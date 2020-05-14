Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки. ФОТОрепортаж

Около сотни предпринимателей требовали от горсовета разрешить работу непродовольственных рынков. Им удалось добиться своего — рынки начнут работать с завтрашнего дня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

У здания мэрии предприниматели устроили акцию протеста. Они собирали подписи под обращением к городским властям с требованием разрешить работу непродовольственных рынков.

Депутаты горсовета рассматривали 2 проекта решения. Один из них подготовили предприниматели, второй — департамент развития горсовета. В итоге они приняли второй проект.

С завтрашнего дня непродовольственные рынки Черновцов смогут открыться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

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В среду, 13 мая, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила в Черновцах работу салонов красоты, ремонтных мастерских и оказания стоматологической помощи.

По состоянию на утро 14 апреля во Черновицкой области зафиксировали 2516 случаев инфицирования COVID-19.









