В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами. ФОТОрепортаж

В Виннице, Луцке, Львове и на Луганщине прошли акции предпринимателей, которые требуют от городских властей разрешить торговлю промышленными товарами.

В Луцке с предпринимателями пообщался и. о. городского головы Григорий Пустовит, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Исполняющий полномочия городского головы, секретарь городского совета Григорий Пустовит сегодня встретился с предпринимателями промышленных рынков, которые пришли на митинг под стены городского совета. Люди просили разрешения открыть промышленную группу рынков, однако не учли, что это не в компетенции городского совета", - идется в сообщении.

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Пустовит объяснил, что городской совет не принимает решения открывать или не открывать промышленные рынки, а выполняет постановления Кабинета министров Украины.

"Сегодня агропромышленные рынки, прошедшие проверку Госпродпотребслужбы, все работают, согласно тем условиям, которые требует Кабмин. Если правительство не приняло решение открыть промышленные рынки, то мы не имеем права этого делать... Как только будет постановление правительства, мы на второй день соберем внеочередное заседание сессии городского совета и примем соответствующее решение. За нами дело не станет", - подчеркнул руководитель.

Во Львове, сообщает пресс-служба горсовета, с пикетчиками, которые требуют немедленного открытия во Львове магазинов одежды и обуви, встретился заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Он напомнил предпринимателям, что в течение последней недели произошел существенный рост заболеваемости. Один день Львов даже был лидером в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса.







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"Сегодня состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором был принят ряд смягчений карантинных мер для парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов. О возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такое решение сегодня не принималось", - отметил Москаленко.

Он также напомнил, что горсовет руководствуется требованиями правительства и адаптирует их к местным реалиям.

Участники пикета передали заместителю городского головы свое обращение с требованием как можно скорее разрешить магазинам возобновить свою деятельность.

В Виннице во вторник, 12 мая, предприниматели вышли на митинг перед городским советом с требованием возобновления работы вещевых рынков, пишет Укринформ.

"Мы уже два месяца не работаем, а арендной платы нам никто не отменял. Мы мало того, что не зарабатываем, так еще и в убытки входим. Ведь рынок - это единственный способ заработать на жизнь. Между тем продовольственные рынки заработали. Чем наша торговля отличается в принципе? У нас открытый воздух, сквозняки и условия для предупреждения распространения вируса значительно лучше. Маски, санитайзеры - не проблема. Поэтому требуем равных условий для всех предпринимателей, чтобы мы и наши сотрудники имели возможность кормить свои семьи", - рассказала предприниматель из Центрального рынка Винницы Татьяна Владимировна.



























По её словам, участие в митинге принимают свыше 100 предпринимателей из трех винницких рынков - Муниципального, Центрального и "Урожай". Они держат плакаты с лозунгами "Нам нужно работать", "Чем кормить семью?", "Кабмин, проживи два месяца без зарплаты" и другие.

Они пришли к зданию Винницкого городского совета с требованием возобновить работу рынков в полном объеме. Предприниматели, которые торгуют на вещевых рынках, собрали подписи под соответствующим обращением к городским властям и отправили инициативную группу для переговоров с городскими властями.

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Как сообщалось, в Виннице по решению городской комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 11 мая в соответствии с Постановлением Кабинета министров №343 частично смягчены карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В частности, разрешена работа заведений торгового и бытового обслуживания населения при условии обеспечения всех санитарных и противоэпидемических мер. Вещевые рынки в перечень учреждений, которым разрешено возобновить работу, не вошли.

Предприниматели, которые вышли на акцию с требованием открытия непродовольственных рынков, обсудили с руководителем Луганской области Сергеем Гайдаем условия дальнейшего ослабления карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Передать председателю Луганской областной государственной администрации - руководителю областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю обращение об открытии непродовольственных рынков и магазинов, определиться с датой, когда это можно будет сделать, пришли на площадь перед облгосадминистрацией предприниматели из городов Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении.





Гайдай встретился с инициативной группой участников акции, на встрече отметил, что решение об открытии рынков он сможет принять по итогам селекторного совещания с Президентом, которое состоится сегодня.

"К счастью, мы прошли все праздники без обострения ситуации с заболеваемостью COVID-19, и уже несколько дней нет новых случаев, люди только выздоравливают. Поэтому мы будем говорить о возможности открытия магазинов канцтоваров, книжных магазинов и других при условии обеспечения санитарных норм", - сообщил Гайдай инициативной группе от предпринимателей.

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По сообщениям СМИ, торговцы непродуктовых рынков в Лисичанске вышли сегодня на акцию протеста и пообещали, в случае не выполнения их требования о возобновлении работы, начать перекрывать улицы.