Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в схеме были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал $100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров, затягивая их оформление. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах.

По информации спецслужбы стоимость "платежа" составляла от $200 до $4000, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы $800. Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $1,3 тыс. Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к ней других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

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