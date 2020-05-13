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Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19. ФОТО

Пятеро медиков из Днепра оправились в Черновцы помогать местным коллегам в борьбе с коронавирусом

Об этом в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей, Анастасия, Ирина, Людмила, Александр. Первые пять добровольцев: врачи-инфекционисты, медсестры, фельдшер. Те, кто первыми из земляков откликнулся на призыв помочь Черновцам в борьбе с эпидемией. В том числе, участник боевых действий. 10 минут назад тронулись в путь", - сообщил он.

Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19 01

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Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19 02

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Топ комментарии
+6
Шана героям! <3
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13.05.2020 11:51 Ответить
+2
Канешна, в Италии палаты завалены медицинским оборудованием, а в Черновцах кроме топора и лопаты на красном щите нет ничего.
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13.05.2020 11:55 Ответить
+2
Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2675
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13.05.2020 11:57 Ответить
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Шана героям! <3
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13.05.2020 11:51 Ответить
не Италия, канешна...
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13.05.2020 11:51 Ответить
Канешна, в Италии палаты завалены медицинским оборудованием, а в Черновцах кроме топора и лопаты на красном щите нет ничего.
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13.05.2020 11:55 Ответить
иди нахрен, ублюдок кацапский
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13.05.2020 11:59 Ответить
Проверь козломордое, лаптекопытное сколько твоей родни передохло- https://censor.net.ua/news/3195146/kolichestvo_bolnyh_covid19_v_rf_prevysilo_242_tys_za_sutki_bolee_10_tys_novyh_sluchaev_i_96_umershih
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13.05.2020 12:36 Ответить
мне падёж твоих соплеменников не интересен
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13.05.2020 12:43 Ответить
Никогда кацап твоя родня не была в моем племени, даже тысячи лет назад.
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13.05.2020 12:49 Ответить
отвянь, мразь
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13.05.2020 12:51 Ответить
Ты как всегда все опошлишь. Ну прямо как поручик Ржевский (только тот хотя бы был офицер, а ты... )
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13.05.2020 12:34 Ответить
А оно кацап, троль фсбешный.
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13.05.2020 12:50 Ответить
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13.05.2020 11:51 Ответить
А почему из Днепра, а не тех, которых Аваков отправлял в Италию.
Они же уже очень подкованные.
Или стерегут босса с Геращенко от короновируса?
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13.05.2020 11:56 Ответить
Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2675
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13.05.2020 11:57 Ответить
Люди рискуют жизнью, а педики из 95 квартала, не могут найти денег для героев ..
Вот ****...
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13.05.2020 12:06 Ответить
в добрый путь ,здоровья,спасибо!
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13.05.2020 12:06 Ответить
Да, Днепр это не говно зелёное с помойки 95 квартала.
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13.05.2020 13:29 Ответить
Удачі Вам і головне здоров'я!!!
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13.05.2020 13:51 Ответить
 
 