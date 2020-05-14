РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10700 посетителей онлайн
Новости Фото
10 495 26

На Закарпатье контрабандисты пытались наехать автомобилем на пограничников, по ним открыли огонь, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сотрудникам Государственной пограничной службы в Закарпатской области пришлось открыть огонь по машине контрабандистов, которые пытались автомобилем наехать на пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Там отмечается, что инцидент начался с задержания 23-летнего жителя Рахова в гидрокостюме. Во время опроса он признался в контрабанде сигарет, рассказав, что сообщники должны послать за ним транспорт.

На Закарпатье контрабандисты пытались наехать автомобилем на пограничников, по ним открыли огонь, - Госпогранслужба 01

Через некоторое время за мужчиной действительно приехал Volkswagen Golf с иностранной регистрацией, однако его водитель отказался предоставить пограничникам какие-либо документы.

После этого на место подъехал Volkswagen Passat, также на еврономерах.

"Водитель Golf резко прыгнул в Passat. Совершив попытку наезда на пограничный наряд, мужчины оставили Golf на дороге и на Passat двинулись в сторону села Большой Бычков. С целью сохранения жизни и здоровья пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов", - говорится в сообщении.

На Закарпатье контрабандисты пытались наехать автомобилем на пограничников, по ним открыли огонь, - Госпогранслужба 02
На Закарпатье контрабандисты пытались наехать автомобилем на пограничников, по ним открыли огонь, - Госпогранслужба 03

При этом во время погони дорогу пограничникам преградил внедорожник Toyota Land Cruiser. За рулем машины оказался отец одного из контрабандистов, который начал бросаться на сотрудников ГПСУ и разбил лобовое стекло на их служебной машине.

На данное время и водитель Toyota, и контрабандисты-беглецы уже задержаны.

На Закарпатье контрабандисты пытались наехать автомобилем на пограничников, по ним открыли огонь, - Госпогранслужба 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госпогранслужбе зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом

Автор: 

Госпогранслужба (6649) Закарпатская область (2619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Главное что у контрабандиста крест висит на пол груди! У нас чем больше воруют .нарушают и убивают,тем сильнее верят в Бога !
показать весь комментарий
14.05.2020 14:30 Ответить
+7
А когда наклейки "Зе!" всюду лепят, то во что верят?
показать весь комментарий
14.05.2020 14:34 Ответить
+7
жаль, не пристрелили никого.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное что у контрабандиста крест висит на пол груди! У нас чем больше воруют .нарушают и убивают,тем сильнее верят в Бога !
показать весь комментарий
14.05.2020 14:30 Ответить
А когда наклейки "Зе!" всюду лепят, то во что верят?
показать весь комментарий
14.05.2020 14:34 Ответить
в то, что слабоумие излечимо и не заразно, наверное....
показать весь комментарий
14.05.2020 14:36 Ответить
Эпидемия циклична: ЕС - таёжный союз - ЕС - таёжный союз...
показать весь комментарий
14.05.2020 14:39 Ответить
та хто там верит... для них крест что-то типа амулета папуаса
показать весь комментарий
14.05.2020 14:46 Ответить
цыгане сэр...
показать весь комментарий
14.05.2020 14:58 Ответить
Такий негідник, обкрадав бідненьких маляр і тратив гроші в Україні.
Лицемірна мусорня краще б боролася з контрабандним імпортом від якого збитки Україні.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:10 Ответить
Пограничникам надо увеличить зарплату на 300% . Жадных сажать .
показать весь комментарий
14.05.2020 14:30 Ответить
На богоугодное дело шли, сыны Христовы! Не дошли, так как колеса спустились...
показать весь комментарий
14.05.2020 14:31 Ответить
Правильно. Чем больше выкупит поляк тем меньше выкупит украинец. Заботятся о здоровье нации.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:38 Ответить
Наробили дірок в машині.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:33 Ответить
Почему на государственном уровне не разрешить контрабанду в ЕС, к нам прийдет валюта. Что нельзя на контрабанду закрыть глаза?
показать весь комментарий
14.05.2020 14:34 Ответить
до тебе вже прийшла... бєлка!
показать весь комментарий
14.05.2020 14:39 Ответить
тогда европейские страны потеряют на торговле сигаретами. Ксати, европейские погранцы долдны заботиться об этом больше, чем наши. Но они пропускают, что интресно.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:47 Ответить
должны
показать весь комментарий
14.05.2020 14:47 Ответить
ни как вуйки не уймутся!! наверное пока кого то не пришьют!
показать весь комментарий
14.05.2020 14:36 Ответить
Не можна їх чіпати - це наші патрійоти. Нам весь час кажуть, що на Західній Україні живуть самі патрійоти. Це ті патрійоти, що знищують ліс і вивозять його контрабандою, знищують ліс за для видобутку бурштину, вони дуже патріотично вивозять наше природнє багатство в інші держави. Це такий своєрідний патріотизм.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:28 Ответить
а вот герегу клоун крышует...и без стрельбы...учитесь!
показать весь комментарий
14.05.2020 14:39 Ответить
герегу, крышует любая власть, не без корысти конечно...
показать весь комментарий
14.05.2020 14:46 Ответить
Скільки раз вам нагадувати , що в цей час коли іде війна на сході та й не має патріотів з молоді(стараються втікнути від армійської служби0 , Тогоді саджати в цюпу цих порушників . На фронт палицю в руки замість зброї і нагайкою в атаку на кулі. Може помудрішають.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:44 Ответить
жаль, не пристрелили никого.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:48 Ответить
Они все, как один - патриоты Украины.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:49 Ответить
Всегда можно сделать предупредительный выстрел в голову! Говорят никто потом не возражает.
показать весь комментарий
14.05.2020 19:03 Ответить
задолбало кумовство при Зеленском
показать весь комментарий
14.05.2020 23:15 Ответить
Нормальные силовики в нормальной стране в таком случае открывают огонь на поражение - следующая мразь сто раз подумает, прежде чем переть на них. Но это в нормаольной стране. Увы.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:15 Ответить
 
 