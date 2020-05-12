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Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук. ФОТОрепортаж

Из Нидерландов в Украину в 11:00 по местному времени вылетел спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых граждане Украины, возвращаются домой. "Общее количество пассажиров на борту лайнера - 208. Из них 177 украинских граждан, 2 россиян, 28 граждан Молдовы, один гражданин Румынии", - отметил в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 01
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 02

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Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 03
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 04
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 05
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 06
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 07

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Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 08
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 09
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 10
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук 11

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Напомним, 8 мая из Нидерландов в Украину спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетело 159 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.

Речь идет о десяти таких лайнерах: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.

Автор: 

Амстердам (43) карантин (16729) Нидерланды (1615) эвакуация (2120) МАУ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чему этот эвакуированный на фото так радуется.
А представить ему, когда обратно на работу, и будет ли работа на лайнерах в будущем вообще?
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12.05.2020 16:09 Ответить
Тот случай, когда не знаешь, радоваться за них или сочувствовать.
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12.05.2020 16:17 Ответить
Вот только рейс ZT6101 по маршруту Амстердам-Киев-Кишинев выполняла не МАУ а

Titan Airways-чартерная авиакомпания Великобритании со штаб-квартирой в лондонском аэропорту Станстед, работающая главным образом в сфере корпоративных и бизнес-перевозок
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12.05.2020 18:28 Ответить
Якщо команди круїзних лайнерів повністю по домівках розпустили ( а там контрактна система - на 6-8 місяців(, значить круїзна галузь точно надовго зупинилась. Круїзи скасовано всіма компанія до кінця 2020 року.
Школа. Це один з найкращих, на мою думку, видів туризму.
І по цінах не Тай вже й дорогт - один тиждень круїзу по Середземному морю (кожен день - нове місто) по ціні двох тижнів пляжного відпочинку у 4* готелі в Туреччині. А вражень значно більше
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12.05.2020 22:56 Ответить
 
 