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Суд дал 8 лет тюрьмы двум наемникам РФ, обстреливавшим позиции украинских военных. ФОТО

Суд дал 8 лет тюрьмы двум наемникам РФ, обстреливавшим позиции украинских военных. ФОТО

Лисичанский городской суд Луганской области по материалам контрразведки СБУ приговорил к 8 годам лишения свободы двух участников группировки террористов так называемой "ЛНР", которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР". Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Суд дал 8 лет тюрьмы двум наемникам РФ, обстреливавшим позиции украинских военных 01

Отмечается, что Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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Автор: 

контрразведка (496) СБУ (20138) Донбасс (26958) наемники рф (2095)


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Топ комментарии
+14
Слишком мягкое законодательство Украины по отношению к оккупантам, террористам и предателем. В Расеи минимум 25 лет, а в Штатах - до пожизненного
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14.05.2020 16:48 Ответить
+11
зєлєнскій все равно их через полгодика поменяет на каких-то ватных маршруточников енакиевских
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14.05.2020 16:54 Ответить
+10
Пожиттєве, та в уранові еопальні !!!)))
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14.05.2020 16:46 Ответить
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Пожиттєве, та в уранові еопальні !!!)))
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14.05.2020 16:46 Ответить
Кацапов до суда всех поотпускали, теперь можно рисовать "внутренний конфликт"
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14.05.2020 16:46 Ответить
Слишком мягкое законодательство Украины по отношению к оккупантам, террористам и предателем. В Расеи минимум 25 лет, а в Штатах - до пожизненного
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14.05.2020 16:48 Ответить
зєлєнскій все равно их через полгодика поменяет на каких-то ватных маршруточников енакиевских
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14.05.2020 16:54 Ответить
вся радость(как для украинцев,так и для русских) в том что в УКРАИНЕ НЕТ ВОЙНЫ(ато,осс-это детские игры в солдатиков)!!!! даже за массовые убийства укр.военных(дебальцево,волноваха,иловайск) ни один суд не даст и десятки!!! а вот за то что послал полицая на )( уй и дал подсрачника- дают от5до 8лет!!!
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14.05.2020 16:58 Ответить
А у двух таксистов на подвале появилась надежда на обмен!
Сивохо с Зелей порешают.....
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14.05.2020 16:51 Ответить
Мало!!!!
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14.05.2020 16:54 Ответить
Суд дал суд взял.Судовое решение еще будет обжалываться годами.Так что радоваться нечему.
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14.05.2020 17:25 Ответить
P.S.А их под благовидным предлогом обмена пленными обменяют на несколько проституток которые через несколько месяцев снова уйдут на окупированую територию.
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14.05.2020 17:27 Ответить
А гарне у нас законодавство. За дрібні крадіжки і наркоту дають більше ніж за умисне вбивство. Хто там що реформував і реформує?
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14.05.2020 17:36 Ответить
Сколько там музуканту с хирургом светит?
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14.05.2020 18:25 Ответить
Чёрт побери, врагов наших, которые убивали наших парней осудили на 8 лет, да вы что белены объелись? И что за гуманность у вас закрывать морды убийцам, не слишком вы очень мягко к ним относитесь???
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14.05.2020 18:47 Ответить
 
 