Пользователи "Дії" указали на разницу в данных с Telegram-ботами: "5-летней давности", "Нет новых прав", "Прописка времен студенчества". ФОТО
Подписчики приложения Министерства цифровой трансформации "Дія" поделились доказательствами того, что сведения об украинцах в Telegram-ботах, куда якобы слили данные, сильно отличаются от информации в базе данных "Дії".
Об этом говорится в сообщении "Дії" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Наши подписчики - самые крутые! Спасибо, что делитесь кейсами с нами", - написали там, выложив в качестве доказательств скриншоты с доказательствами.
В опубликованных скринах указывается в частности, что в отличие от данных "Дії", в ботах информация либо устаревшая, либо отсутствует совсем.
Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.
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Во вторых - что на почте,что в банках нет и не появятся в ближайшее десятилетие сертифицированных устройств для считывания ку ар кодов государственных дигитализаторов. Частникам -они на хвост не упали.
А вот поле для мошенничества твои начальники -дегенераты обеспечили.
В постановлении кабмина прямо указано- рожи и изображение в телефоне- принимать наравне с бумажным паспортом. И ни слова не сказано о каких то проверках каких то ку ар кодов. Поэтому Василий -беги в охвис и жалуйся Зеленскому как "дигитализаторы" деньги пилят на игрушечные прибамбасы.
Дечому навчив Автомайдан, дечому - чужі помилки.
Поцікався ,що таке ІМЕІ ,і як його прив'язують до сім карти і телефона.
Колись працював з Лайфом , білайном,утелом. Займався будівництвом бтс.
Про рівень захисту інформації чомусь останнім часом дуже неоднозначні відгуки! Остання подія з БД "бзДія" це взагалі феєрична подія! Про те що у БД митниці легко почерпнути інфу про конкурентів,а БД податкової це невичерпне джерело клієнтів для конкурентів-це вже ніби буденність ,як і суперрегулярні зливи БД "пархатбанку"! От такі "здобутки" вітчизняних захищунів інформації,підозріваю що багато з них випускники того самого КПІ.
1. Пощастило заприятелювати з двома неординарними фахівцями - викладачем предмету "Захист інформації та криптографія" (військовий) і банківським айтішником (випускник Харківської поліцейської академії).
2. Переконався що в ряді випадків самопальні, неканонічні рішення надійніші ніж супер-пупер-фірмові.
Приклад: у 80-х рр на замовлення... ну комерсантів та їхнього "даху"... зробив три аналогових телефонних скремблери. Маючи дуже туманне уявлення про ці дівайси. Один дівайс згодом потрапив до рук технарів з кгб. Вони повторили дівайс на макеті 1:1, але так і не змогли запустити пару. Про це наприкінці 90-х розповів колишній "їхній", який згодом став куратором провайдерської фірми. Оскільки ключовий секрет міг зрозуміти лише відеоінженер і більш ніхто.
Те саме і з моб. зв'язком. Абонент може бути на барикадах, здійснювати дзвінки, обмінюватися смсками, а його апарат з легальним ІМЕІ та легальною сімкою в той час "локується" за домашньою адресою.
"Приклад: у 80-х рр на замовлення... ну комерсантів та їхнього "даху"... зробив три аналогових телефонних скремблери. Маючи дуже туманне уявлення про ці дівайси. Один дівайс згодом потрапив до рук технарів з кгб" - у 80х дажє Рабіновічь мог слушять что гававрят в кгб!
Колись в армії старшина казав- на каждую хітрую жопу найдьотся йху с вінтом!
Так і з мобільним зв'язком- на кожного абонента є профайл з унікальним ідентифікатором голосу ,манери спілкування, і тому таке рішення з сірими копіями сімок і підміною ІМЕІ чи мак-адреси це до пори ,до часу.
А аналогова техніка трохи складніша для розуміння непідготовленим мозґом ,особливо з нєдр кантори глубокага бурєнія.
Нізачот. Хибний стереотип мислення вузького фахівця, переобтяженого "канонами".
Що ж... мушу завважити що іноземці на цьому стопоряться частіше ніж фахівці постсовкового простору.
А щодо "аналог / цифра" - це теж умовний поділ, який лише гальмує фантазію. Не раз спостерігав шоковий стан британців (Granger), бельгійців (Sparnex), ізраїльтян (RAD) та інших, демонструючи їм неканонічне "знущання" з їхньої техніки, яке показувало недокументовані можливості апаратури та непрогнозовані результати (виграшні).
Але своїх роботодавців необов'язково "посвячувати" у недокументовані секрети, вони охоче платять за статус "білого шамана", який може місяцями нічого не робити коли все надійно працює.
А я згаданий вище скремблер зробив за принципом кодера-декодера NTSC. Спочатку вивернув спектр, потім квадратурна (ортогональна) модуляція спектру (вісь I) і шуму (вісь Q). А спосіб синхронізації (прив'язки до опори) знав лише я і три юзери. Тому контора й обісралася. Без опори генератор смикався так що навіть треновані "слухачі" (а в конторі та розвідці були такі унікуми, які могли розібрати на слух вивернутий спектр) - нічого не розуміли. З опорою шум послаблювався на 20 дБ, це класика для цього типу модуляції.
Чи може довіряли "держапарату" яйцуковича? Я тоді був ще "на вістрі" технологій зв'язку і знав дещо. А зараз я захищаю приватну інформацію від шахраїв будь-якої масті - "чорних", "червоних", "сірих" і "ЗЕлених".
Для чого тоді люди замикають двері на замок? Машини ставлять на сигналки? Піни і CVV банківських карток тримають у надійному місці?
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Не можуть совки без "прописки"