Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство. ФОТОрепортаж

В Украину специальным рейсом из Стамбула возвращаются 109 украинцев и 18 иностранцев.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Только что спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Домой возвращаются, в частности наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажира - Тайсон, Фанни и Габриель", - говорится в сообщении Генконсульства.









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