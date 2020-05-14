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Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Организатором ОПГ оказался бывший правоохранитель. Ночью оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи главного следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и СБУ провели мероприятия для задержания фигурнатов и изъяли психотропные вещества почти на полтора миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований  Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность лиц. За это время были установлены все участники - от сбытчиков психотропа до организаторов этого наркобизнеса. В состав группы входило 10 человек, деятельность которой организовал бывший правоохранитель. У каждого участника была своя функция - контроль за распространителями амфетамина в конкретном районе города, функционированием так называемых "магазинов", формирование клиентской базы, рассылка сообщений об изменении номеров для дальнейшего приема заказов в "магазине", сбыт психотропных веществ конечному покупателю.

Одновременно работало три "магазина", за которыми было закреплено по одному оператору: каждый из них принимал до 600 заказов в день. Непосредственно организатор группировки контролировал деятельность всех участников и распределял деньги между ними".

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В сообщении Нацполиции отмечается: "Ежедневный доход с одного "магазина" достигал 40 тыс. гривен. В основном, их товар пользовался спросом у молодежи центральных районов города, в частности - Металлургического, Центрально-Городского, Саксаганского.

Ночью с 13 на 14 мая оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления полиции области за процессуального руководства областной прокуратуры совместно с управлением Службы безопасности и по силовой поддержки полка особого назначения полиции задержали организатора и участников наркогруппировки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины . Одновременно по задержанию было начато проведение более 10 санкционированных обысков по местам проживания участников и в их автомобилях.

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Полицейские изъяли амфетамина почти на полтора миллиона гривен, средства общей суммой 145 тыс. гривен и оборудование для взвешивания и тару для упаковки психотропных веществ".

"Уже установлены личности и места, в которых участники покупали психотропное вещество для дальнейшего сбыта на территории Кривого Рога.

Сейчас организатору и участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы", - резюмировали в Нацполиции.

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Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 01
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 02
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 03
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 04
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 05
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 06
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция 07

Автор: 

наркотики (2160) борьба с наркотиками (137) Днепропетровская область (4179)


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Топ комментарии
+9
Ви што хотите сказать, што вова не из кривого рога!?
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14.05.2020 17:43 Ответить
+3
Интересно, свяжут ли воедино Зеленского и данный город с учётом этой новости))))
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14.05.2020 17:39 Ответить
+3
Шо ни какая то херня, то Кривой Рог. Шо за напасть?!
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14.05.2020 17:40 Ответить
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Интересно, свяжут ли воедино Зеленского и данный город с учётом этой новости))))
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14.05.2020 17:39 Ответить
Ви што хотите сказать, што вова не из кривого рога!?
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14.05.2020 17:43 Ответить
Оттуда конечно, осталось связать воедино только наркотик и его.
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14.05.2020 17:54 Ответить
Стадион, анализ....
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14.05.2020 18:35 Ответить
Я верил, я надеялся, я ждал когда уже!
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14.05.2020 18:38 Ответить
Да шо вы так переживаете?

Нет канешо. Данный продукт не для президента
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14.05.2020 20:59 Ответить
Невже Юзіка пов"язали?
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14.05.2020 18:42 Ответить
Хм, тоже вариант
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14.05.2020 18:46 Ответить
Шо ни какая то херня, то Кривой Рог. Шо за напасть?!
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14.05.2020 17:40 Ответить
Мне с такой же периодичностью почему то попадается Мукачево. Чередуются они меж собой что ли...
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14.05.2020 17:44 Ответить
Организатор сбыта наркоты бывший правоохранитель... Кто бы сомневался? Они у нас и наркобароны, табачные царьки, янтарные мастера, добытчики песка, рубители леса, игровики и прочий мусор, разносторонне развитые персонажи
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14.05.2020 17:41 Ответить
там у них графік гри "поліціянти/розбійники" наперед розписаний...
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14.05.2020 17:44 Ответить
Блииин, что же паханы зели будут жрать теперь?
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14.05.2020 17:42 Ответить
Вы очень предсказуемы
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14.05.2020 17:50 Ответить
Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2018авякан вже й нагороди роздав ач які шустренькі!
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14.05.2020 17:42 Ответить
Шкільні друзі чи сусіди?
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14.05.2020 17:53 Ответить
Бывший правохренитель перебежал дорожку действующему правохренителю!
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14.05.2020 17:54 Ответить
Без наркоти талановиті клоуни не виростають
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14.05.2020 18:04 Ответить
Смотрящая за Кр.Рогом свинья Юзик совсем не причем.
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14.05.2020 18:05 Ответить
боканов чорт,твоя точка?
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14.05.2020 18:16 Ответить
ще и правоохоронцем
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14.05.2020 18:30 Ответить
 
 