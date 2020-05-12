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Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник. ФОТОрепортаж

Течение виртуальных переговоров Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Канцлера ФРГ Ангелы Меркель свидетельствует о полной поддержке Украины со стороны Германии.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Первые виртуальные переговоры Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Канцлера Ангелы Меркель продолжаются полным ходом. Имеем полную поддержку Украины со стороны Германии!" - рассказал он.

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"Именно такое приподнятое настроение - невзирая на все вызовы современности - царило сейчас во время первого заграничного визита Главы правительства Дениса Шмыгаля в Германию! Имеем ряд важных договоренностей, над реализацией которых будет работать отечественная дипломатия. Danke Deutschland!" - добавил позже Мельник.

Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник 01
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник 02
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник 03
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник 04
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник 05
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник 06

Автор: 

Германия (7114) Меркель Ангела (2125) переговоры (5090) Мельник Андрей (231) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+6
полная виртуальная поддержка.
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12.05.2020 14:19 Ответить
+5
Правительство заигралось в виртуальные игры. Верните их в реальный мир.

Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 210
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12.05.2020 14:25 Ответить
+4
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4907
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12.05.2020 14:14 Ответить
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МВФ тоже поддерживал, аж из щтанов выскакивал. И чё?
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12.05.2020 14:12 Ответить
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4907
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12.05.2020 14:14 Ответить
В обсервацию захотелось, шутник?
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12.05.2020 17:18 Ответить
Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2314
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12.05.2020 14:12 Ответить
Ну, якщо шмигаль веде переговори, то підтримка Німеччини буде лише слабшати. Адже шмигаль хоче давати воду в Крим для окупантів, і аналогічних дій прагне від Меркель.
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12.05.2020 14:14 Ответить
Уга, зелупня, полгная поддергка!
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12.05.2020 14:15 Ответить
Только денег не дают.
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12.05.2020 14:19 Ответить
полная виртуальная поддержка.
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12.05.2020 14:19 Ответить
Сейчас налетит со своими комментариями cвopа пeтябoбикoв и будут требовать от кабмина получения от Германии полной поддержки Украины.
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12.05.2020 14:22 Ответить
Правительство заигралось в виртуальные игры. Верните их в реальный мир.

Відбулися перші віртуальні переговори Шмигаля та Меркель: маємо повну підтримку України з боку Німеччини, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 210
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12.05.2020 14:25 Ответить
цихровізація...
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12.05.2020 14:28 Ответить
щоб не розпочинав робити цей шмігаль - виходить завжди лайно
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12.05.2020 14:27 Ответить
Для таких "политиков" как шмыгаль поговорить с пранкером был бы уже большой успех.
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12.05.2020 14:42 Ответить
Меркель: - Как у вас дела в экономике?
Шмыгаль: - Как в морге!
Меркель: - Ну, тогда... гутен морген!
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12.05.2020 15:04 Ответить
Якщо Шмига бреше у відкриту нам,які живуть тут, в Україні, то важко уявити що він розповідає Меркель... Раніше тільки ***** було в "паралельній реальності", тепер там опинилась і Україна...
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12.05.2020 15:28 Ответить
Він їй не розповів, що у нього брат загинув на Донбасі через Порошенка? Такий хід основа майбутнього успіху на службі у шмарклі.
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12.05.2020 15:40 Ответить
Виртульные переговоры - мнимые, кажущиеся, нереальные. Может интерактивные?
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12.05.2020 17:27 Ответить
хорошо. правильно.
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12.05.2020 18:00 Ответить
 
 