Зеленский встретился с родными погибших на Донбассе офицеров спецназа СБУ Волочаева и Каплунова и передал ордена "Золотая Звезда". ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины, сотрудников Службы безопасности Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. Глава государства передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Награду Дениса Волочаева получили его супруга Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.

"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои искренние соболезнования и благодарность", - сказал Зеленский, обращаясь к родным Дениса Волочаева.

Награду Дмитрия Каплунова президент вручил его супруге Наталии Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.

"Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое – свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что он как отец глубоко понимает горе родителей, потерявших своих сыновей.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также выразил соболезнования родным погибших героев.

Напомним, в ночь с 30-го ноября на 1-е декабря 2019 года офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из серой зоны.

3 декабря 2019 года Президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно). Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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