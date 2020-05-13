25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На самой большой свалке города правоохранители обнаружили несколько семей - 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из города Мукачево Закарпатской области.

Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще одну свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети имели крайне запущенный вид. Для проверки состояния здоровья детей их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь.

Сейчас правоохранители проверяют законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан. Также проверяется возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда. Информация о данном факте внесена в журнал единого учета. После проведения всех проверок и экспертиз, следователями будет дана правовая квалификация действиям всех участников события.

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