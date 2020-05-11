Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни участников репетиций парада в честь 75-летия Победы в Москве, в том числе несовершеннолетние курсанты военных училищ, заразились коронавирусом. Парад не состоялся из-за коронавируса.

Об этом пишет российское издание "Проект", информирует Цензор.НЕТ.

Решение об отмене парада на Красной площади в Москве президент РФ Владимир Путин принял в середине апреля. Но до этого уже состоялись несколько репетиций шествия, на которые приезжали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.

"Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне "Алабино", который в точности повторяет центральную площадь России, прошла 16 апреля – к этому моменту Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции" – пишет "Проект". Позднее в этот же день Путин заявил об отмене парада.

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К этому моменту несколько воспитанников суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь у десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны России сообщало о 8 заболевших, по данным "Проекта", их на порядок больше.

Также заразились десятки курсантов Нахимовского училища и Военного университета минобороны. В министерстве признавали случаи заражения в этих учебных заведениях, однако "Проект" также утверждает, что зараженных было намного больше. Издание также утверждает, что есть заболевшие и в ряде других учебных заведений и в Преображенском полку. В минобороны эти утверждения не комментировали.

"Именно репетиции и привели к массовому заражению среди военных и курсантов, уверены все собеседники, с которыми "Проект" говорил при подготовке этого материала" – говорится в статье.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски. Внимание! Ненормативная лексика!

Всего, по официальным заявлениям Минобороны, в российской армии на 10 мая коронавирусом были инфицированы 1723 военнослужащих, а также 1132 курсанта и 55 воспитанников довузовских учебных заведений. "Проект" утверждает, что не менее 300 из них заразились во время репетиций, предполагая, что это число может быть большим.