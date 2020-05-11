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Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами. ФОТОрепортаж

В Веселовском районе Запорожской области в двух селах массово гибнут пчелы. Причиной считают обработку полей химикатами.

Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета Дмитрий Майстро, передает Цензор.НЕТ.

"Выходной, а у меня утром "красный" телефон... Пасечники сообщают о массовой гибели пчел в селах Зеленый гай и Чкалово Веселовского района. Причина - ядохимикаты, которыми аграрии в ночь с воскресенья на понедельник обработали поля", - сообщил Майстро.

По его информации, аграрии не сообщили о дате и времени распыления опасных веществ.

Поэтому, пчеловоды не имели возможности обезопасить пчел от отравления. Убытки пчеловодов, добавил депутат, - колоссальные.

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Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами 01
Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами 02
Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами 03
Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами 04

пчелы (28) ядохимикаты (11) Запорожская область (3265)


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Топ комментарии
+56
Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами - Цензор.НЕТ 1606
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11.05.2020 16:27 Ответить
+39
Нет пчел, нет опыления, нет урожая. Ученые доказали, что если на планете на пять лет исчезнут пчелы - жизнь на земле прекратится. Поганая новость.
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11.05.2020 16:28 Ответить
+33
Не буде бджіл не буде людей - за таке требя саджати на пожиттєво.
Вони соняшник задрали обробляти та ріпак а штраф для них 170 грн за таке нахабство.
Ніякі штрафи не можуть компенсувати Землі втрату бджіл, бо небуде запилення фруктових дерев. Для тупоголових Зелеботів пояснюю - жерти не буде чого - здохнете.
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11.05.2020 16:33 Ответить
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Компенсировать должны те кто нанес ущерб (сейчас так и есть), с какой радости налогоплательщики должны покрывать из своего кармана косяки агрохолдингов?
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12.05.2020 00:51 Ответить
Про 15 лет поддерживаю
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12.05.2020 00:52 Ответить
Спалити тим аграріям всі трактори, комбайни і все, що мають ! Нехай спробують почати знову з нуля ! Знали ж падлюки що так буде, і однаково кроплять !...
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11.05.2020 19:55 Ответить
Вони арендують техніку
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11.05.2020 22:50 Ответить
І це не поодинокі випадки... Агрохолдинги потрібно зобов'язати мати великі плантації бджіл (вони можуть це собі дозволити) щоб вони розуміли і вивчали використання препаратів на полях... Хоча всі отрутохімікати мають класи небезпеки - невже важко знайти толкових агрономів
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11.05.2020 22:49 Ответить
Не понимаю я этого. Им самим, что пчелы не нужны??? Что за кретинизм???
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12.05.2020 00:50 Ответить
Покидьки. Самі собі в ногу стріляють. Тепер побачать, яка буде врожайність.
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12.05.2020 09:36 Ответить
по суду компенсации отсудят себе нехилые.
за такое надо жестко наказывать!
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12.05.2020 09:47 Ответить
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