Суд дал 8 лет тюрьмы двум наемникам РФ, обстреливавшим позиции украинских военных. ФОТО

Лисичанский городской суд Луганской области по материалам контрразведки СБУ приговорил к 8 годам лишения свободы двух участников группировки террористов так называемой "ЛНР", которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой "народной милиции ЛНР". Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лисичанский городской суд Луганской области признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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