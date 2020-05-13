Из 500 тыс. обещанных правительством вакансий уже созданы 216,9 тыс., - министр экономики Петрашко. ИНФОГРАФИКА

Правительство представило и начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленную на преодоление безработицы вследствие пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

План предусматривает вакансии для 500 тысяч украинцев в 10 сферах: строительство дорог и транспортная инфраструктура, отрасль благоустройства, развитие сельского хозяйства, оцифровки документов и архивов, заполнение вакансий в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса и финансовая поддержка предпринимателей для реализации дополнительного рекрутинга, строительство инфраструктурных проектов, заполнение вакансий в сфере почтовых услуг, лесное хозяйство.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, много рабочих мест уже создано, "но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тысяч вакансий". Так, 216,9 тысячи новосозданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.

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Отмечается, что создание рабочих мест происходит тремя путями: через государственные и коммунальные предприятия, через создание условий для бизнеса и через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Петрашко.











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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 10 апреля заявил, что Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тысяч рабочих мест.

В то же время, количество безработных с начала карантина (с 12 марта по 13 мая) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.