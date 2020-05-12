Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции "Стоп культурный карантин". ФОТОрепортаж
В Киеве, Харькове, Одессе и других городах в небо направили мощные прожекторы в знак поддержки культурной индустрии. Цель акции — привлечь внимание правительства к трудностям креативной индустрии из-за карантина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание theБабель.
Ровно в 22:00 в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других городах в разных точках в небо направили лучи света.
В акции принимают участие многие организаторы фестивалей и концертов. Участники акции отмечают, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме культурной индустрии.
Читайте на Цензор.НЕТ: Нужно перепрошить систему госуправления в сторону понимания того, что гуманитарная политика является системообразующей, - директор УКФ Федив
"У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов [...]. Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", — сказано в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
даже Распутин в 90е подмигивал
...дайте нам возможность...
Хто хоче чогось досягти - шукає можливості. А хто не хоче - шукає причини.
У всьому світі виходять з Карантину самі. На Карантині в соціальних мережах буржуйська культурна сфера творила чарівні речі і ні в кого нічого не просила. Навпаки, ще й допомагала.
пару месяцев перетопчитесь.
https://www.youtube.com/watch?v=0DSs8vjTRdk Шариков всё же дал потомство
Зато раньше, в центре города каждые выходные какое-то танцевально-кривляльное шоу под оглушительную фанеру. И конешно же, деньги на эту "культуру" раскладываются по карманам чиновников и на бухло деятелям исскуства, шоб крывотивили и дальше.
Культуры во всем этом шалмане %5 - в консерватории, иногда в филармонии, в опере, в театре. Остальные лабухи, которые по кабакам, свадьбам и коммерческим утренникам для тружеников безмена и калькулятора в домах культуры памяти СССР бабки зашибают на безмозольную жизнь. Блин, страна фотографов и массажистов по ягодицам, врачей-губонакачивателей, тренеров по сжиганию сожранного и охранников хозяев украденного с общегосударственного колхозного поля.
Глисты зашевелились - Бобик стал плохо питаться и им стало не хватать!