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Новости Фото Силовики
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Полицейские задержали на Подоле в Киеве "закладчика", у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали киевлянина, который сбывал наркотики на территории Подольского района столицы. По месту жительства подозреваемого и в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 8 кг психотропных и наркотических веществ. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время отработки оперативной информации сотрудники Подольского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 разоблачили молодого человека, который сбывал наркотические средства путем "закладок".

Правоохранители установили, что мужчина присоединился к преступной деятельности, найдя в интернете объявления по поводу распространения наркотических веществ путем "закладок". В его обязанности входило получение наркотических веществ, фасовка и их сокрытие для потенциальных покупателей с предоставлением информации с фото о месте нахождения пакетов.

Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 01

Следователи провели санкционированный обыск в автомобиле подозреваемого и в его доме, где обнаружили и изъяли почти 8 кг психотропных и наркотических веществ. Среди них около 3 кг психотропного вещества "амфетамин", 2 кг "марихуаны", 1 кг гашиша, 50 марок ЛСД, 100 таблеток "Экстази", 0,5 кг псилоцибинових грибов и около 1,5 кг психотропных веществ "PVP", " метамфетамин" и "Мефедрон". Кроме этого, полицейские изъяли из почтового отделения посылку с "каннабисом", которую подозреваемый не успел забрать. Изъятое направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 02

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 31-летний местный житель.

Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 03

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 04

Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 05

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к данной преступной деятельности.

Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 06
Полицейские задержали на Подоле в Киеве закладчика, у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ 07
Фото: сайт полиции

Киев (25796) наркотики (2160) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+7
Бошечки зачетные))
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12.05.2020 15:10 Ответить
+3
тепер мусра піднімуться.... ціна на ринку впаде. Ніколи не повірю, що цей бізнес йде по-за мусорів
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12.05.2020 15:32 Ответить
+3
Посмотрел фото - прослезился
можно было 2 месяца не приходить в сознание(

эххх....
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12.05.2020 16:17 Ответить
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Бошечки зачетные))
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12.05.2020 15:10 Ответить
Ого, явно не мелкая сошка, товара на миллионы.
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12.05.2020 15:13 Ответить
Вот это урожай
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12.05.2020 15:14 Ответить
тепер мусра піднімуться.... ціна на ринку впаде. Ніколи не повірю, що цей бізнес йде по-за мусорів
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12.05.2020 15:32 Ответить
вау.можна мені шишечки так шматочок відламати вам всеодно 7..8 гдето так
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12.05.2020 15:39 Ответить
Одразу пригадав як на прикінці 90-х у мого кореша, дівчина проходила практику в мусарні. Було трохи і навіть іноді не трохи, частувала нас речдоками...
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12.05.2020 17:42 Ответить
Посмотрел фото - прослезился
можно было 2 месяца не приходить в сознание(

эххх....
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12.05.2020 16:17 Ответить
Чувак мусив сказати, що підготувавсь до карантину.
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12.05.2020 19:15 Ответить
И никто не написал про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. %(
Кто что видит, о том и пишет...
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12.05.2020 16:25 Ответить
Распространие наркотиков это "убийство в рассрочку". Смерть потребителя в конечном итоге гарантирована. Таких ублюдков необходимо судить именно за массовое убийство. Каждый из них тиха убил побольше Чикатило и Оноприенко вместе взятых. Каннабис (галюциноген а не наркотик!) легализовать, а в военное время за распространение наркоты рассматривать как "диверсию" и "подрыв обороноспособности страны" и наказывать как за "измену Родины" - расстрел с конфискацией всего нажитого у всей семьи.
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12.05.2020 16:28 Ответить
У Вас, дійсно, були галюцінації від канабісу?
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12.05.2020 19:16 Ответить
Наркотики викликають залежність а галюциногени залежності не викликають. Зовсім. Тому курці травички не є наркоманами. Саме цей беззаперечний факт привів до легалізації канабісу в багатьох країнах світу.
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16.05.2020 05:10 Ответить
Нідерланди і США після вашого посту в паніці...
Як ці країни досі не загинули?
Питання не в наркотиках, а в дегенератах...
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13.05.2020 01:16 Ответить
Барон, адназначна Барон!!
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12.05.2020 16:48 Ответить
за подобное в УК должно быть только 2 статьи: пожизненное (вышак) и 15 нашка. без право на УД и амнистию.
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12.05.2020 16:58 Ответить
после таких новостей правительство штырит всю следующую неделю - мы и ко всем кризисам подготовлены, и работа правительства суперэффективна и суперуспешна
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12.05.2020 17:30 Ответить
представляю что сейчас (некоторые форумчане) напишут про вот тот зеленый порошок в пакетике
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12.05.2020 22:45 Ответить
что можно про альфу написать?...
очень странный предмет..
вроде как вот она вот есть... И СРАЗУ ЖЕ НЕТ =((
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13.05.2020 04:39 Ответить
Это не главное звено.....Паханов искать надо!
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13.05.2020 10:28 Ответить
 
 