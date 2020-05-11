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Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни участников репетиций парада в честь 75-летия Победы в Москве, в том числе несовершеннолетние курсанты военных училищ, заразились коронавирусом. Парад не состоялся из-за коронавируса.

Об этом пишет российское издание "Проект", информирует Цензор.НЕТ.

Решение об отмене парада на Красной площади в Москве президент РФ Владимир Путин принял в середине апреля. Но до этого уже состоялись несколько репетиций шествия, на которые приезжали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.

"Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне "Алабино", который в точности повторяет центральную площадь России, прошла 16 апреля – к этому моменту Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции" – пишет "Проект". Позднее в этот же день Путин заявил об отмене парада.

Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы 01Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19, всего заболели более 221 тыс. человек

К этому моменту несколько воспитанников суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь у десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны России сообщало о 8 заболевших, по данным "Проекта", их на порядок больше.

Также заразились десятки курсантов Нахимовского училища и Военного университета минобороны. В министерстве признавали случаи заражения в этих учебных заведениях, однако "Проект" также утверждает, что зараженных было намного больше. Издание также утверждает, что есть заболевшие и в ряде других учебных заведений и в Преображенском полку. В минобороны эти утверждения не комментировали.

"Именно репетиции и привели к массовому заражению среди военных и курсантов, уверены все собеседники, с которыми "Проект" говорил при подготовке этого материала" – говорится в статье.

Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы 03Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы 04

Также на Цензор.НЕТ: Бойцы 54-ОМБр уничтожили позицию российских террористов из батальона "Восток": "Три оккупанта ушли в 200-ю бригаду". ВИДЕО беспилотника

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски. Внимание! Ненормативная лексика!

Всего, по официальным заявлениям Минобороны, в российской армии на 10 мая коронавирусом были инфицированы 1723 военнослужащих, а также 1132 курсанта и 55 воспитанников довузовских учебных заведений. "Проект" утверждает, что не менее 300 из них заразились во время репетиций, предполагая, что это число может быть большим.

Автор: 

армия РФ (19917) День Победы (1231) карантин (16729) парад (654) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+43
Бабы еще нарожают
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11.05.2020 15:55 Ответить
+34
Жаль все-таки, что парад отменили.
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11.05.2020 15:57 Ответить
+29
Браво ! Бессмертный полк .Сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 2657
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11.05.2020 16:05 Ответить
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Повторити! Ще багато разів!
(і мені філіжанку кави, будь ласочка)
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11.05.2020 21:22 Ответить
вОнюшки, все прямиком в гробы! шагом марш, ********!



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12.05.2020 00:35 Ответить
а вот и вОнюшки))

Сотні військових у Росії заразилися коронавірусом на репетиціях параду до Дня перемоги - Цензор.НЕТ 9664
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12.05.2020 01:04 Ответить
Эх, жаль, что парад не провели. Хоть раз, могли сделать что-то полезное
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12.05.2020 05:31 Ответить
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