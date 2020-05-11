40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО
В оккупированном Крыму в небо на воздушных шарах подняли 40-метровые портреты Сталина и Жукова. Официально акцию приурочили к 9 мая, но она пришлась на годовщину подписания указа о депортации крымскотатарского народа.
О запуске портретов сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости Крым", информирует Цензор.НЕТ.
Портрет Сталина был поднят под Белогорском, портрет маршала Жукова – пролетел над Феодосией. Акцию планировали на 9 мая, но в тот день в Крыму шел дождь, так что ее перенесли на 11 число.
"Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы", – пояснил агентству один из пилотов Александр Змушко.
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал запуск портретов на своей странице в Фейсбуке.
"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая совершенно крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить ... Сегодня, 11 мая 2020, российские мерзавцы подняли над старинным Карасубазаром, который они называют Белогорск, портрет тирана Сталина", — написал он.
Чубаров напомнил, что 76 лет назад, 11 мая 1944, в Кремле было подписано Постановление ГКО № 5859-сс "О крымских татар", согласно которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа. Было депортировано около 200 тысяч крымских татар, более 46% из них умерло.
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"И не надо никому прятать голову в песок — Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарскому народу — "не подчинитесь, можем повторить"", — подытожил он.
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Да, а 12% населения, т.е. 250 тысяч человек не захотели защитить родину предков. Да и убазарили их и татары из Казани и другие. Так что мне их не жалко, пусть хлебают.
Крымские татары виноваты в той же мере, но сейчас они винить могут больше себя. Это их купили и они не выступили последними защитниками Крыма. Это было очевидно с самого начала, что их будут арестовывать и гнобить. И что-то я и сейчас не вижу их многомиллионных манифестаций.
А Татары разве не Украинцы? А вы.., тьфу ты, про вас я молчу, то урку проффесионала выбираете которая Крым и Донбасс ***** подарило, то клоуна, которое боюсь и остальную часть Украины подарит.
... СОВОК...
Может его ждёт настоящая чистая мужская любовь в камере, с какой-то потной и жирной обезьяной, которая в пупик ***** целовать будет, на ночь...
Навіщо ?
А ось плакат афганських моджахедів на подібну тему. На плакаті написано двома мовами (арабська і дарі): "Я люблю вас, діти ісламського світу. Я стою біля воріт Кабулу, і помщуся Росії".
Ничтожества мнят свое "вяличие" только под "защитой" беспощадного тирана!
Уроди.
Так прозвали москалів після взяття Казані, коли вони вирізали під корінь всіх татарських чоловіків і хлопчиків у цьому місті. Трупи прив'язали до колод і спустили вниз по Волзі. Коли тисячі колод, над якими стирчали тільки ноги вбитих, пропливли повз Хаджі-Тархан (це місто кацапи тепер називають Астрахань), приголомшені небаченою жорстокістю жителі міста здалися без бою.
россияне с власовским флагом триколором и символом самодержавия двуглавым орлом попадают
в 1943 год в Москву, в Кремль, в кабинет Сталина... Расстреляли их
через 3 минуты. Конец фильма.
И ДОЖДЬ - ПРЕКРАТИЛСЯ НЕ ЗРЯ...
ВНОВЬ ЛЬЁТСЯ НА ЗЕМЛЮ ПЛАЧ
И КРОВЬ МЯСНИКА-УПЫРЯ...