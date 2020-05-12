Полицейские задержали на Подоле в Киеве "закладчика", у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали киевлянина, который сбывал наркотики на территории Подольского района столицы. По месту жительства подозреваемого и в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 8 кг психотропных и наркотических веществ. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время отработки оперативной информации сотрудники Подольского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 разоблачили молодого человека, который сбывал наркотические средства путем "закладок".

Правоохранители установили, что мужчина присоединился к преступной деятельности, найдя в интернете объявления по поводу распространения наркотических веществ путем "закладок". В его обязанности входило получение наркотических веществ, фасовка и их сокрытие для потенциальных покупателей с предоставлением информации с фото о месте нахождения пакетов.

Следователи провели санкционированный обыск в автомобиле подозреваемого и в его доме, где обнаружили и изъяли почти 8 кг психотропных и наркотических веществ. Среди них около 3 кг психотропного вещества "амфетамин", 2 кг "марихуаны", 1 кг гашиша, 50 марок ЛСД, 100 таблеток "Экстази", 0,5 кг псилоцибинових грибов и около 1,5 кг психотропных веществ "PVP", " метамфетамин" и "Мефедрон". Кроме этого, полицейские изъяли из почтового отделения посылку с "каннабисом", которую подозреваемый не успел забрать. Изъятое направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 31-летний местный житель.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к данной преступной деятельности.





Фото: сайт полиции