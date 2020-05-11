Массовая гибель пчел произошла в Запорожской области после обработки полей ядохимикатами. ФОТОрепортаж
В Веселовском районе Запорожской области в двух селах массово гибнут пчелы. Причиной считают обработку полей химикатами.
Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета Дмитрий Майстро, передает Цензор.НЕТ.
"Выходной, а у меня утром "красный" телефон... Пасечники сообщают о массовой гибели пчел в селах Зеленый гай и Чкалово Веселовского района. Причина - ядохимикаты, которыми аграрии в ночь с воскресенья на понедельник обработали поля", - сообщил Майстро.
По его информации, аграрии не сообщили о дате и времени распыления опасных веществ.
Поэтому, пчеловоды не имели возможности обезопасить пчел от отравления. Убытки пчеловодов, добавил депутат, - колоссальные.
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+56 Vasily G
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