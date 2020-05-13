Бандиты похитили мужчину и требовали у него денег, а когда он согласился - отвезли его домой, и он сдал их полиции. ФОТО

Пятеро жителей Днепропетровщины избили мужчину битами, положили его в багажник, вывезли в Першотравенск и требовали за освобождение 500 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"11 мая в 05:00 в 37-летнему жителю Терновки позвонил знакомый, который попросил помощи с машиной. На автодороге между селами в Павлоградском районе, куда приехал потерпевший, его ждала группа молодых людей с битами. Они сразу напали на мужчину и стали бить. Затем связали, положили в багажник, завязали глаза и повезли в г. Першотравенск. При этом отобрали мобильный телефон, документы и автомобиль", — сообщили в полиции.

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Жертву держали в квартире в г. Першотравенске, били и требовали полмиллиона гривен.

"Когда мужчина согласился найти деньги, его отвезли домой и пообещали вскоре вернуться. Мужчина сразу обратился за помощью в полицию", — рассказали стражи порядка.

В состав преступной группы входили пятеро мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Троих из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

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Четверо вымогателей задержаны, еще одного разыскивают. Если вина похитителей будет доказана, им грозит до 12 лет за решеткой.





