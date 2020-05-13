Мужчину, угрожавшего взорвать ресторан под Львовом, задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в ресторане "Святослав" в г. Винники, расположенном рядом со Львовом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Задержанному — 27 лет, он житель г. Львова. При себе у него не нашли ни гранаты, ни каких-то других боеприпасов или оружия.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Завтра суд изберет задержанному меру пресечения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 12 мая мужчина зашел в ресторан в г. Винники и заявил, что у него с собой граната и что он собирается ее взорвать. В ресторане шел ремонт, все, кто находился в здании, вышли. Полиция несколько часов вела переговоры с мужчиной.









