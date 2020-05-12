Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили. ФОТО

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обсудил реформы в Украине с исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", - написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что имеет "хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области".

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7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.