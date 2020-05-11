Украинские больницы перегружены даже с небольшим количеством случаев коронавируса, - AP. ФОТОрепортаж

Украинские больницы с трудом справляются с коронавирусом, несмотря на относительно небольшое количество случаев больных в стране.

Об этом пишет американское информагентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, медики работают в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви. Журналисты также обращают внимание на то, что больницы перегружены пациентами: в медучреждениях, которые рассчитаны на 150 больных коронавирусом - находятся 250 человек. Кроме этого, пишет издание, отсутствие системы фильтрации в некоторых больничных моргах заставляет медицинских работников проводить вскрытия снаружи, под деревьями.

"Украинская проблемная система здравоохранения перегружена из-за COVID-19, несмотря на то, что было сообщено об относительно небольшом количестве случаев - 15322 инфицированных и 391 смертельном случае по состоянию на воскресенье (10 мая. - Ред.)", - пишет издание.

Отмечается, что наиболее очевидной проблема является в западном городе Черновцы, где было подтверждено более 2268 случаев инфицирования в городе и окрестностях.

"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказывает изданию анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.

Заведующий отделением интенсивной терапии этой же больницы Константин Дронев говорит, что не хватает всего.

"Я не думаю, что хотя бы одна больница в Украине имеет все, что нужно", - говорит он.

Терапевт из города Почаев, 51-летний Иван Венжинович рассказывает, что "семейные врачи самоустранились от решения проблемы".

"Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону. Все боятся заразиться коронавирусом", - отметил терапевт.

Как пишет издание, в больнице Почаева нет специалистов по инфекционным заболеваниям: один уволился, у другого диагностировали коронавирус.

"Все люди убежали, а те, кто остался, работают на пределе своих сил из-за этой реформы", - считает Венжинович.

Отмечается, что врачи опасаются послаблений карантинных мероприятий с 11 мая в стране.

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"Вы можете видеть печальную картину нашей "готовности", и это происходит на четвертом месяце эпидемии", - рассказывает патологоанатом из Тернополя Олег Стецюк.

По его словам, страна не дает медикам "ни копейки на улучшение санитарных условий".

Как пишет издание, Стецюк одет в желтый защитный костюм, который ему сшил друг, который шьет обувь. Он проводит вскрытие умерших от коронавируса на свежем воздухе, так как в больничном морге нет нормальной вентиляции и водоснабжения.





"Украина была полностью не готова к эпидемии. До сих пор большой вопрос, готова ли она сейчас", - говорит Стецюк

Врач рассказывает, что ему отказали и в просьбе предоставить палатку для вскрытия на улице, ссылаясь на нехватку средств.

Отмечается, что врачи также жалуются на достойную зарплату.

"Грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голоду, как оплатить свою квартиру и прокормить семью", - говорит 38-летний врач Игорь Фельдман из Черновцов с 15-летним стажем, который зарабатывает около 4700 гривен в месяц.

Журналисты также обращают внимание на коррумпированную экономику в стране и на истощение бюджета войной с поддерживаемыми Россией наемниками. Также говорят о новой администрации президента Владимира Зеленского, которая продолжает работать над медреформой, основанной предшественниками. Завершают свою публикацию авторы тем, что президент Зеленский пообещал пересмотреть медицинскую реформу.























Фото: AP, Евгений Малолетка

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