Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк. ФОТОрепортаж

В Запорожье достроили новый терминал местного аэропорта. Теперь осталось только получить документы для начала деятельности.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин закончится, со временем ситуация наладится и люди будут летать на отдых, по делам, в командировку, к родным и друзьям… Знаю, что многие ждали окончания работ по строительству терминала. Теперь ждем стабилизацию ситуации в мире", - заявил городской голова.

По его словам, новый терминал - здание площадью более 12 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность составляет 400 пассажиров в час, и есть внутренние резервы для увеличения этого показателя.

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Буряк сказал, что после открытия терминала из центра города до аэропорта запустят маршрут с большими автобусами.











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