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Полицейские задержали киевлянина, ранившего из пистолета мужчину на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Во время ссоры возле ночного магазина в Черкасской области мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив оппонента в ногу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, правоохранителям Минковского района Черкасской области поступило сообщение, что возле одного из ночных магазинов города слышны выстрелы.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчину в ногу. После чего стрелок сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался житель Маньковки. Его с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу.

Ориентировку с описанием подозреваемого и автомобиля, на котором он передвигался, передали коллегам из соседних областей. Машину обнаружили сотрудники патрульной полиции Киева. За рулем автомобиля находился мужчина, описание которого совпадало с описанием, предоставленным потерпевшим.

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Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения он отказался. По данному факту следственным отделением Минковского отделения полиции злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полицейские задержали киевлянина, ранившего из пистолета мужчину на Черкасщине 01
Полицейские задержали киевлянина, ранившего из пистолета мужчину на Черкасщине 02
Полицейские задержали киевлянина, ранившего из пистолета мужчину на Черкасщине 03

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Автор: 

оружие (10290) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) ранение (3405) силовики (2799) стрельба (3272) Черниговская область (1188)


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Топ комментарии
+5
https://censor.net/user/271840 - если бы каждый носил оружие, то люди бы стали такими взаимо-вежливыми и культурными, что ты бы удивился...
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11.05.2020 22:51 Ответить
+4
Це ж треба цьому ідіоту приїхати у Черкаську область, посваритися і почати стріляти!😏
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11.05.2020 22:36 Ответить
+3
))))))))))))) миньковские против маньковских. почти митьковские.
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11.05.2020 22:38 Ответить
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Це ж треба цьому ідіоту приїхати у Черкаську область, посваритися і почати стріляти!😏
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11.05.2020 22:36 Ответить
Он мог в ответ стрелять, или то пьяное быдло заслужило.
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11.05.2020 23:15 Ответить
Не міг стріляти у відповідь, бо інакше на нього би не заявили. Бачу що ти лох у таких справах.
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11.05.2020 23:17 Ответить
Діло було після того, як він посварився та стріляв в гостях, а потім втік з місця злочину. А ще не твоя справа щодо мене, дитинко. Навчись нормально розмовляти, а поки спам, хамло.
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11.05.2020 22:47 Ответить
Перед заряженным пистолетом герои только безбашенные наркоманы и перепившие морепоколенщики, остальные включая бойцов и спортсменов как показывает практика получается сцыкло(это адекватная реакция психически нормального человека ) и даже перед растянутой со свинчаткой каменной рогаткой ,направленной в лицо в том числе, это со слов инструктора по рукопашному бою и тех кто придумал лом
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11.05.2020 23:01 Ответить
А теперь представь как будет весело если почти у каждого желающего будет огнестрельное оружие официально, по сценарию предлагаемому А Геращенко ,будут сплошные дуэли
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11.05.2020 22:46 Ответить
Так. Якщо кожному дебіту дати зброю, то почнуться перестрілки.
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11.05.2020 22:49 Ответить
Автомобили и мотоциклы дают же каждому дебилу, но все делают вид будто ничего не происходит.
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12.05.2020 07:02 Ответить
https://censor.net/user/271840 - если бы каждый носил оружие, то люди бы стали такими взаимо-вежливыми и культурными, что ты бы удивился...
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11.05.2020 22:51 Ответить
Цей киян стріляв у людину, яка не мала вогнепальної зброї. А що він би робив, якщо і в того була вогнепальна зброя? Тут можливі варіанти.😏
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11.05.2020 22:54 Ответить
он стрелял в "людыну" не просто так, верно? а та "людына" вполне реально может быть быдлом или гопарём и при очередной попытке гопнуть\ограбить получили ответ. Но таких версий у нынешнего люда нет, ведь естественно "нормальные" люди всегда среди ночи ошиваются под "алко-маркетом", ожидая и приветствую клиентов на входе. Да?
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12.05.2020 02:18 Ответить
Мені приходилося тримати і випробувати точну копію катани. Є майстри, які виготовляють такі мечі. В руках майстра це страшна зброя!
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11.05.2020 23:33 Ответить
Вчера на ставке под Житомиром как то не так как ты мечтал получилось
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22.05.2020 23:16 Ответить
Кольт уровнял шансы слабых и сильных.
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11.05.2020 22:36 Ответить
))))))))))))) миньковские против маньковских. почти митьковские.
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11.05.2020 22:38 Ответить
Хоплофилы, ну, вы поняли...
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11.05.2020 22:40 Ответить
пашинского?
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11.05.2020 22:46 Ответить
Безнаказанные подвиги паршивинского вдохновляют.
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11.05.2020 22:50 Ответить
Серия АI( бывшие КХ)- это диагноз
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11.05.2020 22:53 Ответить
а нацжонам тємпєратуру помєряют рєктально

Еспресо@EspresoT 1 ч

Поліцейських і нацгвардійців масово тестуватимуть на COVID-19 у лікарнях МВС, - Геращенко https://espreso.tv/news/2020/05/11/policeyskykh_i_nacgvardiyciv_masovo_testuvatymut_na_covid_19_u_likarnyakh_mvs_geraschenko
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11.05.2020 22:54 Ответить
Маньковка, но Минковский район? Серьезно?
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11.05.2020 22:57 Ответить
Наверна "наградной" ствол...
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11.05.2020 23:04 Ответить
наверняка - травмат, коих миллионы на руках
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12.05.2020 02:16 Ответить
что за страна уродов!
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11.05.2020 23:14 Ответить
Неадекват. Ну чого він хотів досягти стрільбою? Виховання? Він там не живе врешті решт і ніколи в житті більше б не зустрівся з підстріленим навіть якщо той нагрубив йому. Мова ж не йшла про самозахист. Сів би і поїхав без пострілів. Це дурість.
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11.05.2020 23:39 Ответить
откуда ты знаешь что там было интернетный судья? Может быдло на него напало с целью ограбить\угнать машину итд итп? бесят такие уникалы как ты.
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12.05.2020 02:15 Ответить
Это вторая публикация. В первой (два дня назад) говорилось о словесной перепалке местных подвыпивших аборигенов с проезжающим которая закончилась стрельбой и стрелявший уехал. И в чем Вы усмотрели "уникальность"? Ну вот Вы сами верите что кто то будет нападать на человека с пистолетом? Простая логика - нет смысла стрелять по безоружным, а "собака лает - ветер носит"...
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12.05.2020 02:28 Ответить
ну так а кто знал, если у него пистолет или нет? Я не оправдываю стрелявшего, если действительно просто перепалка и ему ничего не угрожало тогда да - бред, но нельзя исключать и другой поворот событий, когда бухарей было несколько и они на него набросились явно не с вопросом "как пройти в библиотеку" и какбы потом мы не читали новость о том, что "бухие зарезали приезжего, возле магазина, из-за словесной перепалки" как уже было пару дней назад, потому не нужно судить не зная ситуации.
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12.05.2020 07:38 Ответить
Самое гадкое и мерзкое это полная анонимность владельцев травматов. Стреляй в кого хочешь и сколько хочешь. Начинают дебилы как правило с игрушки - легального травмата, но часто "прогрессируют" в желания нанесения максильного ущерба и заканчивают приобретением нелегального боевого оружия. Считаю что если у человека нет оружия для защиты себя, имущества и семьи то это терпила и раб по жизни. Кто то (не помню) из американских президентов говорил что "Демократия это договоренность свободных и вооруженных мужчин". Я всегда предполагаю что имею дело с нормальным, то есть вооруженным, человеком и веду себя соответственно. Может поэтому последний раз реальный конфликт у меня был еще 90 годы. Травматы необходимо запретить как оружие безответственных анонимных ублюдков. Уж лучше 22 калибр. Каждая пуля должна "иметь имя" и каждый владеющий оружием должен знать что он оставляет собственную подпись и отвечает за каждый выстрел...
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12.05.2020 16:06 Ответить
какая такая полная анонимность?))))))))))))))))) Я наверное открою тайну но в гильзотеку сдаётся отстрел и травмат не анонимен, найдут гильзу и при условии тяжкости преступления - найдут аж бегом. к владельцам травматов внимания больше со стороны полиции чем к владельцам нарезного!!! это я как владелец травмата и нарезного пишу))) Т.е. пытаюсь уловить нить, некто смог организовать себе легальный травмат и при этом не смог - легальный огнестрел? Не надо фантазировать лишнего, мне травмат нужен для отстрела собак, если таковые решат на меня напасть, с собаками двуногими я могу и сам разобраться. По итогу с травмата за 5 лет владения я стрелял лишь по бутылкам на даче, и то пару раз. Но если даже 1 раз в 100 лет он реально пригодится для самообороны то уже всё было не зря.
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12.05.2020 16:20 Ответить
У меня есть легальный карабин тщательно подготовленный к ведению партизанской войны и отстрела оккупантов в городских условиях, "что то" для скрытого ношения и конечно хороший легальный "перочинный ножичек". Стреляю я только в тире. Никогда не достаю ни при гостях, ни при друзьях и т.п.. Оружия должно стрелять мгновенно в момент возникновения опасности для жизни, а не пугать "чертей" и истреблять собак. Собак и котов я люблю, а "чертей" бояться - из дому не выходить. В моей среде легальный травмат у каждого второго. При этом "по резинке" никто никого не опознает. И стреляют часто по поводу и без повода! И по несколько раз так как одной резинки в ногу явно не хватает, а пьяное чмо вообще не чувствует боли. И тогда начинают стрелять в морду... и мечтать о 45 калибре... Хотя говорят что при соответствующей физической подготовке выстрел в лоб из травмата с растояния в пол метра отключает "клиента". Но это ж нужно долго и систематично тренироваться... но тогда травмат вообще не нужен...
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12.05.2020 16:50 Ответить
емаё, что ты несешь... тема закрыта.
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12.05.2020 19:24 Ответить
Круто он спалился да тут таких хватает фруктов ведь опаблок никто не отменял
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12.05.2020 15:04 Ответить
ещё один, чем я спалился?))))))))))))))))))) аргументируй, я не могу с вас. Вот мой твиттер https://twitter.com/dickpic4every1 да, он не первой строчкой в гугле идёт, мамкин шерлок не найдет. Подписывайся и читай "врага".
p.s. тупая биомасса, реально ведётся на всякий бред с полутычка, без своей головы на плечах
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12.05.2020 15:08 Ответить
и вот нафига спрашивается тогда нужен этот травмат если у нас нет законов о самообороне?
завтра и я заеду в магазин, встречу пьяное быдло на входе или гопоту, стрельну в ногу защищая себя и послезавтра тоже буду в ленте новостей с перспективой реального срока, а быдло приложит подорожник и "завтра" снова под темже магазином.

страна абсурдов...
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12.05.2020 02:14 Ответить
 
 