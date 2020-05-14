Воин 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александр Карпика погиб 13 мая в зоне ООС от пули вражеского снайпера. ФОТО

Вчера, 13 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Александр Карпика, 1996 года рождения, житель Тростянецкого района Винницкой области, старший солдат, военнослужащий 12-го отдельного полка оперативного обеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Старший солдат Александр Карпика 1996 г.р. погиб вчера, 13 мая, во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области. Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь воина", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Нардеп Лариса Билозир сообщила, что военный погиб возле Катериновки. Карпика погиб в полосе ответственности 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского, но службу проходил в 12-м отдельном полку оперативного обеспечения. В украинской армии прослужил четыре года. Родом погибший - из с. Буды Тростянецкого района Винницкой области.

"Вчера, в результате вражеских обстрелов под Катериновкой погиб наш земляк, Саша, ему было 24, еще двое - получили ранения. Александр входил в 30-ю бригаду Новоград-Волынского полка. В армии прослужил четыре года. Еще не был женат", - рассказала Билозир.

Более детальная информация, а также дата и место прощания будут сообщены дополнительно.



