40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО

В оккупированном Крыму в небо на воздушных шарах подняли 40-метровые портреты Сталина и Жукова. Официально акцию приурочили к 9 мая, но она пришлась на годовщину подписания указа о депортации крымскотатарского народа.

О запуске портретов сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости Крым", информирует Цензор.НЕТ.

Портрет Сталина был поднят под Белогорском, портрет маршала Жукова – пролетел над Феодосией. Акцию планировали на 9 мая, но в тот день в Крыму шел дождь, так что ее перенесли на 11 число.

"Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы", – пояснил агентству один из пилотов Александр Змушко.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал запуск портретов на своей странице в Фейсбуке.

"Российские оккупанты обучены тому, чтобы наносить удары в самое уязвимое место, разрывая совершенно крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить ... Сегодня, 11 мая 2020, российские мерзавцы подняли над старинным Карасубазаром, который они называют Белогорск, портрет тирана Сталина", — написал он.

Чубаров напомнил, что 76 лет назад, 11 мая 1944, в Кремле было подписано Постановление ГКО № 5859-сс "О крымских татар", согласно которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа. Было депортировано около 200 тысяч крымских татар, более 46% из них умерло.

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"И не надо никому прятать голову в песок — Москва сегодня открыто пригрозила крымскотатарскому народу — "не подчинитесь, можем повторить"", — подытожил он.



