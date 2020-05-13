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Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство. ФОТОрепортаж

В Украину специальным рейсом из Стамбула возвращаются 109 украинцев и 18 иностранцев.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Только что спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Домой возвращаются, в частности наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажира - Тайсон, Фанни и Габриель", - говорится в сообщении Генконсульства.

Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство 01Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство 02Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство 03
Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство 04

Более 100 украинцев спецрейсом возвращаются из Стамбула на Родину, - консульство 05

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консульство (471) Стамбул (268) Турция (3509)


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А потім за виїзд із України треба платити Шмигалю?
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13.05.2020 10:14 Ответить
А существует статистика скачков заболевания параллельно возвращению наших граждан из-за бугра? Существует масса случаев, когда возвращенцы, сами того не зная, заражают других людей. Симптомов, вроде, нет, самоизолироваться никто и не думает, а вирус выныривает " здравствуй, Украина!" При таком порционном прибытии украинцев, мы целый год будем выживать в карантине.
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13.05.2020 10:47 Ответить
 
 