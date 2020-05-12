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СБУ выявила подпольное производство антисептика в Кривом Роге: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в г. Кривой Рог (Днепропетровская область) изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех дельцы обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы. Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения", - сказано в сообщении.

Так, готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет и по почте переправляли заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.

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В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черновой бухгалтерии.

"По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти 1 млн грн", - добавили в ведомстве.

СБУ выявила подпольное производство антисептика в Кривом Роге: изъято продукции на 1 млн 01
СБУ выявила подпольное производство антисептика в Кривом Роге: изъято продукции на 1 млн 02
СБУ выявила подпольное производство антисептика в Кривом Роге: изъято продукции на 1 млн 03

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам махинации

Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, которые вероятно способствовали противоправной деятельности.

контрафакт (249) Кривой Рог (1413) СБУ (20134)


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Топ комментарии
+9
СБУ продолжает копеечку зарабатывать... Зеленый, что там с экономическим блоком спецслужбы? Ты уже забыл что обещал его закрыть?
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12.05.2020 11:15 Ответить
+8
Чего Сбу врагов не ловит, а х....ней занимается? Х...ня прибыльнее?
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12.05.2020 11:16 Ответить
+7
В Эпицентр отдадут
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12.05.2020 11:11 Ответить
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Не раскрыта тема, сам антисептик-то хорош? Дезинфицирует? И какова его дальнейшая судьба, уйдет ли конфискат в свою карманную фирму по грошевой цене или выльют в канализацию?
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12.05.2020 11:10 Ответить
В Эпицентр отдадут
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12.05.2020 11:11 Ответить
Если в составе антисептика кроме этилового спирта присутствует глицерин, то производитель заботится о коже рук!!!
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12.05.2020 11:14 Ответить
какой дурак разрешит официально это продавать? А вдруг потом кто то скажет, что антисептик ему навредил - с должности чиновника сниму. А то и в тюрьму.
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12.05.2020 11:15 Ответить
Юзик разрешит, Кривой Рог это его корова, ему похрену, за ним преЗедент!
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12.05.2020 11:35 Ответить
Так это ж в нормальном государстве, где чиновники работают по законам. Или вы просто не знаете, сколько контрабаса из Китая не имеет никаких сертификатов происхождения, сколько отравы (поддельных лекарств) продают в аптеках? Сколько обуви, одежды, бытовой техники прошло, минуя таможню и всякие платежи? А тут - готовая продукция.
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12.05.2020 11:37 Ответить
Баканов здав своїх.
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12.05.2020 12:09 Ответить
Поллитра, вдребезги? Да я тебя!!!
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12.05.2020 12:43 Ответить
СБУ продолжает копеечку зарабатывать... Зеленый, что там с экономическим блоком спецслужбы? Ты уже забыл что обещал его закрыть?
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12.05.2020 11:15 Ответить
Ты везде Зраду ищешь, так что не подавай царю челобитную, раз изначально не веришь в него.
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12.05.2020 11:16 Ответить
максик, карантин ослабили, и ты сразу за работу взялся, говномет?
Оголодал, сердечный, или дядя Беня новый транш выделил?
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12.05.2020 11:33 Ответить
так поддєльний чи контрафактний??? Бо он люди самі маски шиют, то чому самим антісептік не бодяжити, якшо він по формулі виготовлений? Чи гліцерин замінили крейдою, а спірт - кірасіном???
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12.05.2020 11:16 Ответить
Чего Сбу врагов не ловит, а х....ней занимается? Х...ня прибыльнее?
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12.05.2020 11:16 Ответить
Естественно, легче ж с предпринимателей бабло сгибать, чем настоящих преступников ловить. Например недавно отпустили Грымчака , т.е. взятка в миллион баксов не считается составом преступления, а какие то мелкие экономические нарушения, которыми вообще не понятно каким боком занимается СБУ - это огромное преступление.
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12.05.2020 11:27 Ответить
Как всегда СБУ занимается не прямой своей работой а вымогательством. Каким боком они к экономическим нарушениям никто не знает, однако стабильно идёт "работа", аналогичная бандитским группировкам 90х - отжим денег, крышевание и т.п.
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12.05.2020 11:19 Ответить
"Такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны"
------
да? а почему же тогда сбу, если оно есть в Украине, не может присечь массовой вырубки лесов?
может потому что эта организация в доле? или у вас есть другое пояснение ее преступной бездеятельности
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12.05.2020 11:24 Ответить
Почему молчит Юзик-95? Это же его территория!
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12.05.2020 11:31 Ответить
Состав антисептика: Спир этиловый 60%, глицерин, ароматизатор. Любой дурак, вплоть до избирателя Зе, может совершенно спокойно наколотить эту смесь у себя дома в ведре и эффективность его будет ничем не хуже. Короне плевать на ваши лицензии. СБУ занимаются херней. Ждем разоблачения злостных швей, производящих маски без разрешения местного чинуши.
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12.05.2020 11:53 Ответить
Звиздец страна идиотов😂😁 Можно посмотреть функциональные обязанности СБУ? Первый пункт, сшибать деньги🤦, Вы же обещали не трогать малый бизнес😬
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12.05.2020 11:55 Ответить
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в г. Кривой Рог (Днепропетровская область) изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.

Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи

Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда.

В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика,Источник: https://censor.net/p3194853

Контрафактная продукция - любая продукция, произведённая в целях введения в гражданский оборот или введенная в гражданский оборот с нарушением интеллектуальных прав, охраняемых в соответствии с гражданским законодательством.

Фальсифицированная продукция - продукция, умышленно произведенная с нарушением действующих нормативно-технических требований (поддельная) и (или) имеющая скрытые свойства и характеристики, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

3,14здец крутые бизнесмены - они не легально производили фальсифицированный контрафакт ....
Это точно - пожизненный расстрел через повешанье
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12.05.2020 11:56 Ответить
Та ні . Юзік все порішає. Квартал своіх не бросаєт!
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12.05.2020 12:14 Ответить
А что, были претензии от владельца "известного отечественного бренда"?
А ведь это единственное правонарушение в этом кейсе
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12.05.2020 12:41 Ответить
Нелегальное производство - это уход от налогов. И еще не известно соответствовало ли процентное соотношение ингредиентов требованиям ДСТУ для подобных средств, а это уже фальсификация
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12.05.2020 12:51 Ответить
Питання в тому, що копійчанні економічні зловживання не є і не повинно бути відповідальністю спецслужб любої країни.
Це фунціональні обовязки для місцевих "участкових", ментів, податківців.

Функція спецслужб це держ безпека, ну або по крайній мірі мільярдні зловжевання аферистів типу коломойських, ахметових, кучм. Інакше така спецслужба нафіг нікому не потрібна, і не вартує коштів платників податків, якими їх годують.
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12.05.2020 13:10 Ответить
Да ну брось ты! Ты что хочешь сказать, что только Daewoo позволено делать Matiz, а Mercedes не имел права зарабатывать на Smart? Что, Мерседес обязан зарабатывать не меньше чем на Геликах?
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12.05.2020 13:39 Ответить
Нарушение стандартов было преступлением только при коммунистах. Отменили...
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12.05.2020 14:56 Ответить
Сознательное нарушение стандартов, то бишь с целью, например, экономии на предусмотренных качественных и дорогих компонентах, заменяя их низкосортными аналогами без информирования об этом потребителя, а уверяя его, на этикетке, о том что всё чин-чинарём, всё суперкачественное - это и сегодня вполне себе рассматривается как обман, фальсификация, а значит - преступление.
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12.05.2020 15:20 Ответить
Тогда я работаю на заводе, который десятилетиями занимается этими нехорошими делами
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12.05.2020 16:03 Ответить
Ну и ничего удивительного - директор заносит куда надо, и можно заниматься этими делами хоть столетиями ... такая уж в этой части земного шара споконвечная традиция
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12.05.2020 20:46 Ответить
с Юзиком не поделились?
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12.05.2020 13:00 Ответить
 
 