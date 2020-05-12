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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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Более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и активистов задержаны в Беларуси в течение нескольких дней. ВИДЕО+ФОТО

Белорусские правозащитники сообщают, что накануне и после Дня Победы власти задержали более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов, критикующих власти. Задержанные принимали участие в онлайн-стримах, в которых рассказывалось о ситуации в регионах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Одного из задержанных, блогера Сергея Петрухина, отправили в камеру на 15 суток, не дождавшись вызванной в суд бригады скорой помощи.

11 мая суд Ленинского района города Бреста, расположенного вблизи западной границы Беларуси, назначил Петрухину административный арест за стрим с апрельской акции противников строительства аккумуляторного завода вблизи областного центра. Петрухину было предъявлено обвинение в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и активистов задержаны в Беларуси в течение нескольких дней 01

Фото: SPRING96.ORG

На судебном заседании выяснилось, что у блогера держится повышенная температура - 37,7. В перерыве суда Петрухин рассказал журналистам и правозащитникам, что в изоляторе временного содержания вместе с ним были и другие люди с повышенной температурой, в изолятор приезжала бригада "скорой помощи".

Вызвать "скорую" суд попросили сам Петрухин и его адвокат. Судья поручил это сделать секретарю, но пока удаленные из зала заседания люди пошли встречать медиков, блогера через служебный вход увезли в изолятор, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Знакомые Петрухина говорят, что у него есть симптомы коронавируса, но анализов на Covid-19 ему не делали.

По данным Минздрава, в Беларуси на 11 мая выявлено 23 906 человек с положительным тестом на Covid-19. За последние сутки зафиксировано 933 новых случая. Статистику по городам и регионам страны власти не публикуют.

Сергей Петрухин был задержан за 350 километров от родного Бреста, в Минской области - он пытался доехать на встречу с другим блогером, Сергеем Тихановским, ставшим популярным в последнее время в качестве организатора стримов с критическими высказываниями о политике Александра Лукашенко и жизни в стране.

Стримы Тихановский проводил в регионах, отправившись по не самым главным дорогам в автодоме с надписью "Страна для жизни".

Лозунг "Беларусь - страна для жизни" активно использовало в социальной рекламе белорусское телевидение, но беседы блогера Тихановского с жителями малых городов явно противоречили пафосу официальной пропаганды.

"Государство недовольно людьми, люди недовольны государством. Надо это менять. Я не хочу изобретать никакой белорусский велосипед. Я просто хочу нормально жить. Как в Польше, как в Германии, как в Финляндии. Чтобы мне было не стыдно говорить, что я белорус", - говорил на акции в Гомеле сторонник Тихановского, назвавшийся Михаилом.

Люди в Беларуси, как правило, не называют свои имена, опасаясь репрессий со стороны власти.

YouTube-канал Сергея Тихановского начал работать год назад, некоторые выложенные на нем видео собирают более 140 тыс. просмотров. Устами местных жителей блогер рассказывает о том, почему многим проблематично и неуютно жить в "стране для жизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы президента Беларуси пройдут без оппозиции

Тихановского 6 мая задержали под Могилевом, на юго-востоке Беларуси. Команду блогера попытались взять под стражу во время встречи с подписчиками его канала, но тогда сотрудникам милиции физически помешали зрители.

Требуя освобождения Тихановского, в разных регионах Беларуси вышли на импровизированные акции и подверглись задержаниям его коллеги-блогеры, зрители YouTube-канала и журналисты, освещавшие стихийные протесты.

В Бобруйске были задержаны сторонники Тихановского, пытавшиеся организовать "антипарад" 9 мая, когда в Минске официально массовыми мероприятиями отмечали День Победы.

По информации лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра "Весна", в разных регионах Беларуси задержано более 100 человек. Эту информацию подтверждают Белорусская ассоциация журналистов и местная пресса.

Более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и активистов задержаны в Беларуси в течение нескольких дней 02
Фото: Наша Нива

Среди задержанных - журналист-фрилансер Дмитрий Лупач из городка Глубокое; журналисты Александр Бураков, Алесь Осипцов, блогер Михаил Аршинский. В Гродно за встречу с блогером Тихановским задержали режиссера Василия Калача; в Поставском районе за участие в стриме пойдет под суд 49-летний Андрей Новиков, бывший сотрудник МВД России, вернувшийся на родину пенсионер.

Журналист Дмитрий Лупач после суда оказался в реанимации с гипертоническим кризом. Суд назначил ему 10 суток ареста и 1215 рублей штрафа (около 600 долларов). После судебного заседания Лупача забрала "скорая", сопровождаемая милицией.

Суды над активистами, правозащитниками, журналистами и участниками встреч канала "Страна для жизни" 11 мая проходили в 12 городах Беларуси.

Протестная активность подписчиков и сторонников региональных блогеров-критиков оказалась неожиданной как для властей, так и для оппозиционных белорусских партий и структур.

"Чертиками из табакерки" назвал этих активистов аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский.

"С традиционной оппозицией власти давно научились бороться. Тихановский же - это совсем другой стиль, формат, другие лозунги. Это живой диалог и обратная связь, это язык улицы. Его стихийные собрания, видимо, напоминают верхам о феномене "тунеядских" протестов 2017 года. Потому и спешат власти винтить тех, кто тусуется с блогером, пока из искры не возгорелось пламя", - отмечает Класковский.

Сергей Тихановский объявил о намерении участвовать в выдвижении на пост президента Беларуси.

Но, находясь под арестом, автор YouTube-канала "Страна для жизни" рискует не зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в свою поддержку.

Старт президентской кампании дан накануне Дня Победы, а сами выборы назначены на 9 августа. Подать документы в Центризбирком для регистрации инициативной группы по сбору подписей на выдвижение кандидатом надо до 15 мая.

Беларусь (7937) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) блогер (221)


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Топ комментарии
+17
Ну и где эти любители бацьки?! Которые нам тут втирали, как в беларуси жить хорошо и какой жук усатый-мудрый правитель
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12.05.2020 08:11 Ответить
+11
А маски из гос.резерва порох продал?
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12.05.2020 08:48 Ответить
+10
Он пароридия - на пародию, на президента и на диктатора!
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12.05.2020 08:10 Ответить
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Теперь всех проверят на коронавирус, у всех его найдут и разместят в больницах, где со временем они и умрут.
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12.05.2020 08:04 Ответить
а где тумблер ?пусть прокомментирует !!!
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12.05.2020 08:21 Ответить
А ещё говорят, что Зе' диктатор
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12.05.2020 08:04 Ответить
Он пароридия - на пародию, на президента и на диктатора!
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12.05.2020 08:10 Ответить
і не кажи.. красти не вміє..який з нього український президент?.. ганьба!
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12.05.2020 08:22 Ответить
та за него это беня делает! а потом трохи делится! Кстати,у тебя эпоха бедности уже закончилась??
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12.05.2020 08:25 Ответить
А маски из гос.резерва порох продал?
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12.05.2020 08:48 Ответить
Якби ж вын при цьому ще щось робив, а то рык тому було 4,6% росту ВВП, а в грудні - всього 0,5% росту ВВП...
Той випадок, коли "простота хуже воровства"...
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12.05.2020 09:02 Ответить
Не умеет красть?))Вы еще тупее чем я думал)))Дыра в бюджете больше 100 млрд.сама по себе сделалась?))Украина катится в жопу,неужели зеленая плесень насколько закрыла вам глаза?((((Хотя что я хочу от 73% зе-бе-нелохоов(((
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12.05.2020 12:30 Ответить
Так поху-ло ,сначала то же так же начинал.
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12.05.2020 08:45 Ответить
Он хуже. Клоун с гранатой.
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12.05.2020 09:24 Ответить
А где эти толпы долбозвонов, которые вчера орали, что там нет оппозиции?
Зашел на ветку - аккуратненько заспамили всех, кто утверждал обратное и сдрыснули.
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12.05.2020 08:10 Ответить
кто ж вам доктор Лука вас устраивает для большинства конечно населения если б нет то митинги были бы не тысячи против его а сотни тысяч но такого количества недовольных ни разу не собиралось и дало знать о себе тесные связи с Мордором
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12.05.2020 08:11 Ответить
Ну и где эти любители бацьки?! Которые нам тут втирали, как в беларуси жить хорошо и какой жук усатый-мудрый правитель
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12.05.2020 08:11 Ответить
Может их тоже, под шумок задержали, чтобы любили еще больше.
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12.05.2020 12:09 Ответить
В Санкт-Петербурге (Россия) в больнице Святого Георгия произошел пожар, где погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ.
"Горит реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение. Есть жертвы. Погибли пациенты - они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло", - говорится в сообщении.
Всего из здания эвакуировали около 150 человек.
Телеграм-канал LIFE SHOT пишет, что причиной пожара в палате №2 на шестом этаже, откуда начался пожар, стал загоревшийся аппарат ИВЛ.
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12.05.2020 08:16 Ответить
А чего удивляться? Новые аппараты ИВЛ кацапня, ради "пиара" и "понтов", продала американцам (им их потом переделывать пришлось, ставить преобразователи напряжения, потому что в Европе (и бывшем СССР), напряжение в сети - 220 В, а в США - 110...), а б/ушные и "просроченные", оставили себе... Вот они и начали "сбоить" да гореть...
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12.05.2020 08:52 Ответить
Все они агенты кремля и курченко
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12.05.2020 08:18 Ответить
Нечего баламутить
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12.05.2020 08:19 Ответить
Вчера на фейсбуке смотрела видео парада. Очень много людей. Много военных. Все без масок естественно. Просто смотришь на все это и ужасаешься. Это очень неразумно . Одно дело невведение карантина при неплохой медицине в Беларуси и высоком объеме тестирования. Это можно ещё как-то объяснить., но парад был не нужен.
Думаю, через две недели Беларусь , к сожалению, сляжет на радость бункерной крысе.
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12.05.2020 08:20 Ответить
Вы в противогазе сейчас?
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12.05.2020 08:22 Ответить
Любитель парадов?
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12.05.2020 08:24 Ответить
Бактерии за вами следят
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12.05.2020 08:29 Ответить
Вы уже прямо с утра на грудь приняли?
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12.05.2020 08:36 Ответить
Смотри отловят на эксперименты.Всех бесстрашных идиотов и провокаторов собирают,что бы обезьян сохранить.
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12.05.2020 08:47 Ответить
Все ж таки бацька узурпатор і диктатор.
Звісно , він не терпітиме критикики.
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12.05.2020 08:24 Ответить
Що в Білорусі буде, коли Бацьки не стане? Навряд люди погодяться обрати його сина Колю собі лідером. Бацька може бути авторитарним, а чи вийде це у сина? Демократія - не є досконалий устрій суспільства, але всі інші - ще гірші(здається Черчель казав)
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12.05.2020 08:46 Ответить
Кто такой Черчель? Твой знакомый еврей?
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12.05.2020 08:47 Ответить
Если "демократическая" власть недовольна своим народом, то она должна распустить его и избрать себе новый...". (якобы Бертольд Брехт...).
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12.05.2020 08:47 Ответить
Білі Руси я знаю ви читаєте Цензор . Дайте хлопцям Івермектін та попросіть іх пройти барокамеру після того як іх випустять . Здоров я вам й наснаги . По івермектіну прочитаєте в твітері ivermectin .
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12.05.2020 09:01 Ответить
білі руси-хто такі?білі хорвати,литвини,русини-є такі назви етносів,а білі руси такого навіть поняття немає
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12.05.2020 09:15 Ответить
мало ли кто там был, в крыму когда то киммерийцы жили, а сейчас нету, стали кем то еще
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12.05.2020 12:57 Ответить
Сусіди твоі на півночі прямолінєйний ти наш .
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12.05.2020 09:17 Ответить
Диктаторская страна. Только Украина имеет право задерживать оппозиционных журналистов.
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12.05.2020 09:20 Ответить
Есть блогер из Минска, зовут Кастусь, как он там, ни кто не в курсе?
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12.05.2020 10:04 Ответить
***** быть скотом без роду и племени
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12.05.2020 12:38 Ответить
крєпкій хазайствєнік бацька не дал фсе разваравать от нам би такова он за прастих людей Все вірно, дебіли-совкодрочери,чи може щось забув
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12.05.2020 14:03 Ответить
зато в Бєларусі ковбаса майже натуральна і асвальт рівний...
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12.05.2020 15:24 Ответить
Початок предвиборчої гонки ... Скажу дику річ, але думаю краще вже Лукашенко ніж прокремлівська повія, ну то белорусам вирішувати
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12.05.2020 16:26 Ответить
 
 