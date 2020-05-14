Предприниматели пикетировали мэрию Черновцов с требованием открыть непродовольственные рынки. ФОТОрепортаж
Около сотни предпринимателей требовали от горсовета разрешить работу непродовольственных рынков. Им удалось добиться своего — рынки начнут работать с завтрашнего дня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
У здания мэрии предприниматели устроили акцию протеста. Они собирали подписи под обращением к городским властям с требованием разрешить работу непродовольственных рынков.
Депутаты горсовета рассматривали 2 проекта решения. Один из них подготовили предприниматели, второй — департамент развития горсовета. В итоге они приняли второй проект.
С завтрашнего дня непродовольственные рынки Черновцов смогут открыться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
В среду, 13 мая, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила в Черновцах работу салонов красоты, ремонтных мастерских и оказания стоматологической помощи.
По состоянию на утро 14 апреля во Черновицкой области зафиксировали 2516 случаев инфицирования COVID-19.
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Даже не знаю, какой смайлик прилепить, чтобы меня правильно поняли...
Не все могут работать кремлеботом, как Татьяна Лайф, из дома. Нужно за что-то жить.
Кончно же это патриотические активисты, которых "заботит" эпидемия в Черновцах!
Впереди Украины всей.
А ты работаешь с ботофермы?
Ситуация в Черновцах хреновая. Если сейчас все ещё и пооткрывать, то из этого карантина мы не выйдем никогда.
Хотя, нет ничего хуже порохатого кацапа.
🇮🇷❗️Послабление карантинных мер в Иране начинает возвращать всё на круги своя. Уже два дня подряд значения выше тех, что наблюдались в последние недели.
За минувшие сутки в Исламской Республике зарегистрировано +1,808 заболевших (всего 114,533), +71 жертва (всего 6,854)
Але точно не в Чернівцях
В апреле президент Владимир Зеленский пообещал, что все чиновники, включая работников ЦИК, на карантине не будут получать больше 47 000 грн зарплаты...
Несмотря на это, 15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии заработали в апреле от 244 000 до 361 000 грн. и только двое получили по 47 230 гривен.
(обратите внимание на "матпомошь"...это ж ...***ць какой-то)
Так председатель ЦИК Олег Диденко за апрель получил 321 815 гривен: 248 300 грн материальной помощи, 28 500 грн отпускных и 44 981 грн ограниченной суммы должностного оклада и надбавок, (а вот если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и надбавок Диденко было бы начислено 463 492 гривны за апрель. Соответственно, его зарплата уменьшилась на 141 677 гривен или 30,6%.))
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик мог заработать 472 000 грн, однако из-за ограничения зарплаты на 147 000 гривен, или 31,1%, ему было начислено 325 000 грн: 251 400 грн матпомощи, 28 600 грн отпускных и 45 000 грн оклада и премий.Зампредседателя ЦИК Виталий Плукарь заработал 308 200 грн (241 100 грн матпомощи, 26 600 грн за время отпуска, 40 500 грн оклада и премий), что на 118 200 грн, или 27,7%, меньше, чем могло ему быть начислено - 426 400 гривен.
У секретаря комиссии Елены Гатауллиной зарплата за апрель сократилась на 25% - ей было начислено 300 000 грн из 398 000 грн заработанных - 224 400 грн матпомощи, 32 900 грн отпускных и 42 700 грн оклада и премий.
а зеленский - такой же вьісер0к системы, как и пораш с януковичем