На Закарпатье контрабандисты пытались наехать автомобилем на пограничников, по ним открыли огонь, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сотрудникам Государственной пограничной службы в Закарпатской области пришлось открыть огонь по машине контрабандистов, которые пытались автомобилем наехать на пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Там отмечается, что инцидент начался с задержания 23-летнего жителя Рахова в гидрокостюме. Во время опроса он признался в контрабанде сигарет, рассказав, что сообщники должны послать за ним транспорт.

Через некоторое время за мужчиной действительно приехал Volkswagen Golf с иностранной регистрацией, однако его водитель отказался предоставить пограничникам какие-либо документы.

После этого на место подъехал Volkswagen Passat, также на еврономерах.

"Водитель Golf резко прыгнул в Passat. Совершив попытку наезда на пограничный наряд, мужчины оставили Golf на дороге и на Passat двинулись в сторону села Большой Бычков. С целью сохранения жизни и здоровья пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов", - говорится в сообщении.





При этом во время погони дорогу пограничникам преградил внедорожник Toyota Land Cruiser. За рулем машины оказался отец одного из контрабандистов, который начал бросаться на сотрудников ГПСУ и разбил лобовое стекло на их служебной машине.

На данное время и водитель Toyota, и контрабандисты-беглецы уже задержаны.

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