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Новости Фото Силовики
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Полиция задержала в Мукачево 66-летнюю женщину, которая продавала наркотики школьникам. ФОТОрепортаж

В Мукачево полиция разоблачила на сбыте наркотиков мукачевка пожилого возраста. В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда приходили получить дозу наркозависимые горожане, среди которых были и несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По оперативной информации, собранной в процессе документирования преступной деятельности 66-летней женщины, последняя систематически сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам.

Поскольку дом злоумышленницы расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени.

Полиция задержала в Мукачево 66-летнюю женщину, которая продавала наркотики школьникам 01

Выяснилось, что женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по противозаконной специальности наркодилер уже ранее неоднократно была судима за преступления подобного характера.

Вчера, 12 мая, работники закарпатской милиции провели санкционированный обыск в доме мукачевки, где обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у женщины была обнаружена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются они ее "подставить". Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования.

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По факту указанного преступления в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, то есть сбыт наркотиков.

Полиция задержала в Мукачево 66-летнюю женщину, которая продавала наркотики школьникам 02

Сейчас мукачевка задержана в порядке ст.208 УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для фигурантки меры пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи вызывающей наркоторговцы грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

дети (6612) Мукачево (345) наркотики (2160) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+10
OLD BITCH !!!
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13.05.2020 11:20 Ответить
+3
Бабушки бывают разные....
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13.05.2020 11:22 Ответить
+3
Ай-не-не, ромале і човалє
Мет піонерам продавалє
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13.05.2020 11:39 Ответить
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OLD BITCH !!!
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13.05.2020 11:20 Ответить
Мукачівки - це така національність? Дається взнаки!
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13.05.2020 11:35 Ответить
Ай-не-не, ромале і човалє
Мет піонерам продавалє
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13.05.2020 11:39 Ответить
Все окончится миром. Она предоставит справку, что она Мать-Героиня, при том одиночка, барон наймет крутого адвоката, а весь табор устроит митинг перед горадминистрацией и позовет российские СМИ. И опять вся та же бесконечная история.
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13.05.2020 13:17 Ответить
не дождалася перерасчёта пенсии от зеленского- на самозабезпеченні
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13.05.2020 13:04 Ответить
Она их продавала в маске? При продаже принципы сексуального дистанцирования соблюдались?
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13.05.2020 11:21 Ответить
Бабушки бывают разные....
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13.05.2020 11:22 Ответить
Бабушка надеялась, что под воздействием наркотиков школьники её изнасилуют.
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13.05.2020 11:28 Ответить
детям . . . гореть ей в аду, если это правда . . .
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13.05.2020 11:33 Ответить
в концлагерь суку
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13.05.2020 12:11 Ответить
И что, никто не дал этой старушке подержать в руках высоковольтный провод? Недоработка.
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13.05.2020 12:16 Ответить
Просто дать ей её же дурь - всю сразу. Сама явно брезговала.
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13.05.2020 13:16 Ответить
****
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13.05.2020 12:29 Ответить
Вот дрянь старая. Еще и школьникам барыжить. Совсем уже отмороженая
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13.05.2020 13:17 Ответить
А что, у неё не было какой-нибудь попытки к бегству например, стрелять никак нельзя было?
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13.05.2020 13:40 Ответить
 
 