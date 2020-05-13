Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство. ФОТОрепортаж
В Украину специальным рейсом из Стамбула возвращаются 109 украинцев и 18 иностранцев.
Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.
"Только что спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Домой возвращаются, в частности наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажира - Тайсон, Фанни и Габриель", - говорится в сообщении Генконсульства.
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Ali Hasan
показать весь комментарий13.05.2020 10:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
patriotukrainy
показать весь комментарий13.05.2020 10:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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