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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО

В оккупированном Крыму в небо на воздушных шарах подняли 40-метровые портреты Сталина и Жукова. Официально акцию приурочили к 9 мая, но она пришлась на годовщину подписания указа о депортации крымскотатарского народа.

О запуске портретов сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости Крым", информирует Цензор.НЕТ.

Портрет Сталина был поднят под Белогорском, портрет маршала Жукова – пролетел над Феодосией. Акцию планировали на 9 мая, но в тот день в Крыму шел дождь, так что ее перенесли на 11 число.

"Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы", – пояснил агентству один из пилотов Александр Змушко.

40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар 0140-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар 02

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал запуск портретов на своей странице в Фейсбуке.

"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая совершенно крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить ... Сегодня, 11 мая 2020, российские мерзавцы подняли над старинным Карасубазаром, который они называют Белогорск, портрет тирана Сталина", — написал он.

Чубаров напомнил, что 76 лет назад, 11 мая 1944, в Кремле было подписано Постановление ГКО № 5859-сс "О крымских татар", согласно которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа. Было депортировано около 200 тысяч крымских татар, более 46% из них умерло.

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"И не надо никому прятать голову в песок — Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарскому народу — "не подчинитесь, можем повторить"", — подытожил он.


40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар 03

Автор: 

День Победы (1231) Крым (26437) Меджлис (811) Сталин Иосиф (568) сталинизм (50) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+43
******* кацапи
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11.05.2020 17:09 Ответить
+38
Канібали
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11.05.2020 17:07 Ответить
+36
А тепер вимагаю продовження перформансу. Запускайте *******!

40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 204
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11.05.2020 17:23 Ответить
Комментировать
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Страница 2 из 2
Можно подумать памятник гетману Сагайдачному крымских татар радовал. Как не крути, а это разовая акция, а вот монумент стоит века.
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11.05.2020 17:34 Ответить
Любе вбивство це одноразова акція.
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11.05.2020 17:51 Ответить
чича а ты спрашивала?
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11.05.2020 18:12 Ответить
Ну что татары, отсиделись? Хуже не стало? А ведь спокойно могли отстоять Крым. Вас 11% населения там. Но вам Шаймиев и КО пургу намели, вы и легли, а теперь вот так.
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11.05.2020 17:35 Ответить
При чём тут татары, если они там все ватой больные.
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11.05.2020 17:41 Ответить
При том, если бы они блокировали войска Раиссы ничего бы не случилось. А теперь хавают то, что хавают.
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11.05.2020 17:43 Ответить
А шо, ЗСУ в Крыму много навоевали, выполняя свой единственный долг перед державою?
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11.05.2020 18:05 Ответить
Они тоже не выполнили приказ. Но они умирать за Крым просто не хотели, а для татар это родина всех поколений.
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11.05.2020 19:19 Ответить
Угу. Т.е., вооруженные до зубов ЗСУ частью сдались, частью вышли из Крыма - то такое. Забыли, проехали. А вот безоружные Кырымлы, не захотевшие лечь под русские танки - они, конечно, редиски. А вот мое мнение - Украина просто предала Кырымлы. А теперь некоторые, по примеру русни, делают из жертвы виноватого.
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11.05.2020 19:32 Ответить
Не, не такое. Это тоже предательство. И вооруженным до зубов они не были.
Да, а 12% населения, т.е. 250 тысяч человек не захотели защитить родину предков. Да и убазарили их и татары из Казани и другие. Так что мне их не жалко, пусть хлебают.
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11.05.2020 19:40 Ответить
Угу. Сначала предали, драпанули из Крыма, а Кырымлы из Киева приказали не провоцировать кровопролитие. А теперь, конечно, не жалко. В то самое время когда русня захватила парламент Крыма, в Симферополе было подразделение "Альфы". И им из Киева приказали вообще не дергаться. Но виноваты, конечно, Кырымлы.
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11.05.2020 19:45 Ответить
Ну сейчас уже доподлинно известно, что приказ от Турчинова и Министра обороны был. Его военные в Крыму не выполнили. Это безусловно преступление. Крымская Альфа тоже изменила присяге, это тоже известно.
Крымские татары виноваты в той же мере, но сейчас они винить могут больше себя. Это их купили и они не выступили последними защитниками Крыма. Это было очевидно с самого начала, что их будут арестовывать и гнобить. И что-то я и сейчас не вижу их многомиллионных манифестаций.
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11.05.2020 19:53 Ответить
Кырымлы виноваты только в том, шо с 1991 года не топили целенаправленно за протекторат Турции. Не могли они себе представить, шо Украина их предаст, а потом самих обвинит в предательстве. Причем части ЗСУ, драпавшие из Крыма под развернутыми знаменами, считаются чуть ли не героями. А безоружный мирняк - злодеи, потому шо должны были сдохнуть. Прекрасная логика, из которой следует, шо после деоккупации Кырымлы таки стоит попробовать попасть под протекторат Турции.
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11.05.2020 20:04 Ответить
А это вариант. Можете еще под Чечню лечь. Тоже вариант
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11.05.2020 20:36 Ответить
Легли ЗСУ в Крыму под русню. И пытаются свалить свое предательство на мирняк.
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11.05.2020 20:42 Ответить
Что ты так раздухарился? Сам сказал, что нужно было под турков лечь Я предложил еще один вариант. Мирняку с ними жить, пусть живут и хавают. О чем речь с самого начала.
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11.05.2020 21:09 Ответить
Ну, раз Украина не в состоянии выполнить обязанности государства по отношению к его гражданам, Кырымлы стоит вспомнить, шо они имеют Право на самоопределение. А "лечь под кого-то" - это очень русское понятие, кстати.
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11.05.2020 21:13 Ответить
Так они по срусски и лягли. В чем вопрос? Сами и определились. Об этом и речь.
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11.05.2020 21:50 Ответить
Да-да. А когда "легли"? Не сразу после героической обороны Крыма Украинскими войсками, нет?
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11.05.2020 21:52 Ответить
Ну так сами и определились и решили не возражать оккупации. Значит все устроило. Я вот только не пойму зачем самоопределившиеся едут оформлять украинский биометрический загранпаспорт. Или на полшишки можно?
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11.05.2020 21:57 Ответить
В 2014-м татарам думать надо было...
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11.05.2020 17:37 Ответить
Совки развелись, только саветы и могут давать!
А Татары разве не Украинцы? А вы.., тьфу ты, про вас я молчу, то урку проффесионала выбираете которая Крым и Донбасс ***** подарило, то клоуна, которое боюсь и остальную часть Украины подарит.
... СОВОК...
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11.05.2020 18:26 Ответить
усік викинув відео типа......типа хватит разделять нарот итд не слухав,поставив антилайк і поскаржився в ютуб на курву.
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11.05.2020 17:39 Ответить
А очі наче під кайфом. І йому край не сподобалося розмова про санкції, тому і завів: "..я з ранку вставав, тренувався, недоїдав, недопивав". Наші хлопці теж життя любили, але поклали його на алтар захисту країни - свідомо, заради любові і продовження життя вільного, незалежного
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11.05.2020 17:57 Ответить
Там окрема гілка з цією новиною з'явилася, ви не проти я перепощу свій допис туди?
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11.05.2020 18:03 Ответить
Любят кацапы людоедов и чем больше их нашинкуешь тем больше будут любить, одно не могу понять, чем им тогда Адик не угодил, тоже усатый, тоже 27 лямов перемолол, а мг42 то вообще как скрипка Страдивари исполняли?Нихера, понял, он чужой был, не родной наверно.
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11.05.2020 17:39 Ответить
Хочется верить, что на следующий год осчастливят быдло крымское уже тремя портретами, добавится еще портрет идола путлера.
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11.05.2020 17:40 Ответить
Всё зависит от Гааги...
Может его ждёт настоящая чистая мужская любовь в камере, с какой-то потной и жирной обезьяной, которая в пупик ***** целовать будет, на ночь...
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11.05.2020 18:44 Ответить
Ну так в чём проблема? Поднять в воздух портрет Бандеры на границе с Крымом.
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11.05.2020 17:40 Ответить
Змагатись з ватою в дурощах ?
Навіщо ?
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11.05.2020 18:16 Ответить
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 6410
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11.05.2020 17:43 Ответить
явлєніє св.іосіфа рабам нєбожьим !
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11.05.2020 17:44 Ответить
мразье кацапо-фашисткое.выжигать под корень будем их.и только так будем
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11.05.2020 17:47 Ответить
Ну что вы.. это прекрасные люди празднуют. А война сугубо "в головах украинцев",как вещает один толстый бывший квнщик с признаками алкоголизма и энуреза.
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11.05.2020 17:54 Ответить
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 7785
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11.05.2020 17:56 Ответить
Фотографія афганського хлопчика, 1980 рік.
А ось плакат афганських моджахедів на подібну тему. На плакаті написано двома мовами (арабська і дарі): "Я люблю вас, діти ісламського світу. Я стою біля воріт Кабулу, і помщуся Росії".

40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 5122
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11.05.2020 19:28 Ответить
Московія - порох поміж сторінок історії Київської Русі (с)
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11.05.2020 17:57 Ответить
ну ничего, где-нибудь шлёпнется этот плакатик и какой-нибудь предприимчивый пабэдитель покроет им крышу своего дырявого сарая, ещё и на туалет останется))
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11.05.2020 17:57 Ответить
РАБЫ ымперии истосковались по хозяйской плетке!

Ничтожества мнят свое "вяличие" только под "защитой" беспощадного тирана!
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11.05.2020 17:59 Ответить
Есть ли в этом мире существо страшнее кацапа? Самые страшные преступления в истории человечества совершены ими: Голодомор, репрессии, изнасилование миллионов немок в Восточной Пруссии. Современнось: война в Чечне, в Грузии, Беслан, нападение на Украину, бомбардировка Алеппо... Кто положит этому конец?
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11.05.2020 18:01 Ответить
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 9985
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11.05.2020 18:07 Ответить
А в космос - слабо..??
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11.05.2020 18:07 Ответить
Предлагаю всем, подымающим вопрос подачи воды в Крым, выбивать зубы без объяснения причины. Татар приглашаю на материковую Украину(вы устали от миграций, я понимаю, но что поделать если некому истребить козломордую саранчу) может ваш приход вытеснит этот зброд донбасский, метастазы раковой опухоли, рецидив которых уже видны невооруженным взглядом. Может что-то и получится.
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11.05.2020 18:10 Ответить
"Утомленные солнцем - 3". Неизлечимая вава в головах. Кримці, тримайтеся !
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11.05.2020 18:11 Ответить
Никто не сбил даже? Рабы....
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11.05.2020 18:11 Ответить
Интересно, кто там такие извращения придумывает, ну правда, ну не было же прям так до оккупации. Что делается с людьми, что с мозгами? А по росии такое есть или только в Крыму в лднр?
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11.05.2020 18:13 Ответить
Вата головного мозку.
Уроди.
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11.05.2020 18:15 Ответить
Натуралны здзек. Убогія вырадкі.
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11.05.2020 18:15 Ответить
кадр из фильма Никиты Бесогона "Утомленные солнцем"
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11.05.2020 18:22 Ответить
Суки , что можно еще сказать , этот упырь уничтожал людей , народы а эти моральные уроды от него в восторге Параша должна покаяться , как Германия и Япония . А кацапам не икается , что эта мразь расстреливала еще и детей , не ..... Что дети сидели в Гулаге до 7000000 , не все нормально , бабы еще нарожают еще раз повторюсь моральные уроды
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11.05.2020 18:38 Ответить
Монголы несколько веков назад, свой выкидыш назвали - кассабами (кацапами - по кацапски)...
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11.05.2020 19:01 Ответить
Русские это монгольские слуги
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11.05.2020 19:09 Ответить
Kassap тюркськими мовами означає м'ясник, різник, гицель (живодьор).
Так прозвали москалів після взяття Казані, коли вони вирізали під корінь всіх татарських чоловіків і хлопчиків у цьому місті. Трупи прив'язали до колод і спустили вниз по Волзі. Коли тисячі колод, над якими стирчали тільки ноги вбитих, пропливли повз Хаджі-Тархан (це місто кацапи тепер називають Астрахань), приголомшені небаченою жорстокістю жителі міста здалися без бою.
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 30
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11.05.2020 19:48 Ответить
не Сталин творец зла, которое ему предписывают, а функционеры на местах.
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11.05.2020 20:58 Ответить
А почему только Сталина?Ленина забыли.Еще можно было бы Берию и Ежова.
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11.05.2020 18:54 Ответить
Прошу модератора деактивировать навсегда 3х подонков,лайкнувших этой новости
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11.05.2020 18:55 Ответить
Усик по любому запускал.
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11.05.2020 18:56 Ответить
А шо там Презедент и Мид выразили свою озабченность по данному мероприятию?Или ляжки обосрали?!Или КРЫМ уже не УКРАИНА?,а его коренные жители не УКРАНЦЫ?!!!зебилы подонки илохи!!!!
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11.05.2020 19:06 Ответить
**---нутым нет покоя !!!!
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11.05.2020 20:07 Ответить
Типичные антихвашисты. Вот образцовые. Второй шар нужно было запустить с лозунгом Миру - мир.
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11.05.2020 20:17 Ответить
Только лоботомия и кастрация (в любой последовательности )ватников сделает мир безопасным.
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11.05.2020 20:19 Ответить
Новый сценарий фильма "Мы из будущего": нынешние
россияне с власовским флагом триколором и символом самодержавия двуглавым орлом попадают
в 1943 год в Москву, в Кремль, в кабинет Сталина... Расстреляли их
через 3 минуты. Конец фильма.

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11.05.2020 20:44 Ответить
РАШИСТ гірше як ФАШИСТ
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11.05.2020 21:19 Ответить
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 1451
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11.05.2020 21:33 Ответить
НАД КРЫМОМ ЛЕТИТ ПАЛАЧ,
И ДОЖДЬ - ПРЕКРАТИЛСЯ НЕ ЗРЯ...
ВНОВЬ ЛЬЁТСЯ НА ЗЕМЛЮ ПЛАЧ
И КРОВЬ МЯСНИКА-УПЫРЯ...
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11.05.2020 22:13 Ответить
Ура,товарісчі!Татарам і прочім приготуватись до депортації!Вам вже є заміна-нові поселенці із зрадників.
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12.05.2020 13:06 Ответить
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