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Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19. ФОТО
Пятеро медиков из Днепра оправились в Черновцы помогать местным коллегам в борьбе с коронавирусом
Об этом в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Сергей, Анастасия, Ирина, Людмила, Александр. Первые пять добровольцев: врачи-инфекционисты, медсестры, фельдшер. Те, кто первыми из земляков откликнулся на призыв помочь Черновцам в борьбе с эпидемией. В том числе, участник боевых действий. 10 минут назад тронулись в путь", - сообщил он.
Топ комментарии
+6 Руслан Четверик
показать весь комментарий13.05.2020 11:51 Ответить Ссылка
+2 путлер убок
показать весь комментарий13.05.2020 11:55 Ответить Ссылка
+2 kuba
показать весь комментарий13.05.2020 11:57 Ответить Ссылка
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Они же уже очень подкованные.
Или стерегут босса с Геращенко от короновируса?
Вот ****...