.05.2020 22:25 Ответить
Пусть жрут
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11.05.2020 22:26 Ответить
Ну то как все оплачивали при Порошенко мы уже насмотрелись...
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12.05.2020 00:31 Ответить
Правильно!
И вы купили киномеханика который стал крутить другое кино. Но в этом фильме ВВП почему-то падает?
И часть покупавших идиотов хотели фильм без войны!
И борьбу с коррупцией в этом кино не крутят!
В том фильме возврат НДС автоматом шел!
Из совпавшего, с вашими зебилы ожиданиями, только разрыв с МВФ, и то частично. С трехлетнего периода до полутора. И это не "новое лицо", как вам мечталось, послало МВФ, а наоборот.
Смотрите далее, я попкорном запасся.
P.S. зебилы, я не вижу очередь в военкомат, нет барыги, спасайте Украину!
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12.05.2020 11:12 Ответить
Це моторошна інформація має зупинити негайно вихід з "карантину" - Україна не готова аби тисячі потенційно хворих вільно гуляли вулицями та заражали всіх в магазинах. ринках та громадському транспорті. Треба продовжувати карантид доки не буде зменшення заражень а не тоді коли під з 550 на день - з тикими послабленнями у нас буде гірше аніж в жодній країни Європи - бо в нас немає медицини є хабарники, які наживаються на кожному хто потрапляє у лапи "медикам". беруть же на всьому, на "крові", рецептах, палатах, і все собі по карманах. Схаменіться - краще сидіти вдома ніж лежати в лікарні і за все "платити" з власного карману - особлико коли ніхто не дасть гарантію, що вижевеш.
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11.05.2020 15:57 Ответить
Запуганным лохам можно до конца дней находиться в карантине и носить намордник так, как никто не отменял другие заразные инфекции, особенно туберкулез.
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11.05.2020 16:28 Ответить
Да нет, никто уже не будет сидеть просто так и не работать. Государству, МОЗ, местным властям на местах необходимо в срочном порядке организовать дополнительные больницы, отделения и т.п. для лечения ковидных больных отдельно, с подозрением на ковид - отдельно., чтобы не унижать их человеческое достоинство. И создать НОРМАЛЬНЫЕ условия для профессиональной работы медиков. Тогда никого не надо будет ловить и "расстреливать" за пребывание на улице. Это и есть правильная организация медицинской помощи во время эпидемий. Так во всем мире вделали. И на местах, и у центральной власти деньги есть. Например, пока не "улучшать" парки и скверы, а сохранить жизни тех, кто потом там будет гулять
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11.05.2020 17:32 Ответить
Те вы на полном серьезе считаете, что можно "срочно" создать систему здавоохранения? Это дорого и требует времени. А пока придется наслаждаться своим наплевательским отношением...
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12.05.2020 00:33 Ответить
до чого тут реформа? Реформа це одне, кошти які б мали бути виділені на протиепідемічну підготовку, це зовсім інше. Бюджет формувався до початку пандемії, тож, з початком пандемії мав би бути переглянутий, і виділені додаткові кошти. Та тільки ж зелені обісцянці їхвже розікрали та витратили на свої автівки та своїх сосалок. Тому медицина в умовах пандемії критично недофінансована.
Влада вважає що якщо вони будуть звітувати на брифінгах то і в медиків буде більше можливостей та фінансів. А все не так. Якщо грошей не давати на боротьбу з пандемією, то, звісно, не буде вистачати і засобів захисту (расходників), і захисних костюмів, і на зарплатню медикам. І реформа тут взагалі ні до чого. Реформа не могла передбачити таких злочинців при владі.
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11.05.2020 15:58 Ответить
мда, последняя фотка впечатляет. это же похоже костюмы химзы.
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11.05.2020 15:59 Ответить
так,в армії такі були там ще до комлекту має бути,не смійтеся...протигаз "зелений слоник".
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11.05.2020 16:19 Ответить
БРЭХНЯ! Мер Днипра Филатов на свободе у Шустера предлагал помощь -командировку своего медперсонала только просил помочь с переброской в Черновцы и в Черниговской обл есть возможность помочь там всего( 60чел. заболевших).
А московские ПОПЫ заработать не упустили теперь разгребаем.
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11.05.2020 16:14 Ответить
А рассказывают нам про 26 тысяч подготовленных койко-мест..
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11.05.2020 16:15 Ответить
Которые заняты на 15%.
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11.05.2020 16:36 Ответить
Дык не врут! Койкоместа есть, только койки не лечат
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12.05.2020 00:35 Ответить
При том что втирают дальше - большинство лечатся на дому..
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11.05.2020 16:16 Ответить
Если это правда, то степашку и ляшка надо расстрелять, а паяца отправить на скамью подсудимых.
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11.05.2020 16:38 Ответить
Создавайте петицию для президента.
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11.05.2020 21:38 Ответить
А всех кто до них был тоже?
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12.05.2020 00:36 Ответить
Дещо відрізняється від бадьорих звітів влади...
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11.05.2020 16:51 Ответить
что -то попахивает заказухой
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11.05.2020 16:54 Ответить
Нет, это правда, сэр. Реальность еще страшнее. Из киевских кабинетов правда не видна. Как говорят мудрые, нет темней места, чем под царскими окнами.
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11.05.2020 21:37 Ответить
Вообще то того, прип.здели англосаксы очень сильно, вне зависимости от политических моих пристрастий. Где они это Армагедон нашли? У себя снимайте, там есть где развернуться, все на порядок хуже по результатам.
Вскрытие трупов на свежем воздухе - кацапские агенты им бояру с мухоморами подкинули?!
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11.05.2020 17:00 Ответить
это фото из ада. Просто оторопь берет.
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11.05.2020 17:07 Ответить
У врача ординатора ставка-3820гр.!!!вашу мать-это подлое, наглое, ублюдочное издевательство власти над медиками и их пациентами.нет слов
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11.05.2020 17:09 Ответить
а теперь еще и 0,75 ставки
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11.05.2020 17:36 Ответить
А на руки сколько? Там же не голая стака?
Ну и таки да, мы нищая страна, если кто не понял. Для того чтоб начать выгребать, нужно сначала это признать, а не делать вид, что у нас США или Германия и просто злые дяди не хотят платить зарплату.

Только приняв то что мы в глубокой Ж, можно будет начать принимать решения и проводить изменения. И это серьезные и масштабные изменения, которые позволят поднять ЗП важным для государства специалистам.
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12.05.2020 00:44 Ответить
Статистику ніхто не каже.
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11.05.2020 17:42 Ответить
толку? Статистика, шо дышло - куда повернешь, то и вышло
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11.05.2020 17:57 Ответить
Почитал эту статью об ужасах в Украине и подумал, что это перепечатка из какой-то Раша Тудей. Да нет, ссылка на солидную американскую АР и даже есть имя автора американца Евгения Малолетки. Почему-то вспомнил, что не менее солидная британская ВВС извинилась перед Порохом и вдобавок похудела на четверть миллиона фунтов стерлингов за пиз@деж о том, что Порох заплатил Трампу за совместное с ним фото. А ведь с каким упоением смаковали эту туфту за поребриком и местные ватники на Цензоре со ссылкой на саму ВВС!
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11.05.2020 20:01 Ответить
перегружены?да у нас не больницы а полный ****...... !отец лежал в апреле с инсультом на петра запорожца,палаты убитые в хлам,медикаментов нет.какя реформа ?как перегружено,чем?там полная ЖОПА.я удивляюсь как там нет вспышек этой хрени.хорош пиз.... надо что то делать.задолбали ****аболы.
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11.05.2020 20:16 Ответить
К сожалению решения не там, не в больницах. Все гораздо сложнее.
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12.05.2020 00:46 Ответить
сложного нет ничего,просто надо навести порядок и в больницах и там где сложнее.сажать и на долго.а у нас только говорят,говорят и говорят.договорились и дореформировались что ребенку неотложку хрен вызовешь.это как понять?пока не дашь мед.сестре пару гривен отношение как к пустому месту.это правильно?
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12.05.2020 07:00 Ответить
Только что позвонила коллега （прочла этот материал）: ты был прав, эта страна обречена, как только откроют границы, берем детей с мужем и уезжаем! Здесь ничего не меняется.
Мне нечего возразить, про зеленую плесень мы все знаем. Плесень превращает в ничто все, к чему прикасается.
Зеленский, ты ЧУМА ДЛЯ УКРАИНЫ, БЕГИ, ПОКА ЕЩЕ СМОЖЕШЬ!
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11.05.2020 21:34 Ответить
А до этого мы цвели и пахли, а как пришел Зе так сразу все развалилось
LOL
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12.05.2020 00:47 Ответить
Головна реформа за 5 років - процедура швидкого реагування на випадок якщо в степах України вкусила тихоокеанська медуза
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11.05.2020 22:27 Ответить
чергова порція лайна .для "віруснутих " лохів)
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11.05.2020 23:49 Ответить
Українські лікарні перевантажені навіть з невеликою кількістю випадків коронавірусу, - AP - Цензор.НЕТ 1906
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12.05.2020 01:00 Ответить
 
 