Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили. ФОТО
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обсудил реформы в Украине с исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины", - написал Саакашвили.
Он подчеркнул, что имеет "хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области".
7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.
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+18 Степан Иванов #323211
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+13 Яр Холодний
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+11 Шрек Баблокат
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Или вы просто поговорить?
Деятельность Саакашвили в Одесской области , несмотря на все палки в колёса, была сверх продуктивной. Кто здесь лжёт иначе просто или неправильно информирован или боец троллефермы .
https://uc.od.ua/news/politic/1220308
правда не сошлись в цене пока - договорились продолжить договариваться.
Нелох занят, прислать Ермака на новом мерсе?)))
А он живёт по всему миру - сегодня в Нидерландах, завтра - в Варшаве, собирает форумы,проводит встречи с властями стран ЕС и США, даёт пресс-конференции и делится экспертным мнением по всем вопросам. Ну и назначается на места в украинской власти, да. Хотя де-юре он никто и звать его никак.
Назови мне еще одного бывшего президента маленькой постсоветской страны, который может так же.
Я про период между бытностью Карлсоном и попаданием к НеЛоху писал.
Или Саакашвили должен у вас спросить, что ему делать?
Саакашвили заручился поддержкой президента Украины и посла Штатов. Этого достаточно, чтобы начать действовать. Саакашвили не будет тянуть десять лет, будьте уверены. Я даже думаю, что он уже начал, поэтому все будкостроители и в шоке.
Между стулом и диваном гордо ходит толстый «Карлсон», супердолжность получивший…
То рукой касаясь носа, то вдыхая «полдорожки», он кричит!...
И стены слышат ликование «батоно»!!!
Вот он носится, как демон, потерявший свой пропеллер, - и смеётся, и рыдает…
Он над «лохами» смеётся! Он над «лохами» рыдает:
- Слюшяй! Скора гранэт буря!!! Я вам пакажу, «бариги»!!!
Старый Изя лежит на смертном одре и постепенно уходит к своим пра-пра... Рядом родственники - плачут, моллятся, причитают. И его старший сын спрашивает: Папа, а что мы для тебя ещё можем сделать перед твоим последним вздохом? Старый Изя уже почти выдохнул из себя: дети, накгутите мне на пгощание яйца. А после изщ последнего взода выдохнул-возопил: Шо ви кгутите, где ви кгутите! Я же пгосил гоголь-моголь!
Новим послом США в Україні буде генерал-лейтенат Кіт Дейтон. В американській армії генерал прослужив більш ніж 40 років. У грудні 2005 року він був призначений координатором безпеки США в Ізраїлі та Палестинській автономії. Останнім часом Дейтон очолював Європейський центр з вивчення питань безпеки ім. Джорджа Маршалла, пов'язаний з Пентагоном і розташований в Німеччині. У листопаді 2018 року міністр оборони США Джеймс Меттіс призначив його на посаду старшого радника США з оборони в Україні.
Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского.
Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.
Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договореностей
Как когда-то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.
Как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны.
И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут.
История с Саакашвили повторится. Возможно уже как фарс.
Обе стороны еще улыбаются и каждый надеется надуть другого. Но оба проиграют. Судьба Зеленского стать" барыгой-2". Сакакашивли - окончательной стать политическим скитальцем.
https://glavred.info/opinions/zelenskiy-skoro-gorko-pozhaleet-chto-priglasil-saakashvili-saakashvili