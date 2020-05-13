Житель Хмельнитчины с задолженностью по алиментам пытался за взятку выехать в Польшу. ФОТО

Во Львовской области мужчина, которому ограничили выезд за границу из-за невыплаты алиментов, хотел попасть в Польшу с помощью взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью в пункте пропуска "Краковец" пограничники отказали в пропуске через границу 28-летнему жителю Хмельницкой области, который имел ограничения на выезд за пределы Украины в связи с неуплатой им алиментов.

"Однако на взятку человек средства нашел. Он предложил старшей смены пограничных нарядов неправомерную выгоду в размере 1500 гривен и 200 злотых, чтобы пограничница помогла ему попасть в Польшу", - говорится в сообщении.

Сотрудница ГПСУ сообщила о данном факте подразделению внутренней безопасности и сотрудникам Нацполиции.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", за которую полагается штраф до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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