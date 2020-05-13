Капеллан ПЦУ и нацгвардейцы поздравили ветерана Ивана Залужного со 102-летием. ФОТОрепортаж

Гвардейцы воинской части 3033 вместе с военным священником Анатолием Кусиком поздравили ветерана Ивана Залужного со 102-летием.

Об этом капеллан ПЦУ написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие с большой радостью поздравляли Ивана Залужного, который 10 мая 2020 г. праздновал свой 102 день рождения. Легендарный ветеран со своим героическим жизненным путем является примером мужества и патриотизма для всего молодого поколения защитников", - написал он.

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Кусик отметил, что за свою долгую жизнь Иван Залужный пережил в детстве не только Голодомор 1932-1933 годов, но и Вторую мировую войну. Героически проявил себя при освобождении города Сейсин, за что был награжден Орденом Красного Знамени. Дослужился до звания капитана 1-го ранга.

"Два года назад, в день своего 100-летнего юбилея, Иван Аникеевич получил от президента "Орден за мужество" III степени. Таким же орденом (посмертно) награжден и его внук - командир взвода воинской части 3033 Национальной гвардии Украины Иван Гутник-Залужный. Орден за внука получал его дед.

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"Иван Аникеевич имеет много наград - ордена Красной Звезды, Богдана Хмельницкого III степени. Ордена и медали находили героя во время войны и в послевоенное время. Но основная награда, рассказывает ветеран, - это достойно воспитанный внук Иван, как и его дед, пошел защищать свою Родину еще в 2014 году. Он героически погиб вблизи Амвросиевки, ценой своей жизни дал возможность вернуться разведывательной группе, приняв огонь на себя", - написал капеллан.

"Так случилось, что в майские праздники совпали две даты - День рождения Ивана Залужного и праздник Дня матери. Гвардейцы помнят подвиги своих дедов и чествуют матерей, давших жизнь и воспитали настоящих патриотов. Героический пример нацгвардейца Ивана Гутника-Залужного и его деда-ветерана станет непоколебимым эталоном для всех будущих поколений!

Фото: Кусик/Facebook

Спасибо Вам от всего украинского народа - и за ваши боевые подвиги, и за внука-героя", - подытожил Кусик.

Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", орденом "За мужество", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.