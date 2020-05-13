РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости Фото
31 658 185

"Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать. ФОТО

Сегодня, 13 мая, нардепы поддержали законопроект о банках, однако 31 парламентарий не проголосовал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект №2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", делает невозможным возврат банков экс-владельцам.

Соответствующий законопроект поддержали 270 нарепов, 31 - не проголосовал, а 29 - воздержались.

В частности 11 нардепов от "Слуги народа" отказались голосовать.

На заседании присутствовал также Президент Зеленский, который призвал нардепов проголосовать за соответствующий законопроект.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Читайте также: Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ. ФОТО

Слуги народа раскололись при голосовании по антиКоломойскому закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать 01
Слуги народа раскололись при голосовании по антиКоломойскому закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать 02

Автор: 

банки (1939) ВР (29304) депутат (3323) Слуга народа (2638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+69
"Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать - Цензор.НЕТ 3753
показать весь комментарий
13.05.2020 15:30 Ответить
+41
ОпзЖопна каоліція йули с мертвечуком нарешті не шифруєттся😂
показать весь комментарий
13.05.2020 15:27 Ответить
+39
"Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать - Цензор.НЕТ 1665
показать весь комментарий
13.05.2020 15:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знаешь, как они говорят? "Ну и пусть печатают, америка же печатает и ничьо".
показать весь комментарий
13.05.2020 16:02 Ответить
Зелені бездарі. Зелене ммм. "Не знаю, що відповісти": Шмигаль прокоментував "створення" в Україні 500 тисяч робочих місць

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на питання про створення 500 тисяч робочих місць і озвучити свою позицію щодо "антифопівських законів".

Нардеп поставив питання стосовно створення обіцяних 500 тисяч робочих місць в Україні і позиції прем'єра щодо скасування "антифопівських" законопроєктів 2644 і 2645.

"На жаль, не знаю навіть, що відповісти", - сказав прем'єр-міністр після паузи.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:38 Ответить
Какое отношение эта хрень имеет к данной статье?!
показать весь комментарий
13.05.2020 16:51 Ответить
Любители юльки,просмотрели ,чья эта обтянутая консерва? Отрабатывает бенины и путлера деньги.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:40 Ответить
сегодня говорящая жопа коломойского, с румынским паспортом, будет дрыстать негодованием.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:41 Ответить
Леонид Данилович не продается Кремлевскому плешВОРу,прекратите панику гнать
показать весь комментарий
13.05.2020 15:42 Ответить
Твой бред уже всех задолбал! Зачем петябобикам сначала было голосовать, а потом " выть на Цензоре"?
показать весь комментарий
13.05.2020 16:06 Ответить
"Работа" у них такая.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:41 Ответить
«Вже досить»: експерти у США вимагають тиску Заходу на Київ через відступ від реформ"Радіо Свобода.

Мелінда Герінґ

Заступник директора Євразійського центру американського аналітичного центру «Атлантична рада» Мелінда Герінґ - про відступ влади президента України Володимира Зеленського від реформ.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:44 Ответить
потеря суверенитета, если сказать по чесноку...

https://www.facebook.com/pavlovskyi?comment_id=Y29tbWVudDo1NjA3OTA1NzE1MDczMThfNTYwNzkyNjA0ODQwNDQ4 Андрій Павловський - Верховна Рада України власними руками сьогодні знищила вплив, підпорядкованність Національного Банку України нашій, національній юрисдикції !
Це ганебно, це абсолютно рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!

Знову злилися у нову більшість Слуги Зе, ЄС Порошенка та голосята Вакарчука...
Сутність антиукраїнська у них однакова!

"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 973
показать весь комментарий
13.05.2020 15:45 Ответить
Пожили 5 лет при Порохе,хватит с вас Безвиза и прочих пенсий в 10 000 гривен.Езжайте на Дальний Восток,там пенсия 9 000 рублей.
Саша Сотник.Ютьюб.Видеорепортаж из Еврейской автономной области.Вы опупеете от нищеты.ВАМ НАДО ТУДА... Болваны...
показать весь комментарий
13.05.2020 15:47 Ответить
Пенсии со времен Потрошка не снизились ни на копейку. Что-то вы уже совсем втупую заврались, петежополизы.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:34 Ответить
Ціни піднялись.
Значит по факту, купівельна спроможність тієї суми пенсії зменшилась.
Можеш зрозуміти?
показать весь комментарий
13.05.2020 19:16 Ответить
Ціни на що саме піднялись? Сезонне підняття цін на овочі, що буває КОЖНОГО року - це ваше підняття цін? Вже не знаєте, яку побрехеньку придумати, депіли соєві.
показать весь комментарий
13.05.2020 21:46 Ответить
Не может. Нечем...
показать весь комментарий
14.05.2020 07:13 Ответить
при порохе пенсии по 10к - уточни у кого
показать весь комментарий
13.05.2020 19:18 Ответить
У кого и сейчас - у высокопосадовцив.
показать весь комментарий
13.05.2020 21:47 Ответить
Передайте, пусть скажут заклинание "Израиль, введи!" и всё наладится))
показать весь комментарий
14.05.2020 14:46 Ответить
дубінський-бужанський-василевська-смаглюк як і інша наволочь голосували проти-
показать весь комментарий
13.05.2020 15:49 Ответить
о5 ж2
показать весь комментарий
13.05.2020 16:35 Ответить
По цьому недолугому "закону" НБУ стає настільки незалежним від держави, що взагалі незрозуміло, навіщо він державі. Зате стає цілковито залежним від глобалістичних банківських інституцій, тобто стає агентом впливу іноземних держав. Україна втрачає контроль над власною (а тепер вже НІ) фінансово-банківською системою. Тепер не Прем'єр-міністр України, а різні закордонні "радники" будуть вирішувати, на що держава має витратити гроші українських платників податків. Такого у світі ніде намає, це ганьба та загроза фінансовій системі України, тобто загроза взагалі існуванню держави (!), і зовсім не дивує, що його підтримала уся скопом іноземна агентура, від "зелених" соросят до проросійських чоколядних потрошат. Читаємо цей так званий "закон": "визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування" - цей пи@здець в тексті "закону" навіть коментарів не заслуговує, бо Конституція каже: "суди можуть регулювати всі юридичні суперечки в країні" ст.124. Тобто цей "закон", висратий спільно зеленими кретинами і шоколадною агентурою, прямо порушує Конституцію. Сьогодні вони насрали (і знехтували його конституційними правами громадянина!!!) на крадія Бєню, завтра насруть на звичайного бізнесмена, а післязавтра на будь-кого з нас, навіть на двірника у дитячому садочку.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:52 Ответить
Тобто голосувавші за цей закон партії є проросійські.
Звідси виходить що голосувавші проти Медведчуки з Бойками проукраїнськи.

Господи! Де ж вас таких йолопів набирають то?
показать весь комментарий
13.05.2020 16:10 Ответить
Я не знаю, де ВАС "набирають", особисто мене чхати на злодюжку Бєню, на злодюжку Потроха, на злодюжку Блазнія, на вас, ботів, кожного особисто і усіх разом, на Юлю, на васю, борю та абрама, мене хвилює лише ДЕРЖАВА і дотримання у ній ЗАКОНУ, в першу чергу КОНСТИТУЦІЇ.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:32 Ответить
Може вийдеш під КС?
показать весь комментарий
13.05.2020 16:39 Ответить
Ти ведь кацап, так ведь?
показать весь комментарий
13.05.2020 16:58 Ответить
Ну якщо при написанні "особисто мені" написати "особисто мене" то якось це очевидно.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:06 Ответить
Там у них на Лахте продвинутим вертухаям, дополнительную пайку виписивают за написание мовой
показать весь комментарий
13.05.2020 18:12 Ответить
Вы ща договоритесь, что для распространения мови лахта и ***** делают больше, чем всё правительство Украины за 29 лет.

И, возможно, будете правы. Потому что если бы ***** не лез в Украину, то и украинизация была бы менее выражена.
показать весь комментарий
13.05.2020 22:18 Ответить
Від тотального впливу рашки до суверинітету іполітичної суб"єктності - через певну залежність від США іЄС. Японія і південна Корея взагалі управлялись адміністраціями переможців - і стали лідерами в багатьох галузях і сферах.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:20 Ответить
Вы дебил.
Деньги налогоплательщиков не хранятся в НБУ, а лежат в Казначействе.
А НБУ независим от правительства, чтобы оно не печатало деньги, а жило по средствам. Или хочешь вернуться в 92-94? Миллионером быть желаешь ты?
показать весь комментарий
13.05.2020 19:12 Ответить
"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 880
показать весь комментарий
13.05.2020 21:57 Ответить
хана зеле от бени)
показать весь комментарий
13.05.2020 16:03 Ответить
Следим за говорящими піхвами 1+1, должны начать срать на клоуна😂
показать весь комментарий
13.05.2020 16:27 Ответить
нада Беню отправлять в турне в США его там ждут закон и честный прокурор!!
показать весь комментарий
13.05.2020 16:31 Ответить
Ну,и что скажут всякие юлесосы сулимы? Вана-цяця,вани-кака? Хотя,думаю,они не появятся под такой неприятной для их старой консервы статьей. Воне фактами принебригають.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:04 Ответить
так если Зеленский - кукла Коломойского, как говорят порохоботы, то зачем он продвигает этот закон?
показать весь комментарий
13.05.2020 16:15 Ответить
Все очень просто-осел народа боится больше чем патрона. Экономику упустил и теперь без денег мвф его на вилы поднимут. Между двух огней он выбирает спасение своего тухеса. А мог бы быть просто любимым богатым клоуном для слабоумных.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:30 Ответить
потому как, ни тебе, ни пол-Украины завтра жрать будет нечего без денег МВФ, а в стране объявят дефлот по долгам. шмаркля не хочет, но вынужден.
не задавай больше глупых вопросов.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:43 Ответить
Вот такие,не способные сложить 2+2 ,и думают мозгами г+г. Голосуют ,,паприколу,, а потом не могут понять,почему поуши в де*ьме вся Украина. Главное им вложить в пустой череп московские методички,что во всех их бедах виноват исключительно Порошенко. И ведь настолько тупые,что до сих пор верят.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:15 Ответить
пардон, дефолт...
показать весь комментарий
13.05.2020 18:35 Ответить
Дефолт будет по-любому, потому что шмаркля потерял много времени. Да и не верит ему ни МВФ, ни ЕС, ни США. Даже Саакашвили не поможет.
показать весь комментарий
14.05.2020 10:03 Ответить
Без этого закона , он рискует увидеть вскоре митинги на Майдане . Он печётся о собственной шкуре . Кукла меньше боится своего хозяина , чем разгневанную и голодную толпу . Не более . .
показать весь комментарий
13.05.2020 17:47 Ответить
но этот закон изначально не выдвигальна народом, а именно МВФ.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:12 Ответить
Естественно. МВФ же не такие слабоумные как избиратели зеленского,что бы отдать деньги с угрозой передачи их хазяину бубочки. А нарид,что нарид? Продолжает пялиться в экран г+г,где клянут Пороха,за то что продолжает срать в штаны ,,новымлицам,, по всем вопросам.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:25 Ответить
Если бы петина национализация прошла чисто и согласно закону, не надо было бы эту затычку принимать.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:29 Ответить
если бы у бабушки были ...ну и так далее. Порошенко действовал не в идеальных условиях, а в цейтноте, в архисложных условиях и успел сделать очень много положительного.
Идеалы существуют только в умах подростков-максималистов или восторженных дурочек(сексистски звучит как ТП). законы примает парламент. учи азы. )

а насчет критиканов Порошенко...уже один такой скакал на стадионе год назад и рассказывал что знает как лучше и что все сделанное Порошенко неправильно. результат сегодня налицо, даже не сегодня, фактически сразу с приходом шмаркли начала валится экономика и просираться внешнеполитические позиции Украины. ну, а после Нового года начало валится всё по всем фронтам.

"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 656
показать весь комментарий
13.05.2020 18:43 Ответить
Беня надеется второй раз развести гоев-лохов ,еще на 5,5 мрд. вечнозеленых. Наглость и жадность этого создания вообще границ не имеет. А законы-да вп...ду законы...портнов вам это доказывает каждый день. И возмущаются этим только так называемые ,,порохоботы,,. Зебилы с удовольствием опущенных обворованных холопов продолжают в унисон с бывшими рыгами мочить только Порошенко. Именно для этого зеленые и воскресили и пригрели тварь портнова.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:54 Ответить
Що ви клеїти з себе дурня, Козак? Про дефолт не чули? Народ не має розбиратись, де влада візьме гроші. Грошей нема. Тому зеленський ВИМУШЕНИЙ підтримувати цей закон. Інша справа, що з цією владою це тимчасове полегшення фінансових проблем.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:39 Ответить
а юго і востоку пох,опзж їх ідеал ..
показать весь комментарий
13.05.2020 16:21 Ответить
Супер команда "новых" лиц вовы, просто треснула) Вот и сказочке конец,а кто слушал, тщательнее мыльте свой конец. "веревки"
показать весь комментарий
13.05.2020 16:22 Ответить
у коалиции уже 200 ))
показать весь комментарий
13.05.2020 16:25 Ответить
У нас нету коалиции, и не было никогда. А кто говорит что есть или была, тот слеп и глуп, и не понимает о чем говорит
показать весь комментарий
13.05.2020 16:54 Ответить
тимошенко - это женщина на с косой для Украины
показать весь комментарий
13.05.2020 16:25 Ответить
баба юля сосала у лазаренко теперь у коломойши
показать весь комментарий
13.05.2020 16:28 Ответить
Баба Юля, продажная шмара.
Интересно, где ее адепты, что то давно их не слышно и не видно - как они оправдают этих пас...куд?
показать весь комментарий
14.05.2020 07:08 Ответить
"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 1096Жо*облок не удивил!!!
показать весь комментарий
13.05.2020 16:30 Ответить
Да и вана тоже.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:02 Ответить
Ну че Вова, помог тебе твой беня? 😷
Дальше будет веселей
показать весь комментарий
13.05.2020 17:00 Ответить
Зеленський не хоче розпустити парламент ? його "СН" загубила 54 нардепа немає не більшості не коаліції)
показать весь комментарий
13.05.2020 17:02 Ответить
Думаю нет. По итогам его деятельности он и четверти не наберет от того,что есть сейчас,что бы там не травили предворные социолохи.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:05 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25041329.html https://ibigdan.livejournal.com/25041329.html АнтиКоломойська Сокира

- двомовний ресурс kоlоmоіskу, деhttps://kolomoisky.info/ збираємо інформацію про осіб, котрі пов'язані з Коломойським. Мета - знищити мафію Коломойського репутаційно https://kolomoisky.info/

- ще один https://m.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229 фронт війни проти олігарха - за допомогою американських українців та американських законодавців. https://www.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229
показать весь комментарий
13.05.2020 17:03 Ответить
Дотурборежимились! А как "дышали", как "дышали."
показать весь комментарий
13.05.2020 18:30 Ответить
Вы всерьез думаете что Зебила это не устраивает?!
Он такая же собачка как и его уродские слуги! Не смешите, все отрепетировано!
Может наоборот, приняли случайно и Зебил теперь получит атата....
Оно же в конце концов должно "держать лицо" перед наридом, а то и к стенке поставить могут!
показать весь комментарий
14.05.2020 07:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 