Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции "Стоп культурный карантин". ФОТОрепортаж

В Киеве, Харькове, Одессе и других городах в небо направили мощные прожекторы в знак поддержки культурной индустрии. Цель акции — привлечь внимание правительства к трудностям креативной индустрии из-за карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание theБабель.

Ровно в 22:00 в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других городах в разных точках в небо направили лучи света.

В акции принимают участие многие организаторы фестивалей и концертов. Участники акции отмечают, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме культурной индустрии.

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"У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов [...]. Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", — сказано в заявлении.















