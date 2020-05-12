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Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили. ФОТО

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обсудил реформы в Украине с исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", - написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что имеет "хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области".

Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили 01

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7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.

Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили 02

Саакашвили Михеил (3307) США (27341) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+18
И я тоже с Лехой пиво попил, обсудили транш МВФ.
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12.05.2020 13:30 Ответить
+13
"И тут Остапа понесло...".
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12.05.2020 13:25 Ответить
+11
"смотрю в себя как в зеркало, до семяизвержения.."
Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9370
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12.05.2020 13:31 Ответить
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"И тут Остапа понесло...".
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12.05.2020 13:25 Ответить
Только вот с Остапами послы США не встречаются
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12.05.2020 13:46 Ответить
Дипломаты США, по роду службы, вынуждены и не с таким дерьмом, встречаться... Например, с Лавровым...
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12.05.2020 13:50 Ответить
И даже с зюзиками, которых выбирал мудрый нарід"
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12.05.2020 14:15 Ответить
Послы США встречаются и не с такими "Остапами". Они встречаются со всеми кто приходит к ним в посольство и просит о встрече с ними.
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12.05.2020 13:59 Ответить
И не только с Остапами, а и с остолопами, которых иногда выбирают
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12.05.2020 14:17 Ответить
тут они пришли...Не?
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12.05.2020 15:26 Ответить
т.е. "успехи" будут такими же, как в Одесской области?
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12.05.2020 13:30 Ответить
Что вы знаете об этом?

Или вы просто поговорить?

Деятельность Саакашвили в Одесской области , несмотря на все палки в колёса, была сверх продуктивной. Кто здесь лжёт иначе просто или неправильно информирован или боец троллефермы .
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12.05.2020 13:33 Ответить
Особенно по раздерибану земли в центре Одессы, где он по "странному стечению" обстоятельств вдруг получил в подарок пентхауз. Наверное совпадение?
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12.05.2020 14:01 Ответить
Вы понимаете разницу между 'землей в центре' и областью, где Саакашвили работал? Или вы его перепутали с крепким хозяйственником трухановым ?
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12.05.2020 14:30 Ответить
Все бы нечего, только https://censor.net/user/228276 как всегда тупо врет

Провів зустріч щодо питання реформування України з в.о. посла США Квін, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5415Провів зустріч щодо питання реформування України з в.о. посла США Квін, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 530
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12.05.2020 15:13 Ответить
Смешно. Какое отноше6ие Саакашвили имеет к Министерству обороны.
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12.05.2020 15:17 Ответить
Оказывается только https://censor.net/user/228276 ничего не слышала о этой афере с землей в Одессе.

https://uc.od.ua/news/politic/1220308
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12.05.2020 15:22 Ответить
Тан Лох, латентный петушок, иди к своим, в курятник
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12.05.2020 16:55 Ответить
Или по назначению своих любовниц замами. Тоже хорошие успехи
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12.05.2020 14:03 Ответить
А можно по пунктам о ,,сверхпродуктивности,,? Просто сверхинтересно
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12.05.2020 14:14 Ответить
Провів зустріч щодо питання реформування України з в.о. посла США Квін, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1619
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12.05.2020 14:19 Ответить
"Чтоб жизнь не сломала, бойся знать мало"!
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12.05.2020 14:17 Ответить
Танька, а об этом что ты пишешь, Одесситы знают, может спросишь у них нэдолуга? Как же вы достали кацапотролли!
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12.05.2020 14:43 Ответить
И я тоже с Лехой пиво попил, обсудили транш МВФ.
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12.05.2020 13:30 Ответить
А мы вчера с таксистом поставки нефти из Ливии в Европу обсудили,
правда не сошлись в цене пока - договорились продолжить договариваться.
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12.05.2020 13:40 Ответить
Может вам статус переговоров поднять?
Нелох занят, прислать Ермака на новом мерсе?)))
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12.05.2020 13:42 Ответить
Что пообещал Леха,выбьет транш?
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12.05.2020 14:00 Ответить
Леха опытный политик, чтобы на первом раунде переговорах делать серьезные заявления.
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12.05.2020 14:03 Ответить
Вселяет оптимизм и надежды на положительный результат такой подход!
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12.05.2020 14:05 Ответить
Все люди как люди ,а этот с кружкой.
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12.05.2020 13:30 Ответить
И без маски. А потом еще удивляется чего его нормальные люди шарахаются
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12.05.2020 13:35 Ответить
Попробуй нагнуться перед монитором, может шыкаладным глазом увидиш шо Михо в маске и пьёт чай....
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12.05.2020 13:39 Ответить
Только зеленые глазки видят маску на носу вместо шеи. Наверное моча такому зрению способствует. С таким-же самым успехом можешь ее носить на жопе. Эффект будет тот-же. Нормальные люди на фото сидят слева, два дебила справа.
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12.05.2020 13:56 Ответить
Циклоп дебил,тебя выпустили? Так какой размер банки готовить?
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12.05.2020 13:59 Ответить
Не все же тем глазом смотреть умеют,но вам видимо повезло!
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12.05.2020 14:01 Ответить
Через маску?
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12.05.2020 14:19 Ответить
Бо совок, ним він був, ним і залишиться. А ще зверніть увагу: американці у масках, у совків маски на шиях.
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12.05.2020 13:52 Ответить
Так, кроме "Карлсона", "теджентский чай" там никто не пьёт... Предпочитают "Цейлонский", а он забыл распорядиться подать...
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12.05.2020 13:53 Ответить
Надо пить пока дают
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12.05.2020 14:18 Ответить
Он хоть не с тех стертых туфлях, что на крыше впопыхах потерял?
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12.05.2020 14:38 Ответить
"смотрю в себя как в зеркало, до семяизвержения.."
Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9370
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12.05.2020 13:31 Ответить
Торпеда по имени Саакашвили запущена. Заручился поддержкой Штатов и вперёд.
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12.05.2020 13:31 Ответить
😃 и.о. посла это поддержка Штатов? Это даже не действующий посол...зебилы вы иакие смешные...как ваш кумир клоун...
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12.05.2020 13:39 Ответить
И.о.только потгму что сенат должен утвердить,это формальность,ты напоминаешь тупую птушницу
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12.05.2020 13:49 Ответить
И.О. потому что на должность посла назначают иного человека более вменяемого чем презЕдент и Карлсон вмсесте взятие.
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12.05.2020 13:56 Ответить
И большого друга Байдена. Бубочке привет.
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12.05.2020 14:27 Ответить
Если б поддержки не было - он бы сидел за решеткой в темнице сырой где-то в Грузии.
А он живёт по всему миру - сегодня в Нидерландах, завтра - в Варшаве, собирает форумы,проводит встречи с властями стран ЕС и США, даёт пресс-конференции и делится экспертным мнением по всем вопросам. Ну и назначается на места в украинской власти, да. Хотя де-юре он никто и звать его никак.

Назови мне еще одного бывшего президента маленькой постсоветской страны, который может так же.
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12.05.2020 14:04 Ответить
Да что-то не живет он по всему миру, а прибился к нелоху
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12.05.2020 14:21 Ответить
Ну, теперь да.
Я про период между бытностью Карлсоном и попаданием к НеЛоху писал.
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12.05.2020 14:27 Ответить
По вашей версии, естественно , все должны бежать и консультироваться с лузером всех времён и народов, пустившим под откос все завоевания второго Майдана?

Или Саакашвили должен у вас спросить, что ему делать?

Саакашвили заручился поддержкой президента Украины и посла Штатов. Этого достаточно, чтобы начать действовать. Саакашвили не будет тянуть десять лет, будьте уверены. Я даже думаю, что он уже начал, поэтому все будкостроители и в шоке.
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12.05.2020 14:05 Ответить
Так пусть действует а не по посольствам шляется
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12.05.2020 14:21 Ответить
Танька, ты також будешь в шоке от сакакашвили, попомни мои слова, сему пример я нелоха.
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12.05.2020 14:51 Ответить
Мандель ,это кто торпеда?
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12.05.2020 14:00 Ответить
Охренеть! А без внешнего управления??? Ну уж тогда надо просто официально сдаться в плен!
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12.05.2020 13:35 Ответить
Без внешнего управления мы вообще засремся нелох рулит полный зашквар . Кто-то же должен быть взрослым
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12.05.2020 13:52 Ответить
Ти ж топив за св.Міхо.
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12.05.2020 13:54 Ответить
Над «Рэформным камитэтом» запах «кокса» нависает…
Между стулом и диваном гордо ходит толстый «Карлсон», супердолжность получивший…
То рукой касаясь носа, то вдыхая «полдорожки», он кричит!...
И стены слышат ликование «батоно»!!!
Вот он носится, как демон, потерявший свой пропеллер, - и смеётся, и рыдает…
Он над «лохами» смеётся! Он над «лохами» рыдает:
- Слюшяй! Скора гранэт буря!!! Я вам пакажу, «бариги»!!!
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12.05.2020 13:35 Ответить
Заголовок цікавий. Але де результати?
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12.05.2020 13:36 Ответить
Какое эпохальное событие! Кстати, кто это за женщина в маске? Есть некоторое сходство с Богуцкой.
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12.05.2020 13:41 Ответить
Михо, у тебя пока всё классно начинается - и сл. Господу. Главное, чтоб пока не было у тебя, как в том еврейском, как всегда, мудром анекдоте:
Старый Изя лежит на смертном одре и постепенно уходит к своим пра-пра... Рядом родственники - плачут, моллятся, причитают. И его старший сын спрашивает: Папа, а что мы для тебя ещё можем сделать перед твоим последним вздохом? Старый Изя уже почти выдохнул из себя: дети, накгутите мне на пгощание яйца. А после изщ последнего взода выдохнул-возопил: Шо ви кгутите, где ви кгутите! Я же пгосил гоголь-моголь!
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12.05.2020 13:43 Ответить
В Грузии тоже класно начиналось. Но все знают чем закончилось
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12.05.2020 14:46 Ответить
Карлсон и клоун - два рехформатара! И на начинается на К, конец всему.
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12.05.2020 13:45 Ответить
З реформаторів парашно-гройсманівського режиму були також - Деканоідзе, Абромавічус і Балчун. А повернувся тільки Саакашвілі
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12.05.2020 13:46 Ответить
Абромавичюс так-то гендир Укроборонпрома с августа 2019го.
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12.05.2020 14:37 Ответить
Підставою для зустрічі з в. о. посла вірогідно стала заява міністра закордонних справ Грузії Давид Залкаліані на телеканалі Imedia, що Грузія вимагає екстрадувати Міхеіла Саакашвілі: "Звичайно, у нас була б зовсім інша реакція, якщо Саакашвілі був би просто громадянином України, а не знаходився б у розшуку і засудженим у Грузії. Ми зверталися до української влади з проханням про екстрадицію Саакашвілі. На жаль, представники української влади в сьогоднішніх коментарях пропустили саме цю обставину". https://espreso.tv/news/2020/05/09/******************************************************


Новим послом США в Україні буде генерал-лейтенат Кіт Дейтон. В американській армії генерал прослужив більш ніж 40 років. У грудні 2005 року він був призначений координатором безпеки США в Ізраїлі та Палестинській автономії. Останнім часом Дейтон очолював Європейський центр з вивчення питань безпеки ім. Джорджа Маршалла, пов'язаний з Пентагоном і розташований в Німеччині. У листопаді 2018 року міністр оборони США Джеймс Меттіс призначив його на посаду старшого радника США з оборони в Україні.

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12.05.2020 13:46 Ответить
Михо хороший, у него нюхальная табакерочка с горошинку.
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12.05.2020 13:54 Ответить
Михо,сделай их с США разом!
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12.05.2020 14:02 Ответить
Желаю Михаилу успехов! Честный и порядочный Саакашвили понимает все проблемы Украины. Союзников у него мало, но его репутация кризисного реформатора послужит Украине. Иммитация реформ может уйти в прошлое. И драйвером молниеносных изменений, станет стратегия Саакашвили. Миша! Враг будет разбит, победа будет за нами! Успехов!
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12.05.2020 14:04 Ответить
Филипов, почему то ржу.
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12.05.2020 14:59 Ответить
Это положительный момент,лучше пусть Михо договаривается с Квин, чем Ермак с Козаком.
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12.05.2020 14:04 Ответить
Результат? Що вирішили і яка буде допомога?
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12.05.2020 14:28 Ответить
Как же можно не любить свою Родину, чтобы доверить ее случайному человеку.

Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского.
Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.
Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договореностей
Как когда-то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.
Как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны.
И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут.
История с Саакашвили повторится. Возможно уже как фарс.
Обе стороны еще улыбаются и каждый надеется надуть другого. Но оба проиграют. Судьба Зеленского стать" барыгой-2". Сакакашивли - окончательной стать политическим скитальцем.
https://glavred.info/opinions/zelenskiy-skoro-gorko-pozhaleet-chto-priglasil-saakashvili-saakashvili
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12.05.2020 14:29 Ответить
Без "пиндосов" он бы уже сидел в грузинской тюряге
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12.05.2020 14:44 Ответить
Было бы лучше если бы шмаркля с послом договаривался или ермак.
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12.05.2020 14:57 Ответить
 
 