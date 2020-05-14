Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей. ФОТОрепортаж

Мужчина в подвале собственного дома оборудовал помещение, где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения конопли для собственного потребления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, полицейские по решению суда провели обыск по месту жительства 36-летнего жителя Кагарлыка.

Там правоохранители обнаружили и изъяли 643 растения конопли, ультрафиолетовые лампы и другое оборудование.

Также во время обыска полицейские изъяли готовые к употреблению сухие растения наркозелья и устройство для курения.









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Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.