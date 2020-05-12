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В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами. ФОТОрепортаж

В Виннице, Луцке, Львове и на Луганщине прошли акции предпринимателей, которые требуют от городских властей разрешить торговлю промышленными товарами.

В Луцке с предпринимателями пообщался и. о. городского головы Григорий Пустовит, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Исполняющий полномочия городского головы, секретарь городского совета Григорий Пустовит сегодня встретился с предпринимателями промышленных рынков, которые пришли на митинг под стены городского совета. Люди просили разрешения открыть промышленную группу рынков, однако не учли, что это не в компетенции городского совета", - идется в сообщении.

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В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 01

Пустовит объяснил, что городской совет не принимает решения открывать или не открывать промышленные рынки, а выполняет постановления Кабинета министров Украины.

"Сегодня агропромышленные рынки, прошедшие проверку Госпродпотребслужбы, все работают, согласно тем условиям, которые требует Кабмин. Если правительство не приняло решение открыть промышленные рынки, то мы не имеем права этого делать... Как только будет постановление правительства, мы на второй день соберем внеочередное заседание сессии городского совета и примем соответствующее решение. За нами дело не станет", - подчеркнул руководитель.

Во Львове, сообщает пресс-служба горсовета, с пикетчиками, которые требуют немедленного открытия во Львове магазинов одежды и обуви, встретился заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Он напомнил предпринимателям, что в течение последней недели произошел существенный рост заболеваемости. Один день Львов даже был лидером в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 02
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 03
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 04

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"Сегодня состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором был принят ряд смягчений карантинных мер для парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов. О возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такое решение сегодня не принималось", - отметил Москаленко.

Он также напомнил, что горсовет руководствуется требованиями правительства и адаптирует их к местным реалиям.

Участники пикета передали заместителю городского головы свое обращение с требованием как можно скорее разрешить магазинам возобновить свою деятельность.

В Виннице во вторник, 12 мая, предприниматели вышли на митинг перед городским советом с требованием возобновления работы вещевых рынков, пишет Укринформ.

"Мы уже два месяца не работаем, а арендной платы нам никто не отменял. Мы мало того, что не зарабатываем, так еще и в убытки входим. Ведь рынок - это единственный способ заработать на жизнь. Между тем продовольственные рынки заработали. Чем наша торговля отличается в принципе? У нас открытый воздух, сквозняки и условия для предупреждения распространения вируса значительно лучше. Маски, санитайзеры - не проблема. Поэтому требуем равных условий для всех предпринимателей, чтобы мы и наши сотрудники имели возможность кормить свои семьи", - рассказала предприниматель из Центрального рынка Винницы Татьяна Владимировна.

В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 05
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 06
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 07
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 08
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 09
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 10
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 11
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 12
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 13
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 14
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 15
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 16
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 17

По её словам, участие в митинге принимают свыше 100 предпринимателей из трех винницких рынков - Муниципального, Центрального и "Урожай". Они держат плакаты с лозунгами "Нам нужно работать", "Чем кормить семью?", "Кабмин, проживи два месяца без зарплаты" и другие.

Они пришли к зданию Винницкого городского совета с требованием возобновить работу рынков в полном объеме. Предприниматели, которые торгуют на вещевых рынках, собрали подписи под соответствующим обращением к городским властям и отправили инициативную группу для переговоров с городскими властями.

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Как сообщалось, в Виннице по решению городской комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 11 мая в соответствии с Постановлением Кабинета министров №343 частично смягчены карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В частности, разрешена работа заведений торгового и бытового обслуживания населения при условии обеспечения всех санитарных и противоэпидемических мер. Вещевые рынки в перечень учреждений, которым разрешено возобновить работу, не вошли.

Предприниматели, которые вышли на акцию с требованием открытия непродовольственных рынков, обсудили с руководителем Луганской области Сергеем Гайдаем условия дальнейшего ослабления карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Передать председателю Луганской областной государственной администрации - руководителю областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю обращение об открытии непродовольственных рынков и магазинов, определиться с датой, когда это можно будет сделать, пришли на площадь перед облгосадминистрацией предприниматели из городов Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении.

В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 18
В Виннице, Луцке и Львове предприниматели пикетировали мэрии, требуя разрешить торговлю промтоварами 19

Гайдай встретился с инициативной группой участников акции, на встрече отметил, что решение об открытии рынков он сможет принять по итогам селекторного совещания с Президентом, которое состоится сегодня.

"К счастью, мы прошли все праздники без обострения ситуации с заболеваемостью COVID-19, и уже несколько дней нет новых случаев, люди только выздоравливают. Поэтому мы будем говорить о возможности открытия магазинов канцтоваров, книжных магазинов и других при условии обеспечения санитарных норм", - сообщил Гайдай инициативной группе от предпринимателей.

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По сообщениям СМИ, торговцы непродуктовых рынков в Лисичанске вышли сегодня на акцию протеста и пообещали, в случае не выполнения их требования о возобновлении работы, начать перекрывать улицы.

Автор: 

Винница (729) карантин (16729) Луцк (596) Львов (4607) предприниматели (1236) протест (5871) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6519)


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Топ комментарии
+20
Низзя. Не положено. Еще торговые сети типа "эпицентра", "Фокстрота" , "Эльдорадо" и иже с ними до конца не обогатились.
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12.05.2020 16:59 Ответить
+10
І що саме прикольно, що БІЛЬШІСТЬ їх голосувало за зє па пріколу.
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12.05.2020 17:19 Ответить
+4
Не тільки по приколу, а ще так агітували за зє ,що аж своїх незгідних працівників звільняли
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12.05.2020 23:41 Ответить
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Низзя. Не положено. Еще торговые сети типа "эпицентра", "Фокстрота" , "Эльдорадо" и иже с ними до конца не обогатились.
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12.05.2020 16:59 Ответить
І що саме прикольно, що БІЛЬШІСТЬ їх голосувало за зє па пріколу.
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12.05.2020 17:19 Ответить
Не тільки по приколу, а ще так агітували за зє ,що аж своїх незгідних працівників звільняли
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12.05.2020 23:41 Ответить
Нормально там с соцдистанцией, поддерживают статистику...
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12.05.2020 17:11 Ответить
Або закривати всіх,або відкривати всіх..."Міцність ланцюга визначається його самою слабою ланкою"...Тобто якщо заразишся в перукарні то у взуттєвому можеш вже нічого не боятись...
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12.05.2020 17:11 Ответить
В лоховирус никто не верит.
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12.05.2020 17:15 Ответить
тренируемся для мирного протеста - ЗЕ ЕНД
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12.05.2020 17:21 Ответить
Ляшко и с собственно "слугам " п@х#й на свой народ.он ж вчера сказал - шоб овцы сидели в своей отаре.а то что есть статья в конституции о праве на работу,так на это можно плюнуть.мать сегодня ходила в цирюльню так сидеть ы маске,парикмахерша чуть ли не как ликвидатор ЧАЕС ...а власти побоку.вспоминается мультик про Врунгеля песня бандитов .наверное это и есть официальный гимн нынешней власти.ненравился вам Петя-алкаш ,получите эпоху жебратства
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12.05.2020 17:29 Ответить
Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, выделяемых дыханием хирургов. Их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях
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12.05.2020 17:37 Ответить
В рандомизированном исследовании среди медицинского персонала в Токио, которое длилось 2,5 месяца, медицинская маска оказалась неэффективной в предотвращении простудных заболеваний [3]. Во французском рандомизированном исследовании проверили влияет ли маска на заражение членов семьи, если ее постоянно носит больной гриппом человек. Маска никак не повлияла на количество заболевших членов семьи
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12.05.2020 17:40 Ответить
намордник это ошейник для секты добровольных барановирусных. Геть секту шмыгаля
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12.05.2020 17:43 Ответить
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами - Цензор.НЕТ 5405
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12.05.2020 18:27 Ответить
Не, ну это ржака))) ВР почуйте нас)) вы как челобитную подаете? холопы))) Если вы выходите ПРОСИТЬ чтобы чиновники циничным образом прекратили нарушать ваши права... ребята, будут вас дрючить и дальше, а вы просите, слезней просите, на колени встаньте - и просите
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12.05.2020 18:33 Ответить
Хочуть створити промтоварний кластер?
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12.05.2020 19:35 Ответить
дайте разрешение пусть торгуют....умный не прийдет....будет беречься вируса...
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12.05.2020 20:07 Ответить
Базарні бариги, коли ви вже понажераєтеся ??:
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12.05.2020 21:08 Ответить
О элехторат янелоха выползло)Людям уже кушать нечего,по твоему пусть с голоду умирают,это не так страшно как ковид?))
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13.05.2020 18:21 Ответить
и на фотках кучу людей без масок. Прям так и вижу, как они на базарах будут в тех масках ходить

Открыть нужно, но с масками и соц. дистанциями. Зная наших - этого никто не будет делать.
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13.05.2020 00:02 Ответить
То они ещё не знают что как выйдут с карантина, им сразу же надо будет РРО покупать
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13.05.2020 07:09 Ответить
Нужно срочно принять закон разрешающий массовый суицид при торговле промтоварами.
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13.05.2020 07:15 Ответить
Нельзя,шмыгаль же сказал,до 1,потом до 10 июня,и так далее,пока зеленая плесень полностью не вылезет через жопу)))))))
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13.05.2020 18:17 Ответить
 
 