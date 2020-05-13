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"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос допускает, что его однопартиец Николай Тищенко носит коробки с деньгами в Офис президента.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вот на фото профессиональные отношения с Александром Григорчуком, водителем Комарницкого (смотрящий за Киевом), который передает из багажника шефа две коробки предположительно с деньгами, которые Тищенко понёс точно не офицеру на входе, а мы понимаем, что своему куму Ермаку", - прокомментировал Лерос опубликованные ним снимки.

Слуга народа Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента 01
Слуга народа Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента 02
Слуга народа Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента 03
Слуга народа Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента 04

Слуга народа Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента 05

Офис Президента (1804) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+42
"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 184
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13.05.2020 15:31 Ответить
+14
Может деньги, а может и котлеты с шаурмою
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13.05.2020 15:31 Ответить
+14
для этих обсосов еще могут быть ф-имитаторы
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13.05.2020 15:35 Ответить
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Ну да, конечно деньги, что же еще может быть в коробках.))
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13.05.2020 15:31 Ответить
для этих обсосов еще могут быть ф-имитаторы
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13.05.2020 15:35 Ответить
Всё остальное исключено?!
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13.05.2020 16:06 Ответить
Печеньки понес, к примеру...
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13.05.2020 17:59 Ответить
Это "туалетный утёнок", унитазы надо прочистить. Коля в этом деле спец.
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13.05.2020 18:40 Ответить
Деньги, ф-и, печеньки. Всё, остальное исключено?
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13.05.2020 20:51 Ответить
а что там - шаурма или погремушка для вислюка оманського?
так оно ж оралО что "неЛох", поэтому берет исключительно в твердой валюте...
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13.05.2020 15:40 Ответить
Это всё, что вы можете предположить?! Не густо!
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13.05.2020 16:03 Ответить
там может быть печенье "чайное"
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13.05.2020 15:48 Ответить
"Логика" Лероса: видишь коробки - предполaгай деньги в них.
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13.05.2020 16:05 Ответить
''Логіка'' законспірованого американця fnin6050 - зеленський і його банда завжди праві. Ви часом не з Брайтона?
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13.05.2020 18:22 Ответить
- зеленський і його банда завжди праві.
- Лгунья, когда я такое говорил?
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13.05.2020 20:48 Ответить
В кожному своєму пості. А їх тут багато.
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13.05.2020 21:54 Ответить
Прекрасно! Где в "Логика" Лероса: видишь коробки - предполaгай деньги в них." зеленський і його банда завжди праві?

...а здесь:

"Это всё, что вы можете предположить?! Не густо!"
"Деньги, ф-и, печеньки. Всё, остальное исключено?"
"Я ничего не полагаю и ничего не исключаю. В отличие от Лероса, я не создаю сплетни в виде версий. Спекулятивные предположения - его удел, а не мой. Кроме коробок, я ничего не вижу на этих фото.
Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности."

Пока хватит.
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14.05.2020 01:10 Ответить
Та ні, то гумові ляльки😂
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13.05.2020 15:31 Ответить
Это всё, что вам может подсказать ваше богатое воображение?! "Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 3364
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13.05.2020 16:09 Ответить
"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 184
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13.05.2020 15:31 Ответить
Может деньги, а может и котлеты с шаурмою
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13.05.2020 15:31 Ответить
Документы исключены автоматически?!
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13.05.2020 16:11 Ответить
а ты полагаешь что деньги не могут быть завуалированы документами???Когда что то скрывают то конспирология работает безотказно.Если не деньги,то пусть опровергнут.Если не опровергают значит согласны "на деньги".Коррупция она ведь с головы идет
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13.05.2020 16:18 Ответить
Я ничего не полагаю и ничего не исключаю. В отличие от Лероса, я не создаю сплетни в виде версий. Спекулятивные предположения - его удел, а не мой. Кроме коробок, я ничего не вижу на этих фото.

Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности.
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13.05.2020 22:46 Ответить
это государственные чиновники высшего ранга.Их деятельность должна быть открытой.Презумпцию вы напрасно приплели,потому как обвинения прокуратура им не выдвигает.Идет обсуждение данного эксцесса.Лерос ,как впрочем любой гражданин лишь вскрыл эту "опухоль" и сделал предположение(имеет на то право),а вот сами чинуши не удосужились раскрыть что,зачем,для кого и тд. в коробченках.Потому и имеем тои что имеем.Считаю это правильно.Нужно контролировать работу этих "слуг" ,независимо от их принадлежности той или иной силе.Так что "презумпция" здесь не к месту
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14.05.2020 09:22 Ответить
Смотрите в чём разница между пиарщиком Леросом и нормальным человеком:

Лерос сразу кидает сплетню в виде версии, что с плёнками, что с коробками; а непиарщик просто даёт информацию: плёнки, коробки... разбирайтесь, ребята.

Как это они должны опровергать? Показать, что там внутри? Потом народ захочет знать, что политики высокого ранга делают в туалете. Им надо будет предоставить народу подробный отчёт? Всё-таки есть какие-то пределы для удовлетворения любопытства народа, и есть понятие личной/частной жизни.
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14.05.2020 16:33 Ответить
это тебе Лерос сказал ???Если политиков "высокогоранга" не устраивает быть на виду они могут уйти из политики.Отчет они обязаны давать до мелочей тем кто их нанял.А если ты не в курсе, то их нанял народ.Личная/частная жизнь заканчивается там где начинается общественная работа.Они должны быть на виду, "светиться на сквозь". Так устроены нормальные общества во всем мире.А то что хотел бы видеть ты можешь посмотреть на Россию.Там как раз такой режим ,который ты примеряешь Украине.Тебе не сюда.Тебе в Мордор.Там твое.
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17.05.2020 18:26 Ответить
На видео Лероса нет политика Ермака, а есть eго брат, который не является политиком и не обязан оправдываться никоим образом. Да, презумпция невиновности здесь очень даже к месту.

На этом видео есть депутат Тищенко. Вот пусть его избиратели и спрашивают с него.

Ты понятия не имеешь, как это работает в правовых государствах, где защищена свобода личности всех, включая сенаторов и конгрессменов, поэтому не выдавай своё дилетантское мнение о правовых государствах. Лучше рассказывай о своём Мордоре, но не мне.
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17.05.2020 21:01 Ответить
Какие деньги? Шаурма из велюра.
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13.05.2020 15:32 Ответить
не-не,гнусавый наркоман бубочка святой
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13.05.2020 15:32 Ответить
Може енто котрацептивы??
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13.05.2020 15:32 Ответить
это ж сколько будут вислюка "нахлобучивать" - раз понадобилось две коробки кондонов))
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13.05.2020 15:42 Ответить
Да хоть с шаКАЛадом!
))
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13.05.2020 16:16 Ответить
на фото они самые.один в кепке даже
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13.05.2020 16:10 Ответить
Може кокос?
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13.05.2020 15:34 Ответить
Очень трудно подозревать, если уверен.)
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13.05.2020 15:34 Ответить
Думаю, що Лерос неправий і Тищенко не носить у коробках гроші в ОП, а носить туди гроші рюкзаками і сумками!
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13.05.2020 15:35 Ответить
Скоро они бочками деньги туда катать будут.
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13.05.2020 15:35 Ответить
Гроші ? Не факт.
"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 7811

"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 6223
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13.05.2020 15:36 Ответить
Неправда!
Он Вове из велюра носит покушать!
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13.05.2020 15:37 Ответить
Или лапти, или белые тапочки....
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13.05.2020 15:41 Ответить
Лайнецо для Лероса в той коробке.Моё преположение.,как и у Лероса.
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13.05.2020 16:00 Ответить
Да все они носят деньги, как носили так и носят. Человек честный, не позволил бы себе такую наглость как тищенко. Осталось понять, с чей подачки открывает рот лерос?
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13.05.2020 16:20 Ответить
это так важно? тебе важно не то что на лицо коррупция в высших госорганах,тебя беспокоит- кто посмел об этом в слух говорить?!?! Удивительная позиция.Очень смахивает на кацапскую скрепонутость
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13.05.2020 16:23 Ответить
Ты как повторюха муха, всех одной гребенкой. У меня есть мнение, вот оно есть и все, а на остальные доводы мне плевать, один черт без суда не разберешься. Для тебя конечно не важно, тебе наверно не привыкать, когда на тебе ездят, работодатели, законники, другие органы. Но во всяком случае, этот тищенко, занимая такой пост и должность, не должен так поступать как поступил. Хотя с другой стороны, если ты его покрываешь, видимо одно из двух, либо это твой интерес (в чем я сомневаюсь) либо просто такой же как он.
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13.05.2020 16:31 Ответить
Новые клавиши?
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13.05.2020 16:52 Ответить
тіщенко тіньовий бухгалтер чи просто кур'єр
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13.05.2020 17:26 Ответить
То Коля несет врачам котлеты, он жеж обещал готовить для них обеды, а раз ты из СН, значит, не брехун...))
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13.05.2020 17:43 Ответить
так, «катлеты»*, але ж нажаль не дзеля лекараў...

*«катлета» - 10 000$ (жарг.)
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14.05.2020 10:18 Ответить
Клеветник!!!

Это буквари для любознательных юных слуг народа.
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13.05.2020 17:48 Ответить
Быть такого не может, то було пры злочынной владе!!!
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13.05.2020 19:22 Ответить
фантазьор...чому зразу гроші...може маски привіз чи презіки...а шо - ніззя?
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13.05.2020 19:24 Ответить
На третьому фото в коробці точно не гроші. При такій "упаковці" гроші вивалились би на асфальт, враховуючи вагу банкнот. Ну можливо там і не весь об"єм грішми, але то вже таке...
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13.05.2020 19:46 Ответить
То котлети для лікарів привезли.
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14.05.2020 10:44 Ответить
 
 