Полиция задержала в Мукачево 66-летнюю женщину, которая продавала наркотики школьникам. ФОТОрепортаж

В Мукачево полиция разоблачила на сбыте наркотиков мукачевка пожилого возраста. В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда приходили получить дозу наркозависимые горожане, среди которых были и несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По оперативной информации, собранной в процессе документирования преступной деятельности 66-летней женщины, последняя систематически сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам.

Поскольку дом злоумышленницы расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени.

Выяснилось, что женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по противозаконной специальности наркодилер уже ранее неоднократно была судима за преступления подобного характера.

Вчера, 12 мая, работники закарпатской милиции провели санкционированный обыск в доме мукачевки, где обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у женщины была обнаружена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются они ее "подставить". Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования.

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По факту указанного преступления в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, то есть сбыт наркотиков.

Сейчас мукачевка задержана в порядке ст.208 УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для фигурантки меры пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи вызывающей наркоторговцы грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.