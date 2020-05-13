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Новости Фото Будни полиции
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Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в ресторане "Святослав" в г. Винники, расположенном рядом со Львовом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Задержанному — 27 лет, он житель г. Львова. При себе у него не нашли ни гранаты, ни каких-то других боеприпасов или оружия.

В результате происшествия никто не пострадал.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом. ФОТОрепортаж

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Завтра суд изберет задержанному меру пресечения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 12 мая мужчина зашел в ресторан в г. Винники и заявил, что у него с собой граната и что он собирается ее взорвать. В ресторане шел ремонт, все, кто находился в здании, вышли. Полиция несколько часов вела переговоры с мужчиной.

Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция 01
Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция 02
Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция 03
Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция 04
Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция 05

Автор: 

взрыв (6828) Львов (4607) Нацполиция (16608) рестораны (279) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+7
Карантин плохо отразился на населении...
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13.05.2020 01:02 Ответить
+3
Надюха Савченко погрожувала зірвати Раду і навіть міномети і міни вилучили і що? Ведуча на одному "правдивому каналі".
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13.05.2020 09:15 Ответить
+2
порохоботи ще не заявляли, що це початок Майдану?
ну, коли один наркоман захопив типу міст метро в Києві, то вони саме так верещали
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13.05.2020 06:26 Ответить
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Может придурок на вынос жрачку хотел купить,а тут ремонт...
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13.05.2020 00:44 Ответить
Карантин плохо отразился на населении...
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13.05.2020 01:02 Ответить
порохоботи ще не заявляли, що це початок Майдану?
ну, коли один наркоман захопив типу міст метро в Києві, то вони саме так верещали
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13.05.2020 06:26 Ответить
Кукуха поїхала через карантин, не він перший, не він останній
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13.05.2020 08:24 Ответить
Надюха Савченко погрожувала зірвати Раду і навіть міномети і міни вилучили і що? Ведуча на одному "правдивому каналі".
показать весь комментарий
13.05.2020 09:15 Ответить
 
 