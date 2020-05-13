РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13895 посетителей онлайн
Новости Фото
7 806 76

Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко. ИНФОГРАФИКА

Правительство представило и начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленную на преодоление безработицы вследствие пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

План предусматривает вакансии для 500 тысяч украинцев в 10 сферах: строительство дорог и транспортная инфраструктура, отрасль благоустройства, развитие сельского хозяйства, оцифровки документов и архивов, заполнение вакансий в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса и финансовая поддержка предпринимателей для реализации дополнительного рекрутинга, строительство инфраструктурных проектов, заполнение вакансий в сфере почтовых услуг, лесное хозяйство.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, много рабочих мест уже создано, "но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тысяч вакансий". Так, 216,9 тысячи новосозданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассказал, на что тратятся деньги из Фонда борьбы с COVID-19: большая часть средств, 29,7 млрд грн, ушла в Пенсионный фонд

Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.

Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко 01
Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко 02
Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко 03
Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко 04
Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко 05

Также читайте: Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12%

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 10 апреля заявил, что Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тысяч рабочих мест.

В то же время, количество безработных с начала карантина (с 12 марта по 13 мая) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.

Автор: 

безработица (451) Кабмин (14045) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Держава у смартфоні.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:00 Ответить
+22
Збереш з них податки.
показать весь комментарий
13.05.2020 19:55 Ответить
+21
Ах! Роса, зебіли, це божа роса!
показать весь комментарий
13.05.2020 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збереш з них податки.
показать весь комментарий
13.05.2020 19:55 Ответить
лопаты на черенки насадили.

осталось подготовить еще 250 тыс. лопат
показать весь комментарий
13.05.2020 20:15 Ответить
Це брехня, скрізь йдуть скорочення, настрої у бізнесу негативні, про які 200 тис. робочих місць говорить уряд та влада? Вони зовсім ********* від коронавірусу? Мені здається що потрібно відправляти прем'єра та Президента на психіатричну експертизу!
показать весь комментарий
14.05.2020 01:06 Ответить
Як? Володимира Олександровича???? Якого сам Гриценко вчив в шахи грати???
Які-Які? Ти статтю дивився? 154 400 щебінь кидати, ями закопувати з зими і ще 150 000 віником тротуари підмітати .
показать весь комментарий
14.05.2020 03:22 Ответить
Ігорюня, ти зробив це разом!
показать весь комментарий
14.05.2020 10:53 Ответить
хорошо оплачиваемые вакансии для друзей и кумовьев из Квартала95...
остальных зебилов - на строительные работы за 4500 грн в месяц))
показать весь комментарий
13.05.2020 20:48 Ответить
коли? під час пандемії?
показать весь комментарий
13.05.2020 19:57 Ответить
Какова зарплата оцифровщика документов лесного хозяйства?
показать весь комментарий
13.05.2020 19:58 Ответить
Так а как называются организации, на которых появилось 219 тыс новых мест ?
показать весь комментарий
13.05.2020 19:58 Ответить
Держава у смартфоні.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:00 Ответить
ОПГ 95 квартал в простонародье "слуга народа "
показать весь комментарий
13.05.2020 20:16 Ответить
простонародье "слуга наУрода "
показать весь комментарий
14.05.2020 10:48 Ответить
ООО "Бери больше - бросай дальше ! "
показать весь комментарий
13.05.2020 20:17 Ответить
Ботофермы... Скоро ведь местные выборы.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:54 Ответить
как вариант
показать весь комментарий
13.05.2020 21:00 Ответить
"РиКо", рога и копита....
показать весь комментарий
13.05.2020 22:07 Ответить
Ах! Роса, зебіли, це божа роса!
показать весь комментарий
13.05.2020 19:59 Ответить
подтверждаю, как голосовавший за нагноение
роса
роса
роса
показать весь комментарий
13.05.2020 20:19 Ответить
супруга "бунтаря" и "будущего президента" мэра Черкасс.
Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 369
показать весь комментарий
13.05.2020 20:01 Ответить
ну и че , эт не самый большой грех , а вот ты точно мышебрат , которому людей посорить надо
стрелок , ты откуда , с какого города ?
показать весь комментарий
13.05.2020 20:13 Ответить
тебя бот с двойным ником это ипэ?
**** какие вы тупые и ваши кураторы тоже дебилы - вы вычисляетесь на раз-два
показать весь комментарий
13.05.2020 20:19 Ответить
и че ты вычислил ?
ответить по существу тебе нечем , с какого ты города тож не говоришь , типо тайна офигенная
показать весь комментарий
13.05.2020 21:18 Ответить
Иван Иванов
Станислав Станиславов
Сергей Сергеей
Андрей Андрей

вы реально дебилы?
ответить по существу на какой вопрос? Что тебе даст мой город? какая тебе половая разница?
показать весь комментарий
13.05.2020 21:32 Ответить
руссишшвайн ?
показать весь комментарий
13.05.2020 21:10 Ответить
seniaпорося в попинке
я тебя не оскорблял
показать весь комментарий
13.05.2020 21:23 Ответить
простите, вы не так поняли, я спросил, согласны ли вы с
утверждением, что русский мир - мир фекальных масс этих
животных, спросил, чтобы вы задумались, и не конфликтовали с жителем центральной части Украины, если вам так интересно,
ещё раз простите, это не относится к национальности
показать весь комментарий
14.05.2020 02:08 Ответить
да полностью согласен , рашка мир = война
показать весь комментарий
14.05.2020 18:36 Ответить
а я да, я свин ещё тот , увы
показать весь комментарий
14.05.2020 02:09 Ответить
Было бы ЧЕМ думать. У неё с этим вот такая беда.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:19 Ответить
скажи хто твоя дружина і я зрозумію хто ти! мишебраття грьобані! їх в позу став,в очі сци, все одно мишебраття!
показать весь комментарий
13.05.2020 20:20 Ответить
в неї біда в голові. Ще й не освічена, і російської вона не знає.
показать весь комментарий
13.05.2020 21:00 Ответить
Єто какой-то трєш. Думать "на каком-то язьіке" не есть норма, єто примерно тоже, что и читать"про себя" проговаривая все "вслух".
показать весь комментарий
13.05.2020 21:39 Ответить
Беда не в обществе, а в твоїй голові.
показать весь комментарий
14.05.2020 10:50 Ответить
Это вакансии с зп в 5-6 тыс грн?
Если да, то на такие вакансии разве что заключенных из тюрем наймете (и то в принудительном порядке).
показать весь комментарий
13.05.2020 20:06 Ответить
Так они тебе и побегут за 150$ работать
показать весь комментарий
13.05.2020 20:15 Ответить
Они и за большую сумму не побегут работать!!!Ведь если они ухитрились попасть СЕЙЧАС в тюрьму...когда копы "спят",судьи легко покупаются и действуют всякие законы Савченко-то они тогда совсем упоротые или ******************** и им по уголовному статусу работа не в масть!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 14:47 Ответить
mr , совершенно верно , на руки 3800 , или 170-220 выход
показать весь комментарий
13.05.2020 20:16 Ответить
2 недели назад заходил в ЦЗ карантин вакансий нет ,есть горячие 5 шт.но наврятли.... вот читаю и думаю - для кого это ? Вроде бы не мальчик.а я понял это гуманитарка ввиде лапши но почему то её вешают на уши 73%
показать весь комментарий
13.05.2020 20:13 Ответить
Петрашке мешки не ворочать.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:14 Ответить
Цифра вражає, як раз закриваю підприємництво бо "нічим вже здачу віддавати"! Поцікавлюсь вакансіями.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:16 Ответить
А чартеры в Великобританию, Финляндию и Польшу, везут случайно не тех, кто этими вакансиями воспользовался?
Если да, то можно подтянуть вакансии с careerbuilder или monster.com: там не то что 500 тыс вакансий будет, можно и миллион найти...
показать весь комментарий
13.05.2020 20:28 Ответить
216,9 тыс. рабочих мест раз, два и они уже есть, а вчера ещё не было.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:44 Ответить
..3-4 ри , і обявили що економічно перегнали Норвіків - а хто не аірить той зрадник...
показать весь комментарий
13.05.2020 21:10 Ответить
КАЦАП проснись, никогда тебе не быть гражданином Украины.
показать весь комментарий
13.05.2020 23:21 Ответить
серйозно...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:50 Ответить
треба створювати робочі місця на форумах - нехай люди пишуть всяку фігню. Платня -за рахунок реклами.
показать весь комментарий
13.05.2020 21:01 Ответить
хЄніально ...
показать весь комментарий
13.05.2020 21:08 Ответить
Это пока фантазии:

Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.Источник: https://censor.net.ua/p3195353
показать весь комментарий
13.05.2020 21:02 Ответить
Они вот только рабочую группу создают. Чтобы заявлять каждую неделю, что скоро все будет.
показать весь комментарий
13.05.2020 21:04 Ответить
От бачите як просто вирішуеться проблема з РАБАМИ ...- ну все Пенсійний Фонд скоро наповниться Безробіття сутево зменшиться
А скільки тут гонять на зЄ-лених ...
показать весь комментарий
13.05.2020 21:07 Ответить
Это из серии "а давайте сделаем слайды". Сделали слайды, с потолка написали что-то, вуаля. Можно месяц пинать. Потом через месяц дежурный что-нибудь ляпнет, что нельзя проверить. И т.д.
показать весь комментарий
13.05.2020 21:11 Ответить
уррррррррррррррррррррррррррря. !

слава зеленскому и яво команде !

слава ярмаку !
показать весь комментарий
13.05.2020 21:12 Ответить
а как правитильсво создаиот работние месты ?
струйный или лазерный ? зд ?
показать весь комментарий
13.05.2020 21:24 Ответить
Брежневские экономисты в шоке! Приписки - детский лепет по сравнению с этим враньём
показать весь комментарий
13.05.2020 21:39 Ответить
Ало! Где эти вакансии, где рабочие места, покажите? Вот здесь нужны люди и есть вакансии, только нас рабами видят. https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/evropa-trebuet-ukrainskikh-zarobitchan-pravitelstvo-vozrazhaet-3892760
показать весь комментарий
13.05.2020 21:48 Ответить
Созд-а-а-ны ?
А когда раздавать начнут?
показать весь комментарий
13.05.2020 22:08 Ответить
Создали они рабочие места-дороги ремонтируют. Долбодятлы, разница между полотном дороги и обочиной - 20-30 см по высоте. Подсыпать грунта забыли. Захочешь уйти от летящей встречки вбок улетишь кувырком.
показать весь комментарий
13.05.2020 22:38 Ответить
216,9 тыс вакансий с з.п. 4-8 т. гон. Работай - не хочу.
показать весь комментарий
13.05.2020 23:34 Ответить
Згідно статистиці безробіття збільшилось у двоє, а він про відкриття робочих місць терендить...Хіба що на зебілів ці байки розраховані...
показать весь комментарий
13.05.2020 23:51 Ответить
А вот и приписки от русских гауляйтеров пошли.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:25 Ответить
Ахахаха.
показать весь комментарий
14.05.2020 09:42 Ответить
Рабам - галеры!
показать весь комментарий
14.05.2020 09:52 Ответить
цифры с потолка
показать весь комментарий
14.05.2020 09:53 Ответить
Хаха. а скільки людей втратило роботу, скільки малих підприємців збанкрутувало не пробували порахувати?
показать весь комментарий
14.05.2020 10:30 Ответить
25 заробитчан из Закарпатья, среди которых дети, обнаружили на свалке в Херсоне, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (Статья ЦЕНЗОР НЕТ)

показать весь комментарий
14.05.2020 10:34 Ответить
цыгане.
показать весь комментарий
14.05.2020 10:43 Ответить
так, це їх "бізнес"...
показать весь комментарий
14.05.2020 11:31 Ответить
Це його куратори у машкві навчили цього придурка так зухвало брехати?
це петрушко за кого має українців???

квартира в масквабаде,семь лет работы на зашкварные рассеянские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения пуйла, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко.
у шмаркли почти все такие - лгуны, профаны, мрази и проходимцы.
показать весь комментарий
14.05.2020 10:42 Ответить
Давно так не ржал )))))
показать весь комментарий
14.05.2020 10:54 Ответить
216000??? О ніфіга собі!!! І це під час карантину!!! Ну скоро поляки поїдуть до нас на роботу!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 11:13 Ответить
Я вам і мільйон робочих місць створю... Ви краще скажіть якою кількістю з цих новостворених місць реально зацікавились потенційні працівники? Який сенс від робочого місця із зарплатою в 5-7 тис, якщо там не має бажаючих працювати? Ви чим зайняті? Проблему вирішуєте, чи працюєте заради "галочки та графіку" які потім можно буде у відео-ролік вставити?
показать весь комментарий
14.05.2020 11:30 Ответить
Безработица растет, экономика падает, и создано 216 тыс рабочих мест. Вам не кажется, что это взаимоисключающие понятия? По моему этот зеленый министр обыкновенное брехло.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:19 Ответить
остальных в всу!)
показать весь комментарий
14.05.2020 12:32 Ответить
Ну они думают, что раз 73% стадо лохов повелось на телеперсонажа Голобородька, то оно и в любые другие сказки с легкостью поверит
216 тысяч рабочих мест это около 200-т средних заводов или 20-ти заводов-гигантов
Вы что то слышали про открытие за год новых заводов?
Наоборот в стране резкое падение экономики, остановка уже действующих предприятий, а значит рабочие места наоборот сократились.
Но 73 процентные одноклеточные лохи думаю и в эту ахинею поверят.
Зебилы по сути, уже какие-то конченные сектанты, которые верят в свою альтернативную реальность, созданную голобородьком
показать весь комментарий
14.05.2020 13:27 Ответить
афигенно, "создали" рабочие места на черные работы с мизерными зарплатами)) Вернем заробитчан!)
показать весь комментарий
14.05.2020 14:49 Ответить
216 тыс дворников?Достижение!
показать весь комментарий
18.05.2020 22:18 Ответить
 
 