"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос допускает, что его однопартиец Николай Тищенко носит коробки с деньгами в Офис президента.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вот на фото профессиональные отношения с Александром Григорчуком, водителем Комарницкого (смотрящий за Киевом), который передает из багажника шефа две коробки предположительно с деньгами, которые Тищенко понёс точно не офицеру на входе, а мы понимаем, что своему куму Ермаку", - прокомментировал Лерос опубликованные ним снимки.







