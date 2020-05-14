В результате пожара в квартире на столичном Подоле погиб мужчина, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В пятиэтажном доме на улице Электриков в Подольском районе Киева произошел пожар. Погиб один мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

14 мая в 00:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Электриков, 26/10, в Подольском районе столицы.

К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание произошло в 1-комнатной квартире на 4-м этаже. Пожар сопровождался сильным задымлением на 4 и 5 этажах, поэтому пожарные, не теряя времени, сразу же приступили к эвакуации жителей из верхних этажей, после чего приступили к тушению пожара. При проведении разведки в горящей квартире, бойцы обнаружили тело мужчины 1982 года рождения.

В 1:17 бойцам удалось локализовать пожар на площади 16 кв. м, а в 1:33 - ликвидировать. Во время тушения пожара с 5-го этажа с помощью автолестницы из дома были эвакуированы 5-х человек. После осмотра специалистами медицинской службы они от госпитализации отказались.

В результате пожара огнем уничтожено оконные рамы, личные вещи, бытовая техника, мебель, закопчены стены и потолок в помещении.

На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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