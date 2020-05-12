Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых 177 украинцев, возвращаются домой из Амстердама, - консул Карпук. ФОТОрепортаж
Из Нидерландов в Украину в 11:00 по местному времени вылетел спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Члены экипажей круизных лайнеров, среди которых граждане Украины, возвращаются домой. "Общее количество пассажиров на борту лайнера - 208. Из них 177 украинских граждан, 2 россиян, 28 граждан Молдовы, один гражданин Румынии", - отметил в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.
Напомним, 8 мая из Нидерландов в Украину спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетело 159 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.
Речь идет о десяти таких лайнерах: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.
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