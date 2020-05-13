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25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На самой большой свалке города правоохранители обнаружили несколько семей - 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из города Мукачево Закарпатской области. 

Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще одну свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети имели крайне запущенный вид. Для проверки состояния здоровья детей их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь.

Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан. Также проверяется возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда. Информация о данном факте внесена в журнал единого учета. После проведения всех проверок и экспертиз, следователями будет дана правовая квалификация действиям всех участников события.

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25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция 01
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция 02
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция 03
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция 04
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция 05
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция 06

Автор: 

Нацполиция (16610) свалка (177) Херсон (2926) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+37
граждане ромской национальности
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13.05.2020 16:39 Ответить
+35
это у эпохи бедности конец такой...
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13.05.2020 16:39 Ответить
+28
Це ті робочі місця, що Шмигаль обіцяв?
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13.05.2020 16:43 Ответить
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Тю! Та то ж цигани.
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13.05.2020 23:41 Ответить
які вони заробітчане? вони вори та бєздєльники
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14.05.2020 00:29 Ответить
Які то заробітчани - звичайна циганва, було б про що писати...
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14.05.2020 08:51 Ответить
Це, так, цвганва)))
Ось заробітчани))):

https://pershij.com.ua/istoriia-zakarpatskoho-barona-zhyv-iak-boh-pomer-iak-zvychaina-liudyna-foto-video/
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14.05.2020 08:59 Ответить
Сезонна робота за кордоном - нічим не гірша за будь-яку іншу роботу. Заробили - можуть собі дозволити шикарне життя, чому ні.
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14.05.2020 09:21 Ответить
бачу што не маскалі
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14.05.2020 10:22 Ответить
Каких нахрен заробитчан ? Это цыгане, они и дня в жизни не проработали. Не занимайтесь толерастией и промыванием мозгов, называйте вещи своими именами.
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14.05.2020 14:52 Ответить
это с каких пор ромы стали заробитчанами? удалите эту туфту , не позорьтесь
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14.05.2020 16:06 Ответить
а чо не так? чим їх шлях до цього місця роботи відрізняється від шляху нецигана?
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15.05.2020 10:18 Ответить
Оставьте в покое цыган Пусть живут как хотят если не совершают преступления Ну не будут они сорок лет у станка на заводе торчать
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14.05.2020 16:22 Ответить
ти про шо? у статті піднімається питання нормального працевлаштування, а саме надання житла і пристроення дітей у потрібні заклади. дитина, яка має можливість порівняти умови життя, буде стрімитися у краще.
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15.05.2020 10:21 Ответить
Анекдот:
Йде поважний дько по вулиці, до нього підбігає циган і просить пару копійок, а той не дає, йде собі, далі.
Циган далі канючить, а дядько не дає.
Нарешті циган не витрмує і каже: - дай пару копійок бо зроблю таке, що ще ніколи не робив.
Дядько злякався, дав цигану грошей. А потім питає, що ж ти такого мав зробити, щоніколи не робив, якби я тобі не дав грошей, циган каже - пішов би працювати.
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15.05.2020 17:47 Ответить
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