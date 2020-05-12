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Пользователи "Дії" указали на разницу в данных с Telegram-ботами: "5-летней давности", "Нет новых прав", "Прописка времен студенчества". ФОТО

Подписчики приложения Министерства цифровой трансформации "Дія" поделились доказательствами того, что сведения об украинцах в Telegram-ботах, куда якобы слили данные, сильно отличаются от информации в базе данных "Дії".

Об этом говорится в сообщении "Дії" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Наши подписчики - самые крутые! Спасибо, что делитесь кейсами с нами", - написали там, выложив в качестве доказательств скриншоты с доказательствами.

В опубликованных скринах указывается в частности, что в отличие от данных "Дії", в ботах информация либо устаревшая, либо отсутствует совсем.

Пользователи Дії указали на разницу в данных с Telegram-ботами: 5-летней давности, Нет новых прав, Прописка времен студенчества 01
Пользователи Дії указали на разницу в данных с Telegram-ботами: 5-летней давности, Нет новых прав, Прописка времен студенчества 02
Пользователи Дії указали на разницу в данных с Telegram-ботами: 5-летней давности, Нет новых прав, Прописка времен студенчества 03

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Читайте также: Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением "Дія": Думаю, это только начало

Пользователи Дії указали на разницу в данных с Telegram-ботами: 5-летней давности, Нет новых прав, Прописка времен студенчества 04

защита персональных данных (40) Минцифры (317) Дія (428)


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Топ комментарии
+13
кто в здравом уже будет пользоваться этим дырявым и глючным говном? я вообще бы запретил добавлять свои персональные данные в это сито!!!!! но я особо не парюсь т.к. моих прав которым уже 12 лет там нет)))) запрашивать добавление даже не думаю.
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12.05.2020 16:33 Ответить
+7
А как ты запретишь, все данные уже там? Ты просто можешь ими не пользоваться на своем телефоне. Но что это изменит глобально? Все уже оцифровано.
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12.05.2020 16:56 Ответить
+5
Ані "дії", ані "телеграм" не встановлю навіть заради цікавості. І жодного веб-банківського софта. Єдина "персоніфікація" на смартфоні - QR-код автоцивілки, не встиг переоформити у паперовому варіанті перед Новим роком. Елементарні правила "мережевої гігієни".
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12.05.2020 16:58 Ответить
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кто в здравом уже будет пользоваться этим дырявым и глючным говном? я вообще бы запретил добавлять свои персональные данные в это сито!!!!! но я особо не парюсь т.к. моих прав которым уже 12 лет там нет)))) запрашивать добавление даже не думаю.
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12.05.2020 16:33 Ответить
А как ты запретишь, все данные уже там? Ты просто можешь ими не пользоваться на своем телефоне. Но что это изменит глобально? Все уже оцифровано.
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12.05.2020 16:56 Ответить
Никто ваши данные в это приложение не добавлял) приложение с помощью API получает всю информацию из других источников - например сервера МВД - там все данные есть давно. Просто теперь владельцам этих данных дали возможность эти же данные просматривать и пользоваться - я например на почте показываю паспорт в Дія - и не ношу с собой оригинал.
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12.05.2020 17:50 Ответить
А чей паспорт ты показываешь на почте?
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12.05.2020 20:41 Ответить
Свой конечно) чей же еще)) правда загран - потому как обычный у меня не ID карта, но даже загран нормально принимают.
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13.05.2020 17:53 Ответить
Так и я "твой" при желании могу предьявить в телефоне. Фамилия твоя, а физиономия- моя. И не только на почте. Если вдруг достану ксерокопию твоего вклада, то и в банке нафотошопленой страницей паспорта махать буду. Будут до новых веников выяснять кто вклад забрал....
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13.05.2020 18:04 Ответить
Попробуй, узнаешь состав статьи 358 ККУ)))) И еще, если не знаешь, что в Дія, есть проверка подленности, и в случае предьявления документов - они сверяются, если даже тебе удастся (вероятность чего не выше нуля), также заполучить токен - то я тебя расстрою, время его жизни 3 минуты)) Так что, если не знаешь технических деталей - то не говори ерунды.
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13.05.2020 22:23 Ответить
Парень! У тебя профдеформация мозга. Какой еще токен? Дядя! Мошенники будут в телефоне показывать просто фотографию твоего паспорта с рожей мошенника. Тетка которая сидит перед ними будет смотреть на эту рожу и выдавать деньги с твоего счета. Патамуша дегенераты "дигитализаторы" внесли это в закон. А токены можно засунуть твоему начальнику в одно место. Клоуны!
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13.05.2020 22:32 Ответить
Ты сначала почитай как работает Дія! А потом уже будешь что-то доказывать. При предъявлении своих доков в телефоне, там есть QR-код, с помощью которого проверяется подлинность информации, при любом ее открытии информация будет валидной в течении 3х минут - это время жизни токена. Тот кто выдает деньги - увидит, что твоя картинка в телефоне ненастоящая, вот и все. Повторю еще раз, если ты не знаешь технических деталей, то не выставляй себя идиотом)) Сначала почитай как оно работает.
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14.05.2020 11:36 Ответить
Сказочник! На почте тебе Ку ар код чем тетка проверяла? Наконечником среднего пальца? "Дигилизитаторы" на всю голову!
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14.05.2020 11:42 Ответить
По-моему ты уже попутал о чем шла речь))) Ты сказал что сделаешь в фотошопе свою фотографию и по этому доку возьмешь кредит - там где тебе его будут давать, я сказал что это быстро проверится. Зачем теперь перекручивать про почту? почта кредиты выдает?
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14.05.2020 14:30 Ответить
Во первых,не кредит,а вклад(если ты конечно понимаешь разницу).
Во вторых - что на почте,что в банках нет и не появятся в ближайшее десятилетие сертифицированных устройств для считывания ку ар кодов государственных дигитализаторов. Частникам -они на хвост не упали.
А вот поле для мошенничества твои начальники -дегенераты обеспечили.
В постановлении кабмина прямо указано- рожи и изображение в телефоне- принимать наравне с бумажным паспортом. И ни слова не сказано о каких то проверках каких то ку ар кодов. Поэтому Василий -беги в охвис и жалуйся Зеленскому как "дигитализаторы" деньги пилят на игрушечные прибамбасы.
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14.05.2020 17:23 Ответить
не надо к словам цепляться, не надо быть гением 10 разряда дабы понимать, что всё тянется по апи иначебы никакой памяти телефона не хватилобы подгружать всю базу на телефон. И да - моих данных там нет, они даже взять готовое толком не могут.
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13.05.2020 02:07 Ответить
Якщо ви не отримували зовсім ніяких документів , не брали кредитів , не оплачували послуги он-лайн, не сплачували штрафів ... то ви й не живете в країні...
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13.05.2020 10:52 Ответить
в этом году продлевал 2 разрешения на огнестрел, менял старый бумажный паспорт, покупал землю, оформлял несколько доверенностей, на мне прямо сейчас висит 4 рассрочки на ближайших 3 месяца и общий кредит на большую сумму, услуги только онлайн и оплачиваю. водительским правам 12 лет. Это только то, что вспомнил бегло за 10 секунд. Где по вашему я живу в этом случае? Всегда ведь проще обговнить человека, чем признаться в ущербности этой поделки за которую мы заплатили огромные деньги.
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14.05.2020 04:35 Ответить
Киздуны. Есть свидетельства людей, которые находили свои данные полугодичной давности, то есть свежак.
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12.05.2020 16:51 Ответить
В Мережі можна знайти дані навіть про те який автомобіль був у конкретної людини у 1996 році. Навіть якщо та людина давно емігрувала.
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12.05.2020 17:03 Ответить
Ані "дії", ані "телеграм" не встановлю навіть заради цікавості. І жодного веб-банківського софта. Єдина "персоніфікація" на смартфоні - QR-код автоцивілки, не встиг переоформити у паперовому варіанті перед Новим роком. Елементарні правила "мережевої гігієни".
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12.05.2020 16:58 Ответить
100%
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12.05.2020 17:40 Ответить
При этом телефончик с датаконектом и жипиесом всегда в кармане ? и зачем тогда себя так мучать ? Гигиена это не только руки мыть )
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12.05.2020 17:47 Ответить
"Місцезнаходження" постійно вимкнене. Зрідка вмикаю офлайн навігатор. Веб-банкінг здійснюю через спеціальний браузер. Дві сімки, parallel space. І ще кілька елементарних речей, про які знають далеко не всі фахівці з айті-безпеки.

Дечому навчив Автомайдан, дечому - чужі помилки.
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12.05.2020 19:12 Ответить
"Зрідка вмикаю офлайн навігатор."- і ніхто твоє позиціонування "не знає" ?
Поцікався ,що таке ІМЕІ ,і як його прив'язують до сім карти і телефона.
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13.05.2020 09:48 Ответить
Я знаю що таке IMEI, знаю як виглядає лог реєстрації та з'єднань і як вираховується триангуляція. А також знаю від фахівців як мінімізувати небажані наслідки шляхом грамотної експуатації гаджету.
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13.05.2020 11:03 Ответить
Тоді якщо все знаєте,то яким чином можна захиститися ,якщо реєстрація сімки в мережі оператора без ІМЕІ неможлива?
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13.05.2020 11:09 Ответить
Блін, хіба головний секрет полягає у приховуванні місцезнаходження конкретного апарату з конкретною сімкою? Головне - відокремити офіційні сесії (напр. банківські) від приватних, робочі дзвінки від особистих. І не дати шахраям будь-якої масті сунути свій ніс туди куди їм "не положено". Тут поруч відповів іншому форумлянину більш детально.
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13.05.2020 22:54 Ответить
Головний секрет полягає в тому що від них ніяк не сховаєшся! Маєш декілька сімок,і головне жодних банківських операцій в телефоні - тоді шахраям ще якось можна відпочивати але як тільки за діло візьмуться справжні хакери -ховайся!
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13.05.2020 23:04 Ответить
дилетанте, ти мене втомив. Ти працював у галузі захисту інформації? Який диплом маєш - цивільний, військовий, поліцейський сбу-шний? Будеш розказувати казочки піонерам на уроках ОБЖ.
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13.05.2020 23:07 Ответить
Інженерний ,йолопе! 0620-спеціальність якщо звичайно білґєйцям це прощось може "розповісти".
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13.05.2020 23:11 Ответить
Моя спеціальність 0615 (КПІ). Послужний список - ТВ, телекомунікації, приладобудування. Компанії мобільного зв'язку були нашими клієнтами. Орендарями ємності магістральних каналів. І такі монструозні провайдери як Лакі, Глобал, Алькар, та інші теж були нашими клієнтами. Може на цьому припиниш годувати мене цитатками з журналів "Мурзилка"?
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13.05.2020 23:22 Ответить
Журналів "Мурзилка"- ніколи не читав, починав з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) журналу Барвінок , "12 місяців". Потім перейшов на http://xn-----6kcwbqeldsdd4a9ag6b6f6b.xn--p1ai/ Юний Технік , http://www.radio.ru/ Радио ,http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/ «В помощь радиолюбителю» ,http://technicamolodezhi.ru/ "Техника-Молодёжи" . Користувачі "Дії" вказали на різницю в даних із Telegram-ботами: "5-річної давності", "Немає нових прав", "Прописка часів студентства" - Цензор.НЕТ 9276
Колись працював з Лайфом , білайном,утелом. Займався будівництвом бтс.
Про рівень захисту інформації чомусь останнім часом дуже неоднозначні відгуки! Остання подія з БД "бзДія" це взагалі феєрична подія! Про те що у БД митниці легко почерпнути інфу про конкурентів,а БД податкової це невичерпне джерело клієнтів для конкурентів-це вже ніби буденність ,як і суперрегулярні зливи БД "пархатбанку"! От такі "здобутки" вітчизняних захищунів інформації,підозріваю що багато з них випускники того самого КПІ.
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14.05.2020 11:10 Ответить
"Мурзилкою" іноді називали журнал "Радіо". А щодо захисту інформації:
1. Пощастило заприятелювати з двома неординарними фахівцями - викладачем предмету "Захист інформації та криптографія" (військовий) і банківським айтішником (випускник Харківської поліцейської академії).
2. Переконався що в ряді випадків самопальні, неканонічні рішення надійніші ніж супер-пупер-фірмові.
Приклад: у 80-х рр на замовлення... ну комерсантів та їхнього "даху"... зробив три аналогових телефонних скремблери. Маючи дуже туманне уявлення про ці дівайси. Один дівайс згодом потрапив до рук технарів з кгб. Вони повторили дівайс на макеті 1:1, але так і не змогли запустити пару. Про це наприкінці 90-х розповів колишній "їхній", який згодом став куратором провайдерської фірми. Оскільки ключовий секрет міг зрозуміти лише відеоінженер і більш ніхто.
Те саме і з моб. зв'язком. Абонент може бути на барикадах, здійснювати дзвінки, обмінюватися смсками, а його апарат з легальним ІМЕІ та легальною сімкою в той час "локується" за домашньою адресою.
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14.05.2020 11:44 Ответить
"Мурзилкою" іноді називали журнал "Радіо".- напевно в середовищі веселих філологів,котрі крім слів там нічого не доганяли! Зображення схем ними трактувалося як перехідний етап до картини малєвічья.

"Приклад: у 80-х рр на замовлення... ну комерсантів та їхнього "даху"... зробив три аналогових телефонних скремблери. Маючи дуже туманне уявлення про ці дівайси. Один дівайс згодом потрапив до рук технарів з кгб" - у 80х дажє Рабіновічь мог слушять что гававрят в кгб!
Колись в армії старшина казав- на каждую хітрую жопу найдьотся йху с вінтом!
Так і з мобільним зв'язком- на кожного абонента є профайл з унікальним ідентифікатором голосу ,манери спілкування, і тому таке рішення з сірими копіями сімок і підміною ІМЕІ чи мак-адреси це до пори ,до часу.
А аналогова техніка трохи складніша для розуміння непідготовленим мозґом ,особливо з нєдр кантори глубокага бурєнія.
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14.05.2020 13:16 Ответить
>> таке рішення з сірими копіями сімок і підміною ІМЕІ<<
Нізачот. Хибний стереотип мислення вузького фахівця, переобтяженого "канонами".
Що ж... мушу завважити що іноземці на цьому стопоряться частіше ніж фахівці постсовкового простору.
А щодо "аналог / цифра" - це теж умовний поділ, який лише гальмує фантазію. Не раз спостерігав шоковий стан британців (Granger), бельгійців (Sparnex), ізраїльтян (RAD) та інших, демонструючи їм неканонічне "знущання" з їхньої техніки, яке показувало недокументовані можливості апаратури та непрогнозовані результати (виграшні).
Але своїх роботодавців необов'язково "посвячувати" у недокументовані секрети, вони охоче платять за статус "білого шамана", який може місяцями нічого не робити коли все надійно працює.
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14.05.2020 13:56 Ответить
Колись ,в армії працював з ЗАС 412. Аналогова система кодування звуку,на лініях затримки ,просто переставляє куски слів,фраз на різні періоди затримки з допомогою 10-ти каналів. Таку штуку у ********* виконанні з більшою кількістю каналів легко організувати напевно ? На аналоговій основі можна організувати теж кодування ( не АЦП-ЦАП) ,а чисто аналогове.
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14.05.2020 16:09 Ответить
Я давно не цікавився цією темою. Набагато простіше написати власний блок софта для АЦП-ЦАП з рамдомними чи зовсім неканонічними ваговими коефіцієнтами для кожного "розряду". І паузи заповнити шумом. Таке можна залити навіть у стару кнопкову нокію.
А я згаданий вище скремблер зробив за принципом кодера-декодера NTSC. Спочатку вивернув спектр, потім квадратурна (ортогональна) модуляція спектру (вісь I) і шуму (вісь Q). А спосіб синхронізації (прив'язки до опори) знав лише я і три юзери. Тому контора й обісралася. Без опори генератор смикався так що навіть треновані "слухачі" (а в конторі та розвідці були такі унікуми, які могли розібрати на слух вивернутий спектр) - нічого не розуміли. З опорою шум послаблювався на 20 дБ, це класика для цього типу модуляції.
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14.05.2020 16:55 Ответить
Такие способы защиты нужны, только когда нужно от чего-то защищаться. Если от государства - то не думаю, что они будут просто так за вами следить. Зачем им это? Хотя, конечно, ситуации разные бывают, согласен.
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13.05.2020 22:26 Ответить
Ви довіряєте цьому "держапарату" та їхнім "підзаконним" інституціям? Цікаво.
Чи може довіряли "держапарату" яйцуковича? Я тоді був ще "на вістрі" технологій зв'язку і знав дещо. А зараз я захищаю приватну інформацію від шахраїв будь-якої масті - "чорних", "червоних", "сірих" і "ЗЕлених".
Для чого тоді люди замикають двері на замок? Машини ставлять на сигналки? Піни і CVV банківських карток тримають у надійному місці?
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13.05.2020 22:49 Ответить
Сам факт важен,а не когда это было.Бараны.
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12.05.2020 17:40 Ответить
"...Прописка часів студентства..."
===
Не можуть совки без "прописки"
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13.05.2020 09:52 Ответить
Пусть эти мрази откроют исходный код своего продукта. Но, не открывают. Чего же вы боитесь?
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13.05.2020 10:30 Ответить
Навіщо ? Хочете приєднатись до написання бота...
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13.05.2020 10:55 Ответить
исходный код легко можно посмотреть - для этого есть несколько программ, которые есть в свободном доступе, это называется "реверс инжиниринг"
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13.05.2020 22:27 Ответить
 
 