РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Фото
2 627 20

Житель Хмельнитчины с задолженностью по алиментам пытался за взятку выехать в Польшу. ФОТО

Во Львовской области мужчина, которому ограничили выезд за границу из-за невыплаты алиментов, хотел попасть в Польшу с помощью взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью в пункте пропуска "Краковец" пограничники отказали в пропуске через границу 28-летнему жителю Хмельницкой области, который имел ограничения на выезд за пределы Украины в связи с неуплатой им алиментов.

"Однако на взятку человек средства нашел. Он предложил старшей смены пограничных нарядов неправомерную выгоду в размере 1500 гривен и 200 злотых, чтобы пограничница помогла ему попасть в Польшу", - говорится в сообщении.

Сотрудница ГПСУ сообщила о данном факте подразделению внутренней безопасности и сотрудникам Нацполиции.

Житель Хмельнитчины с задолженностью по алиментам пытался за взятку выехать в Польшу 01

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", за которую полагается штраф до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также: Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

взятка (6196) Госпогранслужба (6647) Польша (8548) Львовская область (2958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
ехал мужик заработать, и дите б перепало -- не пустили - ха - ха
показать весь комментарий
13.05.2020 12:40 Ответить
+2
Но после взятки суд думаю таки будет, но в том что Европейский имею большие сомнения.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:49 Ответить
+1
мало грошей давав
показать весь комментарий
13.05.2020 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ехал мужик заработать, и дите б перепало -- не пустили - ха - ха
показать весь комментарий
13.05.2020 12:40 Ответить
меньше у дитяти не стало бы точно.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:42 Ответить
Він, мабуть, хотів заборгованість відпрацювати.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:42 Ответить
Задолженность не есть основание для ограничения свободы. Тут или свободен или камера. В камеру его никто не закрыл, значит ограничивать свободу нет оснований. В суд! Лучше в Европейский.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:47 Ответить
Но после взятки суд думаю таки будет, но в том что Европейский имею большие сомнения.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:49 Ответить
Если есть долг, есть и решение суда о взыскании долга, раз не платит, значит у госисполнителя открыто исполнительное производство о взыскании долга, раз оно открыто, автоматически на должника выносится представление о запрете на выезд за границу, должника вносят в базу погранцов как не выездного, выпустят после полного погашения долга или передачи имущества по соглашению сторон равноценное долгу, все законно. Но логичней былобы дать ему возможность заработать, раз денег нет на оплату задолженности.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:15 Ответить
По вашему все на кого бывшие (жены,женщины,девушки) подали на алименты и на кого открыто дело у госисполнителя невыездные?
http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/kodeks/013/166.php

Тут что то сказано про запрет выезда за границу? Или это лично ваши хотелки?
показать весь комментарий
13.05.2020 13:58 Ответить
Прикалываешься? Представление о запрете делает госисполнитель и направляет в суд, суд выносит ухвалу, и досвидос, можешь правда его оспорить. Это для избежание выезда должника, любого по любым долгам, не только алиментов, ты бы еще спросил где это в Конституции написано
показать весь комментарий
13.05.2020 14:04 Ответить
Ухвалу о чем? О взыскании алиментов? Ст164 ч 2. ограничение свободы от 2 до 3 лет. Должника закрыли на 3 года? Нет. То на каком основании ему запретили выезд? На основании закона или чтобы у полиции было меньше головняка при его поисках?
Раз не на основании закона, значит подобное действо неправомерно. Ну а дальше вы сами знаете
показать весь комментарий
13.05.2020 14:17 Ответить
Ухвала о временном запрете на выезд за границу, разве это не понятно? Для невозможности уклонится от уплаты долга, тоже не понятно? Пункт 19, часть 2 стати 18 Закона Украины "Про виконавче провадження - у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів
показать весь комментарий
13.05.2020 14:36 Ответить
Угу-угу.. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Неужели непонятно?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:58 Ответить
В Конституции написано порядок выплаты больничных, сумма помощи при рождении ребенка, социальное обеспечение льготников, право на алименты и т .д., нет? А чем это предусмотрено? Тем более, в данном случае, один имеет право на взыскание и распоряжаться своим имуществом, другой обязан выплатить, так чьи тут защищать права? Ограничить в праве получить и соответственно распоряжаться своим имуществом? Не будь таким наивным, именно законы и подзаконные нормативно-правовые акты (постановления КМУ) и регулируют общественную жизнь, а не Конституция. Хоть кто то обратился за признанием неконституционной этой нормы (ограничения выезда, шоб ты сразу понял о чем речь)?
показать весь комментарий
13.05.2020 15:13 Ответить
Это понятно. Но вы ж понимаете что все это вилами по воде писано, как должно быть и как есть.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:32 Ответить
мало грошей давав
показать весь комментарий
13.05.2020 13:02 Ответить
УВВБповец:-А мну,малой?Я ж такой большой...
показать весь комментарий
13.05.2020 13:10 Ответить
1500 тысячи и столько же злотыми, на что этот идёт надеялся?За три тысячи его только и за филей брать надо. Что и было сделано
показать весь комментарий
13.05.2020 13:17 Ответить
дакаконмог! анажемать! этажеребенок! всунулвысунул! всемужикиказлы!
показать весь комментарий
13.05.2020 13:22 Ответить
Как не логично, он же заработать ехал. Богачи так не делают, ему реально нечем уплатить. Вот еслиб на курорт ехал, тогда да. Очень тупо! Максимально тупо.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:27 Ответить
А з чого ви взяли, що їхав "заработать"? Та я знаю таких, що вже років десять "зарабативают" і додому не їдуть. І не факт, що колись приїдуть.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:57 Ответить
не смішіть "гроші на хабар знайшов". хіба то гроші для кордону? він і далі так не матиме чим заплатити борг.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:44 Ответить
 
 