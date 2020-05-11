Полицейские задержали киевлянина, ранившего из пистолета мужчину на Черкасщине. ФОТОрепортаж
Во время ссоры возле ночного магазина в Черкасской области мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив оппонента в ногу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, правоохранителям Минковского района Черкасской области поступило сообщение, что возле одного из ночных магазинов города слышны выстрелы.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого мужчину в ногу. После чего стрелок сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался житель Маньковки. Его с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу.
Ориентировку с описанием подозреваемого и автомобиля, на котором он передвигался, передали коллегам из соседних областей. Машину обнаружили сотрудники патрульной полиции Киева. За рулем автомобиля находился мужчина, описание которого совпадало с описанием, предоставленным потерпевшим.
Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения он отказался. По данному факту следственным отделением Минковского отделения полиции злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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p.s. тупая биомасса, реально ведётся на всякий бред с полутычка, без своей головы на плечах
завтра и я заеду в магазин, встречу пьяное быдло на входе или гопоту, стрельну в ногу защищая себя и послезавтра тоже буду в ленте новостей с перспективой реального срока, а быдло приложит подорожник и "завтра" снова под темже магазином.
страна абсурдов...