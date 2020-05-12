Пользователи "Дії" указали на разницу в данных с Telegram-ботами: "5-летней давности", "Нет новых прав", "Прописка времен студенчества". ФОТО

Подписчики приложения Министерства цифровой трансформации "Дія" поделились доказательствами того, что сведения об украинцах в Telegram-ботах, куда якобы слили данные, сильно отличаются от информации в базе данных "Дії".

Об этом говорится в сообщении "Дії" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Наши подписчики - самые крутые! Спасибо, что делитесь кейсами с нами", - написали там, выложив в качестве доказательств скриншоты с доказательствами.

В опубликованных скринах указывается в частности, что в отличие от данных "Дії", в ботах информация либо устаревшая, либо отсутствует совсем.







Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Читайте также: Глава Минцифры Федоров о фейке с приложением "Дія": Думаю, это только начало