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Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк. ФОТОрепортаж

В Запорожье достроили новый терминал местного аэропорта. Теперь осталось только получить документы для начала деятельности.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин закончится, со временем ситуация наладится и люди будут летать на отдых, по делам, в командировку, к родным и друзьям… Знаю, что многие ждали окончания работ по строительству терминала. Теперь ждем стабилизацию ситуации в мире", - заявил городской голова.

По его словам, новый терминал - здание площадью более 12 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составляет 400 пассажиров в час, и есть внутренние резервы для увеличения этого показателя.

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Буряк сказал, что после открытия терминала из центра города до аэропорта запустят маршрут с большими автобусами.

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 01
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 02
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 03
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 04
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 05

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Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 06
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 07
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 08
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 09
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 10

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Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 11
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 12
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 13
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 14
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк 15

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Автор: 

аэропорт (1512) Буряк Владимир (37) Запорожье (2700) инфраструктура (256)


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Топ комментарии
+11
Как Архитектор ....не буду критиковать )))
в целом симпатично и скромно
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14.05.2020 01:59 Ответить
+8
Вітаю!
Запорожці - красені.
В важкі часи такий важливий об'єкт побудували.
Бажаю багато рейсів!
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14.05.2020 02:06 Ответить
+8
Крутяк !!!!
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14.05.2020 02:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Как Архитектор ....не буду критиковать )))
в целом симпатично и скромно
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14.05.2020 01:59 Ответить
Тоді як професіонал оцініть фантасмагорію спотвореної геометрії під назвою "Бізнес-центр КУБ" у нас в Дніпрі, на Набережній Перемоги Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 7762
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Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4983
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14.05.2020 06:04 Ответить
Ето КУБ?
Разве что очень бухой.
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14.05.2020 07:04 Ответить
В мене таке враження, що усе оце зараз поїде в усі боки і ґепнеться зі страшним дзвоном, гуркотом і вереском металу та скла Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 9742
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14.05.2020 07:17 Ответить
А це у Польщі. "Х... хто п... п... п'ян... ний? кур-р-рво... я н... не п... п'я... пффхфхфхффф..."

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 2815
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14.05.2020 07:35 Ответить
О!
Это же стиль модерн.
Он прекрасен.
Он воистину прекрасен.

P.S. И как Вы только такие фотографии находите
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14.05.2020 09:40 Ответить
если сменить цветовую гамму, запросто сойдёт за дом упырей и вурдалаков!!
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14.05.2020 12:15 Ответить
Ще один ракурс...

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 3063
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14.05.2020 06:05 Ответить
Это не Пизанская башня.
Это "намного более лучше".
С другой стороны: построено - и ладненько.
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14.05.2020 07:06 Ответить
Цікаво, як там працюється всередині... кожного дня в оточенні скосопижженої геометрії
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14.05.2020 07:15 Ответить
Ще з серії "що курив архітектор": https://fishki.net/9774-chto-kuril-arhitektor-50-foto.html будинок на вулиці Habitat, 67, м. Монреаль, провінція Квебек, Канада .
Calisse d'hostie de tabarnak, не дай б-же добряче хильнути і повертатися додому

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 2024
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14.05.2020 07:29 Ответить
...і ось так

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 8207
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14.05.2020 06:06 Ответить
Да, деревянно как-то, советский дворец культуры.
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14.05.2020 06:53 Ответить
Этот терминал - первое, что сдали за "бубочкину" каденцию.
Это не Порошенко с Гройсманом...
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14.05.2020 07:07 Ответить
А когда его проектировать начали?
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14.05.2020 07:14 Ответить
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14.05.2020 09:40 Ответить
Ахахах, при бубочке его только сбу кошмарит, чтоб рейдернуть в пользу игорьвалерича
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14.05.2020 07:28 Ответить
Щось я дерева тут не бачу... переважно пластик та скло
А так норм дизайн.
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14.05.2020 07:14 Ответить
Я же не о материале. В целом - да, ничьо так, но как по мне - грубовато.
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14.05.2020 07:16 Ответить
Скажу так - "без изысков". Але в цілому норм, ******* виглядає.
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14.05.2020 07:19 Ответить
Главное, что сделали.
Но могли бы и три эскалатора поставить; если один вышел их строя (а они таки выходят), то не придется ножками идти с вещами
Полагаю, это экономия.
Как по мне - экономия гнилая..
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14.05.2020 09:42 Ответить
Вітаю!
Запорожці - красені.
В важкі часи такий важливий об'єкт побудували.
Бажаю багато рейсів!
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14.05.2020 02:06 Ответить
Крутяк !!!!
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14.05.2020 02:30 Ответить
Молодцы! Украина- это Европа!
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14.05.2020 04:29 Ответить
Файно Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 1372
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14.05.2020 05:57 Ответить
По сути гараж построили из профнастила и стекла, крыша лист, утепления нет. Отопление будет влетать в копеечку бюджету. Летом будет как в печи и снова кондишены перерасход. Этот светлый пол с белыми полосками будет быстро грязнится. Смотрю на главный вход (все в асфальте) и думаю - ну когда у нас уже вспомнят что нужно делать хоть небольшие клумбы из зеленых насаждений! 30 лет назад в совке это знали - что такие зоны работают как пылеулавливатели и т.д.
Прошу прощения за этот "негативный" пост, но это тяп ляп кругом достает, это вредительство - в итоге обходится дороже чем сразу сделать хорошо. А кто в итоге за все заплатит думаю понятно.
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14.05.2020 06:13 Ответить
По сути всегда найдется чел, которому то рубашка коротка, то хер наружу. Стеклопакеты тройные с прокачкой аргоном. Кстати, в аэропортах априори нет кустов и деревьев. На мокрых листьях даже трамваи буксуют. Но то - не главное, главное что-то обгадить. Шикарный аэропорт!
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14.05.2020 06:22 Ответить
Мюнхен
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4470
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14.05.2020 06:45 Ответить
Сеул, вход в аэропорт
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4975
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14.05.2020 06:51 Ответить
Аэропорт Рио-де-Жанейро
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4214
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14.05.2020 06:54 Ответить
почти как Амстердам, во все стороны, концов не найти))
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14.05.2020 12:16 Ответить
https://www.google.com/maps/uv?hl=ru&pb=!1s0x5be0642164d4006f%3A0xc191f3aa00b09b3f!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPVS5yx4_8eN2W_e23bQJ9Yqi1O0AMZ0xBWj2Ii%3Dw260-h175-n-k-no!5z0LDRjdGA0L7Qv9C-0YDRgiDQvtC50LzRj9C60L7QvdCwIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPVS5yx4_8eN2W_e23bQJ9Yqi1O0AMZ0xBWj2Ii
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15.05.2020 11:31 Ответить
да то шатловый хаб!!!))))
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15.05.2020 13:47 Ответить
Теперь там можно проводить выставки достижений народного хозяйства.
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14.05.2020 06:37 Ответить
Я, звісно, радий за Запоріжан але продовжую вважати, що треба було робити один великий аеропорт на Дніпро та Запоріжжя замість двох маленьких
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14.05.2020 06:56 Ответить
те ж саме стосується Херсона та Миколаїва, Луцька та Рівного, Тернополя з Хмельницьким та Івано-Франківська з Чернівцями
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14.05.2020 07:00 Ответить
Да, там бы получилось что еще и Кривой Рог включался.
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14.05.2020 07:02 Ответить
Так там же ещё потенциально Донецкая, Луганская, будут обслуживать за Харьковскую не в курсе
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14.05.2020 08:36 Ответить
А когда строить начали,при какой власти?ответ очевиден-НЕ при зелёной
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14.05.2020 07:01 Ответить
З Пекін-Дасін краще не порівнювати. Але ж і ми з китайцями зовні не схожі.
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14.05.2020 07:24 Ответить
Супер
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14.05.2020 07:34 Ответить
А что построено в Донецке или Луганске?Прекрасный выбор
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14.05.2020 08:19 Ответить
А что построено в Донецке или Луганске?

Как что - памятники строят дегенератам и алкоголикам...
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14.05.2020 08:26 Ответить
Кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку. Безпартійний[4][5].
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14.05.2020 08:37 Ответить
Красиво. Только при зеленой чуме он на..ен не нужен. Без виз почти уничтожен бестолковой внешней политикой нашего бубы. Полная узурпация власти, усиление коррупции во всех ветках власти. Сдача интересов нашей страны раше. Ну и как вишенка на торте. Инфляция, безработица и нищета. Сводят путешествия на нет. Ведь нищие рабы должны сидеть дома.
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14.05.2020 09:21 Ответить
Цена вопроса этого терминала - вот что главное. СБУ брило потому как все это стоило космических денег. Заложены городские, муниципальный объекты. К примеру стадион. Взяты кредиты в "своем" банке. А поставлен директором аэропорта кадр из донецкого аэропорта, того самого, который сдали с потрохами.
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14.05.2020 09:21 Ответить
По сравнению со старым аеропортом, с тем убитым сараем,напоминающим советский дом культуры в заброшенном селе-это огромный шаг вперед. Процветание Запорожью.
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14.05.2020 10:38 Ответить
Внутри красиво и современно. Снаружи не нравится. Мемориальный комплекс какой то.
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14.05.2020 11:08 Ответить
Архитектор запорожского аэропорта до этого проектировал МОРГи ?
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14.05.2020 11:30 Ответить
 
 