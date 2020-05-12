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Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержения власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебное расследование установило, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского направления. Злоумышленники действовали под "прикрытием" украинской SMM-структуры.

В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины. Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения решается. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получил вторую повестку от СБУ. Ее отправили за два дня до даты вызова, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 01
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 02
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 03
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 04
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 05
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 06
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине, - СБУ 07

Автор: 

пропаганда (3705) россия (96472) СБУ (20134)


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Топ комментарии
+44
Хех! Тут майже всі пишуть Зелю геть.
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12.05.2020 10:16 Ответить
+32
Я теж так вважаю, але трішки по-іншому - кловуни і кацапи повинні взятися за ручки і іти понад річкою в країну з трьох букв.))
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12.05.2020 10:28 Ответить
+31
ЗЕпридурки, какое изменение границ? просто идите на..й по хорошему, вы уже довели страну до голодухи со своим велюровым карантином.
Кстати. правоохранители не желают зайти в гости к долб..бу, который именует себя главным санврачом Украины, и который ставит массовые психологические эксперименты над населением Украины? этот урод первый распространяет фейки о коронавирусе и не просто распространяет, он еще на основании этих фейков разрушает остатки экономики страны.
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12.05.2020 10:18 Ответить
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Хех! Тут майже всі пишуть Зелю геть.
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12.05.2020 10:16 Ответить
Добавляй "всі порохоботи такі,як і я"
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12.05.2020 10:20 Ответить
зебіл не міг не сунути язика у дупу свому блазню
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12.05.2020 21:34 Ответить
Я теж так вважаю, але трішки по-іншому - кловуни і кацапи повинні взятися за ручки і іти понад річкою в країну з трьох букв.))
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12.05.2020 10:28 Ответить
Многие пишут зелю геть, но некоторые пишут - зелю геть, путин ввиди, вот таких и ловят
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12.05.2020 10:45 Ответить
Сподіваюся що таких ловлять і їм вводять...
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12.05.2020 10:48 Ответить
при слугах кремля, думаю що якраз навпаки..
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12.05.2020 12:27 Ответить
ви впевнені, що саме таких? ))
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12.05.2020 21:35 Ответить
Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 5295Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 121
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12.05.2020 14:11 Ответить
А шыкаладом то,как несет от этой группы
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12.05.2020 10:17 Ответить
https://censor.net/user/310038. Тебя тоже давно надо стравить СБУ.
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12.05.2020 10:20 Ответить
він баканова земляк і не розбійник
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12.05.2020 12:13 Ответить
если у тебя чем то несет - ты обосрался
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12.05.2020 10:20 Ответить
Иди окопы рой,а то орки без жратвы тебя оставят
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12.05.2020 10:21 Ответить
чувак ты обосцанный.вставай. на тебя зе-команда сцыт уже год.
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12.05.2020 10:26 Ответить
Ти мені нагадав епізод у потягу:
-Молодой чєловєк! Проснітєсь! Вьі срьотє!
-А я і нє сплю.
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12.05.2020 10:30 Ответить
Воно чоколят тільки на вигляд!)
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12.05.2020 11:37 Ответить
ЗЕпридурки, какое изменение границ? просто идите на..й по хорошему, вы уже довели страну до голодухи со своим велюровым карантином.
Кстати. правоохранители не желают зайти в гости к долб..бу, который именует себя главным санврачом Украины, и который ставит массовые психологические эксперименты над населением Украины? этот урод первый распространяет фейки о коронавирусе и не просто распространяет, он еще на основании этих фейков разрушает остатки экономики страны.
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12.05.2020 10:18 Ответить
Кто о чём , а ...
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12.05.2020 10:23 Ответить
И по твою душу тоже СБУ придет - не переживай.
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12.05.2020 10:51 Ответить
Ехай к Бацьке - там карантина нет.
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12.05.2020 12:18 Ответить
А Єрмак сприяє визнанню Лугандона.
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12.05.2020 10:19 Ответить
Это мы и без скрепоносцев знаем... Можете не напрягаться...
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12.05.2020 10:19 Ответить
в нашей стране только и умеют, что свергать власть и хайповать) жаль, что очередной майдан не созывают)
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12.05.2020 10:21 Ответить
негодяи! - наверняка агитировали к свержению Ермака - Зели.....
их нужно еще проверить на предмет убийства Шеремета.....
странно, что на фотках нет портретов путина и флагов РФ.... - обычно на фотках СБУ мы их видим...
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12.05.2020 10:21 Ответить
За тобой уже идут
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12.05.2020 12:57 Ответить
Чомусь немає радісних коментів від путлєрсько-педроботської шобли.
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12.05.2020 10:24 Ответить
о, зелеботов спалили. но оказлось слишком поздно. агент кремля уже избран презедентом.
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12.05.2020 10:25 Ответить
судя по фоткам интерьера - типичный рузьке мир с отчетливым смрадом совка
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12.05.2020 10:27 Ответить
ну да - не студия Гордона....
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12.05.2020 10:28 Ответить
но пирамидки присутствуют
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12.05.2020 10:30 Ответить
СБУ імітує роботу.
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12.05.2020 10:31 Ответить
Агетировали в запрещенном вконтактике по заданию спецслужб.
Селюков поймали, которые против власти что-то там писали добавили по заданию спецслужб и хоп новые звезды на погоны лепить можно.
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12.05.2020 10:36 Ответить
А це хіба йдеться не про особу, що зараз працює преЗЄдЄнтом України? Хіба не він є ініціатором "отвЄдЄнія_войск" на власній території, що, фактично, є зміною кордону? То це його за дупу взяв "баканов"?
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12.05.2020 10:37 Ответить
....."проросийские" Карл!!!!!!
здесь местечковые порохоботы призывают,НО СБУ видимо коменты на сайте не читает.
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12.05.2020 10:39 Ответить
Местечковые порохоботы против федерализации Украины. ЗЕботы - за. Вы же поддерживаете буратину, чей глава Офиса педалирует выборы в дыре.
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12.05.2020 10:52 Ответить
.....если РАДИКАЛЬНО СБУ не займется предателями , то они РЕАЛЬНО нам вылезут на голову (((((
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12.05.2020 10:40 Ответить
Как Баканов может заняться самим собой?
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12.05.2020 10:53 Ответить
Так, вроде бы, сейчас все, кто за свержение кловуна - патриоты. Совсем запутали.
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12.05.2020 10:40 Ответить
фСБУ, а как же первые лица, которые не призывают, а ложат х.й на конституцию и работают на врага?
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12.05.2020 10:41 Ответить
Скоро введуть статтю в карний кодекс,що за критику влади--реальний термін увязнення. ННКВД, КГБ-- саджали за це десятки тисяч людей. Пороха обкакували роками і нікого не посадили за ту брехню яку лили на нього А зараз тільки за критику вже переслідування.
Влада хоче встановити диктатуру.
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12.05.2020 10:42 Ответить
бо твому "пороху" - все божья роса. Тявкайте, а я пока по державным сусекам пухлыми ручонками пошарю)
П.С. главное портреты мыролюбца не рвать, а то сам знаешь что
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12.05.2020 10:49 Ответить
Ну так песюки соевые ничем другим отродясь не занимались...
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12.05.2020 10:44 Ответить
Подкину еще одну идею. У нас в этом плане недоработка имеется.

Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
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12.05.2020 10:44 Ответить
так тут этих "свергальщиков" - не протолкнуться.
Есть особенно одаренные. Таскают с ФБ картинки от руське кураторов. И нормально так.... Сидят дальше сою в глаза пускают. Ау, СБУ.! Непочатый край.
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12.05.2020 10:46 Ответить
День Победы СБУ профукало.На Фейсбуке и Твиттере -засилье ФСБ на украинскую аудиторию.Обидно.
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12.05.2020 10:49 Ответить
А какое большее преступление, когда власть сотрудничает с окупантами и проводит антиукраинские мероприятия или те кто кричит *геть власть*?
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12.05.2020 10:51 Ответить
***** хочет Порошенко?
Или надеятся, что выберут *****?
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12.05.2020 10:51 Ответить
***** уже сделал, что хотел. И его хотелки добросовестно отрабатывает бубочка.
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12.05.2020 10:57 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове обрали російського шпигуна і мародера.
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
_______________
Нам треба ЄДИНИЙ нормальний, узгоджений кандидат на дострокові цього літа. Пропоную Олену Зеркаль, як компромісну кандидатуру. Якщо вона погодиться.
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12.05.2020 10:53 Ответить
Нахрена ты привёл к власти кацапского шпигуна зеленского?
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12.05.2020 10:55 Ответить
Поки він не почав призначати у Вересні різну мерзоту на керівні посади ніхто не знав, що він такий самий, як і російський шпигун Порошенко.
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12.05.2020 10:57 Ответить
А у тебя мозга не хватило этого предвидеть?))))))))
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12.05.2020 11:01 Ответить
Що Порошенко - російський шпигун, стало зрозуміло вже під час Іловайська. А, що ви - його продажні тролі, навіть і розуміти нема чого. Ви Зєлю і привели. Люди так зненавиділи продажних дякул і тролів Пєці, що з заплющеними очима проголосували за кота в мішку Зєлю. Інша справа, що і Зєля і Пєця - однакові.
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12.05.2020 11:06 Ответить
Я не мог привести к власти этого дегенерата, потому как голосовал против него. А ты, и остальное недалекое и прокацапское сообщество, проголосовал за))))
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12.05.2020 11:08 Ответить
Продажні тролі російського шпигуна Порошенка на вибори не ходять(за безкоштовно).
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12.05.2020 11:13 Ответить
А бессеребренники голосуют за **********)))
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12.05.2020 11:15 Ответить
Це, коли нема чого сказати
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12.05.2020 11:23 Ответить
Так я тебе уже все сказал. Могу повторить: именно ты привёл к власти этого зелёного дегенерата.
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12.05.2020 11:27 Ответить
Ваня, тебе нужно срочно к патопсихологу. на лицо явные признаки:
"Особенности патопсихологического исследования при органических заболеваниях.
Патопсихологическое исследование памяти больных с этими видами патологии выявляет снижение объема непосредственного и опосредованного запоминания. Введение опосредования (пиктограмма) не способствует улучшению воспроизведения. Испытуемый фиксирован на массе второстепенных деталей рисунка, что затрудняет удержание в памяти стимульных слов. Трудности отвлечения от конкретных деталей, склонность к чрезмерной детализации ассоциаций приводят к невозможности выделения значимых признаков сходства и отличия в методиках "исключение предметов", "классификация предметов", "определение понятий", "сравнение понятий" и др. Сужение объема восприятия затрудняет установление причинно-следственных связей в сериях картин с единым сюжетом, понимание контекста. В результате признаков повышенной истощаемости, выявляемых в методиках "корректурная проба", "счет по Крепелину", "таблицы Шульте" и других, отмечается неравномерность уровня обобщения. Это свидетельствует о колебаниях умственной работоспособности."
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12.05.2020 11:13 Ответить
Скопипастити з вузькопрофільного медичного довідника якусь малозрозумілу недосвідченому у цій галузі читачу для ознайомлення - великого розуму не треба. Від себе є що сказати?
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12.05.2020 11:20 Ответить
як раз там все зрозуміло
Він натякає на загальни риси тих кому "какая разніца"
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12.05.2020 21:43 Ответить
Ваня, ты, часом, коровавирусом не заболел? "Порохоботку" Зеркаль предлагать начал - совсем плохой стал.
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12.05.2020 11:03 Ответить
Це зайвий раз підтверджує, що я не є проплачений троль. Мені Україна болить.
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12.05.2020 11:07 Ответить
а как же Юля? прошла любоф, завяли помидоры?
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12.05.2020 11:08 Ответить
А Юліним прихильником я залишаюсь. Нажаль у Юлі сьогодні нема шансів обратись. За більш ніж 20 років в політиці олігархи стільки налили на Юлю брехливого бруду, що люди, які думають телевізором, її не оберуть.
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12.05.2020 11:09 Ответить
Головні антиукраїнські агітатари:Група проросійських інтернет-агітаторів закликала до повалення влади в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8322
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12.05.2020 10:59 Ответить
а усик усёк
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12.05.2020 12:19 Ответить
Не тиражируй друг мой слухов
Компроментирующих власть,
Ведь у недремлющего уха
Внизу висит не )(рен, а пасть.
И. Губерман
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12.05.2020 11:04 Ответить
Та шо там далеко ходить!
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12.05.2020 11:14 Ответить
Накрыли гнездо прахоботов?
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12.05.2020 11:20 Ответить
Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине /После блокирования флажков РФ главными разжигателями гражданской войны стали флажки страны военного союзника РФ.Московский украинофоб Вассерман в 2014 г. израильтянам поставил задачу: Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014.И флажки израильские эту задачу выполнять тут же прибежали: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «необходимо мочить!»/ устроить в Украине бессрочную общенациональную забастовку/ Только огонь судов Линча . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./Но: Стоит на вахте мира полтавский хлебороб. И золотом сверкая, на сноп ложится сноп. Он трудится на нивах и житницах страны, Чтоб были мы богаты, чтоб не было( гражданской) войны. Вместе с полтавским хлеборобом на вахте мира стоит Иван Петрович Сидоров.Разжигатели гражданской войны в Украине не пройдут!
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12.05.2020 11:26 Ответить
"Группа пророссийских интернет-агитаторов призывала к свержению власти в Украине" - наконец изловили Абу, Oksana ТП и 5 шекелей с этого форума?
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12.05.2020 11:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7DI3RrlnU Клятий МВФ! СБУ на него нет.
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12.05.2020 12:00 Ответить
еще янукович сказал, что - власть от бога
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12.05.2020 12:20 Ответить
це означає, що він і сам не зрозумів як туди потрапив
Це його родніт з нашим бубочкою
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12.05.2020 21:47 Ответить
Поздравляю с началом ЗЕдиктатуры!
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12.05.2020 12:08 Ответить
опять не выпускают самолёт?
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12.05.2020 12:22 Ответить
В Швеции летают самолеты ездят поезда,ходят паромы,а вас на мацковских балотах Закрыли как дичь,в прочем а чего как)))
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12.05.2020 13:11 Ответить
что поделаешь, продолжишь куковать в аэропорту)))...
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12.05.2020 14:47 Ответить
Нет ватничег,я сейчас в оплачиваемом отпуске на берегу моря со своей семьей))))привет *****
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12.05.2020 15:15 Ответить
давай, ***********, держись там покрепче, чтобы ветром не снесло...нет у тебя семьи
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12.05.2020 17:38 Ответить
Ухахаха *** Ты дэбил)))держи 🍉
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12.05.2020 20:21 Ответить
Да они уже должны прочно сидеть на параше, а сбу решает "бить или не бить".
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12.05.2020 12:41 Ответить
А хто вам заважає закликати до зміни режиму, кордону,та навіть знищенню *********?
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12.05.2020 15:57 Ответить
какао-боты на этом сайте встревожились.
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12.05.2020 17:30 Ответить
родина медведчука и портнова - россия (параша) распадется и будет уничтожена. Все друзья бойка и шария - кацапы станут рабами китайцев и горцев. А Украина еще и Краснодарский Край с Кубанью сверху себе вернет! В общем кацапы - черти.
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12.05.2020 18:15 Ответить
Что то я не верю ни на йоту СБУ, особенно после обвинений Стерненко. Формулировки какие то не конкретные, прям как в деле Шеремета. Так могут прийти к любому из нас и обвинить общими фразами, нафоткать задрыпанный комп и человека в СИЗО на годы закрыть.
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12.05.2020 20:47 Ответить
Бариги рошено-рашисти вже й Хмельницький з Івано-Франківськом пи... моржовою накрили?Ну,тоді СБУ треба розганяти терміново.
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12.05.2020 23:57 Ответить
 
 