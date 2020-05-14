Оккупанты держат на полигоне под оккупированным Миусинском танки, гаубицы и РСЗО, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подконтрольные России незаконные вооруженные формирования хранят под оккупированным Миусинском 152-миллиметровые гаубицы и системы артиллерийского огня "Гвоздика".

К такому выводу журналисты издания "Донбасс.Реалии" пришли, сравнив спутниковые снимки полигона с пропагандистским видео боевиков, информирует Цензор.НЕТ.

Миусинск ‒ шахтерский город, спутник Хрустального (Красного Луча). Это южная часть Луганской области. До линии разграничения оттуда около 60 километров.

Полигон расположен в четырех километрах к юго-востоку от города. Вот как он выглядит на спутниковых снимках:

Полигон оккупантов под Миусинском на спутниковых снимках.

С помощью спутниковых снимков можно увидеть и место хранения техники, различить танки, бронированные машины, РСЗО и буксируемые орудия (судя по размерам, 152-мм гаубица "Мста-Б").

Место стоянки техники.

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Благодаря видео учений, опубликованному группировкой "ЛНР", и привязке их к характерным признакам местности, можно установить, какая именно техника хранится и используется именно на этом полигоне.

В двух километрах к югу от поселка шахты Новопавловской.

Место поражения учебных целей на видео боевиков (сверху) и на спутниковых снимках (снизу).

Судя по видео, на полигоне около Миусинска находятся:

- САУ 2С1 "Гвоздика"

- Танки Т-64

- БМП-1

- БМП-2

- МТЛБ с расчетами ПЗРК

САУ "Гвоздика" калибром 122 мм имеет дальность огня до 15 км. Гаубица "Мста-Б" калибром 152 мм бьет на 29 км.

Также здесь оборудованы объекты полигона: позиции для стрельбы, огневые рубежи, укрытия, окопы, места для размещения личного состава.

Места для проживания и хозяйственные сооружения.

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Ранее журналисты сообщали, что военная техника подконтрольных России группировок расположена вблизи Зернового, Мичурино, Покровки; на базе дислокации РСЗО БМ-21 "Град" к северу от Хрустального; на полигоне группировки "ДНР" вблизи села Покровка.