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Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей. ФОТОрепортаж

Мужчина в подвале собственного дома оборудовал помещение, где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения конопли для собственного потребления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, полицейские по решению суда провели обыск по месту жительства 36-летнего жителя Кагарлыка.

Там правоохранители обнаружили и изъяли 643 растения конопли, ультрафиолетовые лампы и другое оборудование.
Также во время обыска полицейские изъяли готовые к употреблению сухие растения наркозелья и устройство для курения.

Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей 01
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей 02
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей 03
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей 04

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Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Киевская область (4241) конопля (133) Нацполиция (16610)


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Топ комментарии
+16
А что там с бриллиантовыми прокурорами, у которых кроме бриллиантов и слитков золота еще нашли 0,5килограмма героина? Замяли дело, а героин вынюхали в прокуратуре?
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14.05.2020 17:21 Ответить
+14
Це не конопля, це розсада
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14.05.2020 17:09 Ответить
+14
Оставьте садовода в покое, твари...
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14.05.2020 17:25 Ответить
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Це не конопля, це розсада
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14.05.2020 17:09 Ответить
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей - Цензор.НЕТ 7938
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14.05.2020 17:14 Ответить
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей - Цензор.НЕТ 9683
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14.05.2020 17:14 Ответить
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей - Цензор.НЕТ 3657
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14.05.2020 17:15 Ответить
чурка???
мы хрестились бо хрестианам можно пить
а оно питиции строчит
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14.05.2020 17:18 Ответить
Та усі вони за оманського віслюка голосували. То ж бидло одноклітинне.
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14.05.2020 17:20 Ответить
Гербарій збирав.Просто у школі провтикав,а зараз карантин.., є час та натхнення.
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14.05.2020 17:32 Ответить
є надія, що стебла вимолотять і волокна повернуть власнику..
і він таки виткає парус для моноксила
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14.05.2020 17:57 Ответить
тока хотел написать, што это шампиньоны редкого сорта. а тут ты....
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14.05.2020 18:35 Ответить
Нічо собі він курить.
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14.05.2020 17:13 Ответить
Так а шо не так, чего изъяли?
Ведь для себя же...
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14.05.2020 17:13 Ответить
так всё равно статья, и сроки там бешеные, хотя, может на траву скидка даётся....
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14.05.2020 18:39 Ответить
джентельмены
кино от гай ричи))
этот правда не дотянул малость
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14.05.2020 17:15 Ответить
Фуухх, я сначала прочитал 643 вагона
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14.05.2020 17:19 Ответить
оно и не удивительно, что зе с ге попутал...они схожи
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14.05.2020 17:59 Ответить
От 3 до 7 лет за безобидные саженцы конопли? Внизу статья за взрыв сейфа в Харькове и кражу денег точно такой же срок грозит подрывникам. Позавчера была статья как террористу дали 5 лет тюрьмы. Получается заниматься взрывами и грабежами, а так же убийствами и терроризмом намного выгоднее и безопаснее чем заниматься сельским хозяйством.
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14.05.2020 17:20 Ответить
А что там с бриллиантовыми прокурорами, у которых кроме бриллиантов и слитков золота еще нашли 0,5килограмма героина? Замяли дело, а героин вынюхали в прокуратуре?
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14.05.2020 17:21 Ответить
мабуть давно вже зону топчуть )))
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14.05.2020 17:50 Ответить
ага ) на мальдивах зону топчут
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14.05.2020 19:07 Ответить
а шо? Ультравіалєт шось лучче для трави? Для хвотосінтєзу вроді як волну довше зельоного тра'
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14.05.2020 17:22 Ответить
тоість: жовто-гаряче - червоне
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14.05.2020 17:22 Ответить
Полюціянти будуть вкуренні..
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14.05.2020 17:24 Ответить
Оставьте садовода в покое, твари...
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14.05.2020 17:25 Ответить
Мерзавцы! Вазоны можете забрать, но кустики верните на место, ведь у этих хрупких растений может быть стресс!!
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14.05.2020 19:42 Ответить
Да таких людей поощрять надо ,а не руки ремнем вязать.пацан заморочился.теплицу замутил.ухаживал за ней.как маленький принц за своей планетой.
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14.05.2020 17:31 Ответить
До сегодняшнего дня пока что никто не доказал что конопля или мак ето наркотик. По крайней мере ето хуже чем сигареты или водка или добавки которые нам сыпят в еду. Из етого следует вывод что мафиозные кланы сидящие у власти, в особенности мусора просто боятся конкуренции и того что при легализации они останутся без работы или придется ловить настоящих убийц вместо того чтобы рисовать себе достижения и получать звания за счет планокуров.
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14.05.2020 17:32 Ответить
Хуже водки ещё в мире ничего не придумали.
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14.05.2020 19:22 Ответить
Изъяли ? От хулиганы ! Это ж букеты для делегатов съезда "Слуга народа". ))
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14.05.2020 17:37 Ответить
Є ще серед нас віддані справі натуралісти-мічурінці )
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14.05.2020 17:51 Ответить
Тю блин. тоже мне пэрэмога. Лучше б дали ему нормально выращивать, продавать и платить налоги.
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14.05.2020 17:54 Ответить
только прокурорам или мусорам можно ...
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14.05.2020 18:07 Ответить
==где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения
Полные долбодятлы, ультафиолет губителен для растений и вреден для людей в больших дозах, а на деле то освещение https://prom.ua/Fitolampa.html фитолампами , если долго находится при таком освещении возникают гальюны, выйдя на нормальный свет все кажется зеленым.
Ну а после ультрафиолета то же что после сварочной дуги, ожег глаз и открытых частей тела..
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14.05.2020 18:27 Ответить
Та да... ультрафиолет, млять...
Но с "гальюнами" вы погорячились....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Гальюн
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14.05.2020 19:41 Ответить
Та ни, это сленговое, галюцинация.
Нарушения цветоощущений.

И таки да, по смыслу выражения, галюцинации приравниваются к толчку, его содержимому.
В этом смысле.
А по фитосвету, эффект действительно не из приятных.
Любое монохромное освещение не вызывает подобных эффектов.
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14.05.2020 22:48 Ответить
не ту страну назвали Гондурасом .....
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14.05.2020 19:08 Ответить
Дожились . Агрономов уже сажают . Лучше бы химиков ловили . Или нисся ? СПУ там пасет ?
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14.05.2020 19:19 Ответить
В Кагарлыке открылся ботанический сад... но злобные завистники его тут же прикрыли
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14.05.2020 19:46 Ответить
А как же "Украина - аграрная страна"? Ущемляют аграриев.
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14.05.2020 20:13 Ответить
Там и тетрагидроканабинола даже ещё нет,они маленькие!Нормальный адвокат разнесет это дело в пух и прах!А вообще тупейший закон,что такое нужное целебное растение запрещают людям
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14.05.2020 20:36 Ответить
Трусить ботаников, это все на что они способны, - позорные евнухи.
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15.05.2020 13:49 Ответить
 
 