Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей. ФОТОрепортаж
Мужчина в подвале собственного дома оборудовал помещение, где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения конопли для собственного потребления.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, полицейские по решению суда провели обыск по месту жительства 36-летнего жителя Кагарлыка.
Там правоохранители обнаружили и изъяли 643 растения конопли, ультрафиолетовые лампы и другое оборудование.
Также во время обыска полицейские изъяли готовые к употреблению сухие растения наркозелья и устройство для курения.
Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
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мы хрестились бо хрестианам можно пить
а оно питиции строчит
і він таки виткає парус для моноксила
Ведь для себя же...
кино от гай ричи))
этот правда не дотянул малость
Полные долбодятлы, ультафиолет губителен для растений и вреден для людей в больших дозах, а на деле то освещение https://prom.ua/Fitolampa.html фитолампами , если долго находится при таком освещении возникают гальюны, выйдя на нормальный свет все кажется зеленым.
Ну а после ультрафиолета то же что после сварочной дуги, ожег глаз и открытых частей тела..
Но с "гальюнами" вы погорячились....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Гальюн
Нарушения цветоощущений.
И таки да, по смыслу выражения, галюцинации приравниваются к толчку, его содержимому.
В этом смысле.
А по фитосвету, эффект действительно не из приятных.
Любое монохромное освещение не вызывает подобных эффектов.