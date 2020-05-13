Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19. ФОТО

Пятеро медиков из Днепра оправились в Черновцы помогать местным коллегам в борьбе с коронавирусом

Об этом в Facebook написал городской голова Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей, Анастасия, Ирина, Людмила, Александр. Первые пять добровольцев: врачи-инфекционисты, медсестры, фельдшер. Те, кто первыми из земляков откликнулся на призыв помочь Черновцам в борьбе с эпидемией. В том числе, участник боевых действий. 10 минут назад тронулись в путь", - сообщил он.

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