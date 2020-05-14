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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подконтрольные России незаконные вооруженные формирования хранят под оккупированным Миусинском 152-миллиметровые гаубицы и системы артиллерийского огня "Гвоздика".

К такому выводу журналисты издания "Донбасс.Реалии" пришли, сравнив спутниковые снимки полигона с пропагандистским видео боевиков, информирует Цензор.НЕТ.

Миусинск ‒ шахтерский город, спутник Хрустального (Красного Луча). Это южная часть Луганской области. До линии разграничения оттуда около 60 километров.

Полигон расположен в четырех километрах к юго-востоку от города. Вот как он выглядит на спутниковых снимках:

Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ 01

Полигон оккупантов под Миусинском на спутниковых снимках.

С помощью спутниковых снимков можно увидеть и место хранения техники, различить танки, бронированные машины, РСЗО и буксируемые орудия (судя по размерам, 152-мм гаубица "Мста-Б").

Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ 02

Место стоянки техники.

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Благодаря видео учений, опубликованному группировкой "ЛНР", и привязке их к характерным признакам местности, можно установить, какая именно техника хранится и используется именно на этом полигоне.

Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ 03

В двух километрах к югу от поселка шахты Новопавловской.

Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ 04

Место поражения учебных целей на видео боевиков (сверху) и на спутниковых снимках (снизу).

Судя по видео, на полигоне около Миусинска находятся:

- САУ 2С1 "Гвоздика"

- Танки Т-64

- БМП-1

- БМП-2

- МТЛБ с расчетами ПЗРК

САУ "Гвоздика" калибром 122 мм имеет дальность огня до 15 км. Гаубица "Мста-Б" калибром 152 мм бьет на 29 км.

Также здесь оборудованы объекты полигона: позиции для стрельбы, огневые рубежи, укрытия, окопы, места для размещения личного состава.

Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ 05

Места для проживания и хозяйственные сооружения.

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Ранее журналисты сообщали, что военная техника подконтрольных России группировок расположена вблизи Зернового, Мичурино, Покровки; на базе дислокации РСЗО БМ-21 "Град" к северу от Хрустального; на полигоне группировки "ДНР" вблизи села Покровка.

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оккупация (10217) оружие (10294) Донбасс (26958) полигон (343)


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Топ комментарии
+7
так накройте тот полигон артой и дело с концом, вероломно, как фошизды 22 июня 41го
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14.05.2020 17:07 Ответить
+6
А что на ето скажут Уроды утверждающие что в Украине гражданская война или как они говорят, *ситуация на юго-востоке*, которую нужно урегулировать? Откуда у *народноймилиции* более 100 едениц бронетехники? В каких шахтах было откопано ето все? С кем вы уроды хотите вести переговоры и кого хотите отмазать?
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14.05.2020 17:11 Ответить
+3
Вова-Бідоносець"миротворець"нєлохсорокдва обісреться, що відкопувати треба буде. Як ми без нього тоді будемо.
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14.05.2020 17:22 Ответить
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так накройте тот полигон артой и дело с концом, вероломно, как фошизды 22 июня 41го
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14.05.2020 17:07 Ответить
Низзя. Война мешает бизнесу, как утверждают уже 6 лет наши олигофрены.
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14.05.2020 17:13 Ответить
Вова-Бідоносець"миротворець"нєлохсорокдва обісреться, що відкопувати треба буде. Як ми без нього тоді будемо.
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14.05.2020 17:22 Ответить
пора, пора уже опробовать Вільховый кол на орках
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14.05.2020 17:22 Ответить
де хвальоні беспелотніки !!!!! куди дивляться армія !!! зачистить нахрен !!! заутюжить снарядами !!!
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14.05.2020 17:09 Ответить
А что на ето скажут Уроды утверждающие что в Украине гражданская война или как они говорят, *ситуация на юго-востоке*, которую нужно урегулировать? Откуда у *народноймилиции* более 100 едениц бронетехники? В каких шахтах было откопано ето все? С кем вы уроды хотите вести переговоры и кого хотите отмазать?
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14.05.2020 17:11 Ответить
22 июня 41го просто попали под дружественный вогонь! Так и щас нада! И сделать морду кирпичём-а хер яго знает що то было!
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14.05.2020 17:13 Ответить
"красиво идут...." !!!

Зачем стоит пересмотреть фильм "Чапаев"?
Даже только ради сцены психической атаки каппелевцев.
И расстрела их из пулемета

Да там каждую сцену стоит пересмотреть!
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14.05.2020 17:20 Ответить
"покатушки-показушки" в стиле кинофильма "Освобождение"
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14.05.2020 17:24 Ответить
зеленскому похер на войну, он сейчас с друганами из 95-го квартала деребанит 5 лярдов, которые подкинет на днях мвф
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14.05.2020 17:33 Ответить
И почему они еще стоят? Значит это кому то выгодно?
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14.05.2020 18:45 Ответить
50 Вільх-М і полігон випарується у 200 бригаду.
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14.05.2020 19:21 Ответить
 
 