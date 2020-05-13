"Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать. ФОТО

Сегодня, 13 мая, нардепы поддержали законопроект о банках, однако 31 парламентарий не проголосовал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект №2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", делает невозможным возврат банков экс-владельцам.

Соответствующий законопроект поддержали 270 нарепов, 31 - не проголосовал, а 29 - воздержались.

В частности 11 нардепов от "Слуги народа" отказались голосовать.

На заседании присутствовал также Президент Зеленский, который призвал нардепов проголосовать за соответствующий законопроект.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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