СБУ выявила подпольное производство антисептика в Кривом Роге: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в г. Кривой Рог (Днепропетровская область) изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех дельцы обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы. Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения", - сказано в сообщении.
Так, готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет и по почте переправляли заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.
В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черновой бухгалтерии.
"По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти 1 млн грн", - добавили в ведомстве.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам махинации
Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, которые вероятно способствовали противоправной деятельности.
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Оголодал, сердечный, или дядя Беня новый транш выделил?
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да? а почему же тогда сбу, если оно есть в Украине, не может присечь массовой вырубки лесов?
может потому что эта организация в доле? или у вас есть другое пояснение ее преступной бездеятельности
Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи
Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда.
В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика,Источник: https://censor.net/p3194853
Контрафактная продукция - любая продукция, произведённая в целях введения в гражданский оборот или введенная в гражданский оборот с нарушением интеллектуальных прав, охраняемых в соответствии с гражданским законодательством.
Фальсифицированная продукция - продукция, умышленно произведенная с нарушением действующих нормативно-технических требований (поддельная) и (или) имеющая скрытые свойства и характеристики, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.
3,14здец крутые бизнесмены - они не легально производили фальсифицированный контрафакт ....
Это точно - пожизненный расстрел через повешанье
А ведь это единственное правонарушение в этом кейсе
Це фунціональні обовязки для місцевих "участкових", ментів, податківців.
Функція спецслужб це держ безпека, ну або по крайній мірі мільярдні зловжевання аферистів типу коломойських, ахметових, кучм. Інакше така спецслужба нафіг нікому не потрібна, і не вартує коштів платників податків, якими їх годують.