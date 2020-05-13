"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента. ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос допускает, что его однопартиец Николай Тищенко носит коробки с деньгами в Офис президента.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вот на фото профессиональные отношения с Александром Григорчуком, водителем Комарницкого (смотрящий за Киевом), который передает из багажника шефа две коробки предположительно с деньгами, которые Тищенко понёс точно не офицеру на входе, а мы понимаем, что своему куму Ермаку", - прокомментировал Лерос опубликованные ним снимки.
Топ комментарии
+42 wake up-UA
показать весь комментарий13.05.2020 15:31 Ответить Ссылка
+14 Zemer
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+14 Злой Карлик
показать весь комментарий13.05.2020 15:35 Ответить Ссылка
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так оно ж оралО что "неЛох", поэтому берет исключительно в твердой валюте...
- Лгунья, когда я такое говорил?
...а здесь:
"Это всё, что вы можете предположить?! Не густо!"
"Деньги, ф-и, печеньки. Всё, остальное исключено?"
"Я ничего не полагаю и ничего не исключаю. В отличие от Лероса, я не создаю сплетни в виде версий. Спекулятивные предположения - его удел, а не мой. Кроме коробок, я ничего не вижу на этих фото.
Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности."
Пока хватит.
Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности.
Лерос сразу кидает сплетню в виде версии, что с плёнками, что с коробками; а непиарщик просто даёт информацию: плёнки, коробки... разбирайтесь, ребята.
Как это они должны опровергать? Показать, что там внутри? Потом народ захочет знать, что политики высокого ранга делают в туалете. Им надо будет предоставить народу подробный отчёт? Всё-таки есть какие-то пределы для удовлетворения любопытства народа, и есть понятие личной/частной жизни.
На этом видео есть депутат Тищенко. Вот пусть его избиратели и спрашивают с него.
Ты понятия не имеешь, как это работает в правовых государствах, где защищена свобода личности всех, включая сенаторов и конгрессменов, поэтому не выдавай своё дилетантское мнение о правовых государствах. Лучше рассказывай о своём Мордоре, но не мне.
гнусавый наркоманбубочка святой
))
Он Вове из велюра носит покушать!
*«катлета» - 10 000$ (жарг.)
Это буквари для любознательных юных слуг народа.