Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко. ИНФОГРАФИКА
Правительство представило и начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленную на преодоление безработицы вследствие пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
План предусматривает вакансии для 500 тысяч украинцев в 10 сферах: строительство дорог и транспортная инфраструктура, отрасль благоустройства, развитие сельского хозяйства, оцифровки документов и архивов, заполнение вакансий в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса и финансовая поддержка предпринимателей для реализации дополнительного рекрутинга, строительство инфраструктурных проектов, заполнение вакансий в сфере почтовых услуг, лесное хозяйство.
По словам главы ведомства Игоря Петрашко, много рабочих мест уже создано, "но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тысяч вакансий". Так, 216,9 тысячи новосозданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.
Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.
Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 10 апреля заявил, что Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тысяч рабочих мест.
В то же время, количество безработных с начала карантина (с 12 марта по 13 мая) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.
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осталось подготовить еще 250 тыс. лопат
Які-Які? Ти статтю дивився? 154 400 щебінь кидати, ями закопувати з зими і ще 150 000 віником тротуари підмітати .
остальных зебилов - на строительные работы за 4500 грн в месяц))
наУрода "
роса
роса
роса
стрелок , ты откуда , с какого города ?
**** какие вы тупые и ваши кураторы тоже дебилы - вы вычисляетесь на раз-два
ответить по существу тебе нечем , с какого ты города тож не говоришь , типо тайна офигенная
Станислав Станиславов
Сергей Сергеей
Андрей Андрей
вы реально дебилы?
ответить по существу на какой вопрос? Что тебе даст мой город? какая тебе половая разница?
я тебя не оскорблял
утверждением, что русский мир - мир фекальных масс этих
животных, спросил, чтобы вы задумались, и не конфликтовали с жителем центральной части Украины, если вам так интересно,
ещё раз простите, это не относится к национальности
Если да, то на такие вакансии разве что заключенных из тюрем наймете (и то в принудительном порядке).
Если да, то можно подтянуть вакансии с careerbuilder или monster.com: там не то что 500 тыс вакансий будет, можно и миллион найти...
Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.
Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.Источник: https://censor.net.ua/p3195353
А скільки тут гонять на зЄ-лених ...
слава зеленскому и яво команде !
слава ярмаку !
струйный или лазерный ? зд ?
А когда раздавать начнут?
це петрушко за кого має українців???
квартира в масквабаде,семь лет работы на зашкварные рассеянские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения пуйла, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко.
у шмаркли почти все такие - лгуны, профаны, мрази и проходимцы.
216 тысяч рабочих мест это около 200-т средних заводов или 20-ти заводов-гигантов
Вы что то слышали про открытие за год новых заводов?
Наоборот в стране резкое падение экономики, остановка уже действующих предприятий, а значит рабочие места наоборот сократились.
Но 73 процентные одноклеточные лохи думаю и в эту ахинею поверят.
Зебилы по сути, уже какие-то конченные сектанты, которые верят в свою альтернативную реальность, созданную голобородьком