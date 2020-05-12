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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Зеленский встретился с родными погибших на Донбассе офицеров спецназа СБУ Волочаева и Каплунова и передал ордена "Золотая Звезда". ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших Героев Украины, сотрудников Службы безопасности Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. Глава государства передал родным ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Награду Дениса Волочаева получили его супруга Олеся Воротнюк и мать Галина Волочаева.

"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои искренние соболезнования и благодарность", - сказал Зеленский, обращаясь к родным Дениса Волочаева.

Награду Дмитрия Каплунова президент вручил его супруге Наталии Ждановой, матери Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.

"Хочу вас поблагодарить за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое – свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что он как отец глубоко понимает горе родителей, потерявших своих сыновей.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также выразил соболезнования родным погибших героев.

Напомним, в ночь с 30-го ноября на 1-е декабря 2019 года офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из серой зоны.

3 декабря 2019 года Президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно). Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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Зеленский встретился с родными погибших на Донбассе офицеров спецназа СБУ Волочаева и Каплунова и передал ордена Золотая Звезда 01
Зеленский встретился с родными погибших на Донбассе офицеров спецназа СБУ Волочаева и Каплунова и передал ордена Золотая Звезда 02
Зеленский встретился с родными погибших на Донбассе офицеров спецназа СБУ Волочаева и Каплунова и передал ордена Золотая Звезда 03

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) орден (191) СБУ (20134) спецназ (619)


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Топ комментарии
+18
Интересно ЗЕ рассказал родственникам погибших что никакой войны нету, а есть устойчивое перемирие, в результате потужных договоренностей с кремлем и в глазах ***** он видел мир?
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12.05.2020 16:08 Ответить
+10
Вечная память Героям!

А, кстати, каким макаром the может понимать горе родителей, потерявших своих детей? Сытый голодного не разумеет. Главковерх, не нюхавший пороха, что может быть абсурднее!
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12.05.2020 16:08 Ответить
+9
"Благодарен, что он защищал Украину,.... Я думаю, что для каждого гражданина это - честь." Значит, Верховный уклонист - и без чести, и не гражданин.
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12.05.2020 16:08 Ответить
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Золотую звезду давно пора заменить на Золотой Тризуб ...
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12.05.2020 16:02 Ответить
А что со звездой не так ?
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12.05.2020 16:19 Ответить
Лучшая награда для родственников погибших ето головы убийц а не железные медальки
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12.05.2020 16:05 Ответить
Интересно ЗЕ рассказал родственникам погибших что никакой войны нету, а есть устойчивое перемирие, в результате потужных договоренностей с кремлем и в глазах ***** он видел мир?
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12.05.2020 16:08 Ответить
Нет. При людях такое сказать - можно и по роже получить. А вот в следующем видосике для лохтората Верховный дегенерат эту мысль разовьет дальше
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12.05.2020 16:11 Ответить
Вася прочитай статью до конца,там есть формулировка за что вручены награды . Привыкли дефективные а бы языком ляпать.
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12.05.2020 16:21 Ответить
"Благодарен, что он защищал Украину,.... Я думаю, что для каждого гражданина это - честь." Значит, Верховный уклонист - и без чести, и не гражданин.
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12.05.2020 16:08 Ответить
Вот это ляпнул,так ляпнул,бесчестный.Думал хотя бы,что ляпает,но текст Дерьмак так написял.
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12.05.2020 18:51 Ответить
Вечная память Героям!

А, кстати, каким макаром the может понимать горе родителей, потерявших своих детей? Сытый голодного не разумеет. Главковерх, не нюхавший пороха, что может быть абсурднее!
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12.05.2020 16:08 Ответить
В понимании Зели "честь" - это не защита страны, а систематически уклоняться от службы и рубать бабло на концертах с помощью детородного органа....
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12.05.2020 16:15 Ответить
Пиарится на смертях героев, гандон сраный...
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12.05.2020 16:39 Ответить
ошибся номером
Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі офіцерів спецназу СБУ Волочаєва і Каплунова і передав ордени "Золота Зірка" - Цензор.НЕТ 6417
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12.05.2020 16:48 Ответить
уклонист чинарик.....(((((((
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12.05.2020 17:04 Ответить
хорошо. правильно.
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12.05.2020 17:54 Ответить
И кто виноват в их смерти,после команды Бубочки "Просто перестать стрелять".они отступали не стреляя.Вывод:Виновато оно,которое много о себе возомнило.Миротворец хренов.
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12.05.2020 18:49 Ответить
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне
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12.05.2020 20:46 Ответить
золотая звезда - это наверное пропаганда тоталитаризма
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13.05.2020 01:15 Ответить
 
 