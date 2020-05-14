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Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в схеме были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал $100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров, затягивая их оформление. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах.

По информации спецслужбы стоимость "платежа" составляла от $200 до $4000, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы $800. Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $1,3 тыс. Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к ней других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

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Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ 01
Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ 02
Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ 03

Автор: 

коррупция (8585) Одесса (7963) таможня (1962) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+12
Какая неожиданная новость. Кто бы мог подумать.
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14.05.2020 10:42 Ответить
+7
Служба безопасности Украины подозревает то, что только ленивый не знает.
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14.05.2020 10:50 Ответить
+5
А шош такоє? Св.Міхо там же все реформував. Нє?
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14.05.2020 10:46 Ответить
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Какая неожиданная новость. Кто бы мог подумать.
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14.05.2020 10:42 Ответить
так падажжи...
что за сарказм?!

там же Великий Ссяка 2 года все рыхфармыровал и рыхфармыровал! - искоренил, уничтожил и по ветру развеял усю ко-ко-коррупцию!

зебобики аж кипятком писяют.
не может же быть, чтоб Сцяка нам врал, ведь правда?
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14.05.2020 10:54 Ответить
Шо такоє ..? Вже скільки часу пройшло після відходу ... ой ... великого комбінатора ... ой ... реформатора ...
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14.05.2020 11:42 Ответить
Тут главное - "подозревается"!!!! ЭТО - ШОУ! Шоу для народа и за его счет! А шоу - "подозрение" должно продолжаться вечно! Труппа актеров одна. Кто-то играет роль "плохих таможенников-хапуг", кто-то "честных СБУ-шников"... А народ радуется :"Идет борьба с хапугами, идет!" А посмотрели бы где ЖИВУТ и "плохие ребята" и "хорошие ребята"... ВСЕ в шикарных особняках в "Конче-Заспах", ВСЕ - соседи... Задолбало это ШОУ, ой как задолбало! Поверю, только когда ребята СБУ-шники будут "из хрущевок"! Вот тогда они точно повытаскивают за одно место этих "горе-таможенников" "горе-судей" и "горе-прокуроров" из их особняков, посторенных "на зарплату" или "на сбережения бабушки-колхозницы"...
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14.05.2020 16:21 Ответить
Они пришли чтобы красть, брехать, предавать и добивать
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14.05.2020 10:44 Ответить
А шош такоє? Св.Міхо там же все реформував. Нє?
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14.05.2020 10:46 Ответить
Не! Как раз при Михо там было более-менее нормально. Рынок 7км выл, что нельзя как обычно грузы растаможить, и приходится платить полную стоимость, без взяток.
Но это продлилось недолго...
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14.05.2020 11:47 Ответить
К сожалению он вам, и таким как вы мозги не реформировал,вот в этом и причина.
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14.05.2020 12:46 Ответить
Не организовали, а продолжили
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14.05.2020 10:47 Ответить
зеленая мразь уничтожает страну...
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14.05.2020 10:49 Ответить
Таможенная мафия Украины непобедима. Можно побороть но для этого нужна политическая воля таких руководителей как Ли Кван Ю или Аугусто Пиночет
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14.05.2020 10:50 Ответить
О, якобы, только открылись глаза! Так было всегда.
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14.05.2020 10:50 Ответить
Служба безопасности Украины подозревает то, что только ленивый не знает.
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14.05.2020 10:50 Ответить
Да не может такого быть,в таможне у нас все работают только на зарплату,взятки берут у нас только в правительстве от ахметок и тедисов.
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14.05.2020 10:52 Ответить
Спортивная рыбалка.
Фото с трофеем.
Репортажа из зала суда, и назидательного журналистского очерка о том, как приходится бывшим таможенникам отбывать наказания в ИВС не будет. А значит лично мне не интересно.
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14.05.2020 11:00 Ответить
Я,например,обосновано подозреваю, что 2×2=4
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14.05.2020 11:02 Ответить
Коррупционное наследие мародера нужно выявлять и пресекать. При мародере коррупция началась разрастаться большими темпами. Что-бы победить коррупцию нужно действовать жестко и начать наконец-то посадки коррупционеров.
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14.05.2020 11:10 Ответить
не може бути,корупцію ще до нового року побороли!
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14.05.2020 11:16 Ответить
Це СБУ і саме в схемиах і лайні по вуха. Ну по перше, мілкі чиновники не будуть брати хабарі якщо їх не будуть прикривати великі чиновникі, яких в свою чергу для того і рекомендують і ставлят топвладарі з Києва щоб пхали долю до верхівки піраміди, або щоб кого їм вигідно нагнули чи вбили бізнес їх конкурентів. Тому взагалі не зрозуміло, чому СБУ займається єрундою, а не захистом держави. Хабар це рівень поліції, прокурорів, а от хто рекомендував хабарників, хто з КМУ, контори президента чи ВР стоїть за злочином чомусь СБУ так і не встановила. Але цього якраз і немає, можна красти мільйони, а за три колоски отримать строк. Влада фарисеїв знищила вже три рази митницю як європейську систему, а от на знищення мафії їй чомусь не вистачає ні розуму, ні бажання. Україну як Руанду запихують в колоніальне майбутнє руками цих хабадних тхорів.
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14.05.2020 11:18 Ответить
Мриями возить надо, Мриями!!!
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14.05.2020 11:47 Ответить
Никогда такого небыло, и тут снова.
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14.05.2020 11:47 Ответить
Я завжди питаю. Хто дає гроші патрульному. що бвін його відпустив при порушенні ПДР,хто дає слідчому, щоб він змінив статтю про злочин чи навіть закрив справу,хто дає прокурору і судді.щоб не увязнив чи зменшив строк, хто дає директору дитсадка,щоб пристроїти своє чадо без чергі в заклад, хто дає вчителям ,щоб оболтус мав хороші оцінки, хто дає при вступу в ВУЗ. щоб тупиця до нього вступив,хто дає лікарям--щоб начебто краще його лічили . І так в багатьох випадках. І ЗАВІРЯЮ--дають добровільно,більше того навязчиво --їх ніхто не просить і не заставляє. ТОМУ панове дивіться в дзеркало і там ви побачите паростки корупції.
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14.05.2020 12:05 Ответить
Время деньги и вам специально затягивают оформление,в нарушение закона,что бы вы платили.
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14.05.2020 12:49 Ответить
Очередное шоу зебобиков для лохов!!
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14.05.2020 18:13 Ответить
там миллионы долларов взятки они 1,8 тыс нашли... смешно
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15.05.2020 00:16 Ответить
 
 