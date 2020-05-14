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Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки. ФОТОрепортаж

Около сотни предпринимателей требовали от горсовета разрешить работу непродовольственных рынков. Им удалось добиться своего — рынки начнут работать с завтрашнего дня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

У здания мэрии предприниматели устроили акцию протеста. Они собирали подписи под обращением к городским властям с требованием разрешить работу непродовольственных рынков.

Депутаты горсовета рассматривали 2 проекта решения. Один из них подготовили предприниматели, второй — департамент развития горсовета. В итоге они приняли второй проект.

С завтрашнего дня непродовольственные рынки Черновцов смогут открыться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

В среду, 13 мая, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила в Черновцах работу салонов красоты, ремонтных мастерских и оказания стоматологической помощи.

По состоянию на утро 14 апреля во Черновицкой области зафиксировали 2516 случаев инфицирования COVID-19.

Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки 01
Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки 02
Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки 03
Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки 04
Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки 05

Автор: 

горсовет (667) карантин (16729) протест (5871) рынок (534) Черновцы (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В Черновцах больницы переполнены. Куда рынки открывать?
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14.05.2020 16:36 Ответить
+5
О, кацапы опять подтянулись.
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14.05.2020 17:11 Ответить
+5
Этот, вообще, тяжелый случай...
Хотя, нет ничего хуже порохатого кацапа.
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14.05.2020 17:18 Ответить
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В Черновцах больницы переполнены. Куда рынки открывать?
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14.05.2020 16:36 Ответить
Скорее всего, это или "вата", или избиратели зеленского.
Даже не знаю, какой смайлик прилепить, чтобы меня правильно поняли...
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14.05.2020 16:40 Ответить
Зебилы слишком ленивы, ссыкливы и пассивны, чтобы куда-либо выходить и требовать. Они могут только на кухнях рассказывать как они "устали от войны" и заполнять коробочку фекалиями из г+г.
Не все могут работать кремлеботом, как Татьяна Лайф, из дома. Нужно за что-то жить.
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14.05.2020 16:55 Ответить
С логикой у вас явные проблемы, кремлеботы наоборот призывают нивелировать карантин, а то жаба давит, что у нас в Украине спокойно, а у них на мордоре полная задница.
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14.05.2020 17:10 Ответить
Не ведись на провокации.
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14.05.2020 17:16 Ответить
Вот потому я и написал, что не знаю, какой смайлик ставить...
Кончно же это патриотические активисты, которых "заботит" эпидемия в Черновцах!
Впереди Украины всей.
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14.05.2020 17:13 Ответить
Она "работает" из дома.
А ты работаешь с ботофермы?
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14.05.2020 17:15 Ответить
Ты притуши себе Татьяна.
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14.05.2020 18:07 Ответить
А я за, поскорее открывать. Все не перемрут. Естественный отбор всё расставит на свои места. На ближайшем этапе смягчения карантина обязательно разрешить пальцы в розетки засовывать. А по окончании эпидемии - на красный свет дорогу переходить. Не знаю, за буйки заплывать актуально?
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14.05.2020 16:49 Ответить
Естественный отбор косит не тех, кого нужно. Иначе путен уже был бы не в бункере, а минимум в морге, максимум в мавзолее.
Ситуация в Черновцах хреновая. Если сейчас все ещё и пооткрывать, то из этого карантина мы не выйдем никогда.
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14.05.2020 17:08 Ответить
кем переполнены?
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14.05.2020 16:54 Ответить
Сразу видно боджетника. А чем семью людям кормить? Выступлениями клоуна и шмыгаля?
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14.05.2020 16:57 Ответить
Твоя голова переполнена паникой. Иди к врачу, а людям дай работать
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14.05.2020 17:07 Ответить
О, кацапы опять подтянулись.
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14.05.2020 17:11 Ответить
Этот, вообще, тяжелый случай...
Хотя, нет ничего хуже порохатого кацапа.
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14.05.2020 17:18 Ответить
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [14.05.20 18:40]
🇮🇷❗️Послабление карантинных мер в Иране начинает возвращать всё на круги своя. Уже два дня подряд значения выше тех, что наблюдались в последние недели.
За минувшие сутки в Исламской Республике зарегистрировано +1,808 заболевших (всего 114,533), +71 жертва (всего 6,854)
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14.05.2020 22:02 Ответить
якщо буде дотримуватись вимога носіння масок і соціальної дистанції -то можливо
Але точно не в Чернівцях
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14.05.2020 22:05 Ответить
///
В апреле президент Владимир Зеленский пообещал, что все чиновники, включая работников ЦИК, на карантине не будут получать больше 47 000 грн зарплаты...
Несмотря на это, 15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии заработали в апреле от 244 000 до 361 000 грн. и только двое получили по 47 230 гривен.
(обратите внимание на "матпомошь"...это ж ...***ць какой-то)

Так председатель ЦИК Олег Диденко за апрель получил 321 815 гривен: 248 300 грн материальной помощи, 28 500 грн отпускных и 44 981 грн ограниченной суммы должностного оклада и надбавок, (а вот если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и надбавок Диденко было бы начислено 463 492 гривны за апрель. Соответственно, его зарплата уменьшилась на 141 677 гривен или 30,6%.))
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик мог заработать 472 000 грн, однако из-за ограничения зарплаты на 147 000 гривен, или 31,1%, ему было начислено 325 000 грн: 251 400 грн матпомощи, 28 600 грн отпускных и 45 000 грн оклада и премий.Зампредседателя ЦИК Виталий Плукарь заработал 308 200 грн (241 100 грн матпомощи, 26 600 грн за время отпуска, 40 500 грн оклада и премий), что на 118 200 грн, или 27,7%, меньше, чем могло ему быть начислено - 426 400 гривен.
У секретаря комиссии Елены Гатауллиной зарплата за апрель сократилась на 25% - ей было начислено 300 000 грн из 398 000 грн заработанных - 224 400 грн матпомощи, 32 900 грн отпускных и 42 700 грн оклада и премий.
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14.05.2020 16:41 Ответить
готовится зебил, через 4 года нада на новый срок. это чучело демократически не отдаст кресло как Петр Алексевиич, а будет во всю юзать админресурс как Якунович
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14.05.2020 16:43 Ответить
пикетировать надо не свою мэрию, а ехать в Киев
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14.05.2020 16:54 Ответить
Никто не верит в лоховирус. Верят в голод
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14.05.2020 16:56 Ответить
на калиновский рынок-на своем транспорте,либо на такси(не маршрутном),ну и пешкодралом добирайтесь покупатели...а это какбэ далековото
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14.05.2020 16:59 Ответить
Да откройте ему говорила стюардесса .... он тут постоянно выходил... дуракам нечего бояться! После 30 минут полёта ...
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14.05.2020 18:56 Ответить
причина зла зеленський
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14.05.2020 22:56 Ответить
причина зла- олигархи и те кто им служит.
а зеленский - такой же вьісер0к системы, как и пораш с януковичем
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15.05.2020 15:55 Ответить
 
 