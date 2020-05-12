Состоялись первые виртуальные переговоры Шмыгаля и Меркель: имеем полную поддержку Украины со стороны Германии, - посол Мельник. ФОТОрепортаж
Течение виртуальных переговоров Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Канцлера ФРГ Ангелы Меркель свидетельствует о полной поддержке Украины со стороны Германии.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Первые виртуальные переговоры Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Канцлера Ангелы Меркель продолжаются полным ходом. Имеем полную поддержку Украины со стороны Германии!" - рассказал он.
"Именно такое приподнятое настроение - невзирая на все вызовы современности - царило сейчас во время первого заграничного визита Главы правительства Дениса Шмыгаля в Германию! Имеем ряд важных договоренностей, над реализацией которых будет работать отечественная дипломатия. Danke Deutschland!" - добавил позже Мельник.
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Шмыгаль: - Как в морге!
Меркель: - Ну, тогда... гутен морген!