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Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Им и тем бойцам, которые прибыли ранее, нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"Воинов привезли с различными ранениями, есть в очень тяжелом состоянии. Седьмой год мы встречаем борты, сегодня мимо меня везли совсем молодого бойца, лицо посеченное осколками, синяки под глазами, руки и ноги перебинтованные. Совсем мальчишка, а в глазах боль и сила", - написал а она.

По ее словам, в госпитале сейчас лежат бойцы с разных бортов: "Без ног и рук, хирурги делают операции, персонал выхаживает. Госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Мы привозим раненым передачи, много соков, йогуртов, для перекусов колбаса, сыр, овощи, также кофе, чай, сладкое. Всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки. Мы все это покупаем, и еще много дексалгина в ампулах, передаю на госпиталя, это тоже всегда нужно".

Юсупова добавила: "Мы также помогаем онкобольным воинам - лекарства, химия, анализы. Передаём посылки на фронт. В этом месяце перечислила 70 тыс. семье погибшего, купила лекарство (дексалгин) 50 упаковок, много одежды и продукты".

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"Карты Приватбанка у меня больше нет, банк блокирует волонтёрские переводы, есть карта Монобанка, просто вводите номер карты и все. Все отчеты всегда есть у меня на странице. Перевести помощь можно на http://patreon.com/nyusupova и на карту 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала волонтер.

Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 01
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 02
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 03
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 04
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 05
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 06
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 07

Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 08

ранение (3406) волонтеры (2647) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+29
У смартфонi. Зебiлам пох.
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14.05.2020 18:11 Ответить
+28
Мерзені кацапи.А багато хто хоче їх в попки цілувати.
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14.05.2020 18:00 Ответить
+23
Бубачка піариться в телевізорі, йому не до цього.
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14.05.2020 18:12 Ответить
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Мерзені кацапи.А багато хто хоче їх в попки цілувати.
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14.05.2020 18:00 Ответить
Где сраная держава?
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14.05.2020 18:05 Ответить
У смартфонi. Зебiлам пох.
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14.05.2020 18:11 Ответить
Бубачка піариться в телевізорі, йому не до цього.
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14.05.2020 18:12 Ответить
У нього в моску, блть, війна вже все.
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14.05.2020 18:15 Ответить
держава занята дерибаном 65 млрд гривень !!!! виділених на коронавірус.їм пох .на наших Воїнів. нажаль...
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14.05.2020 18:44 Ответить
Там де і була з 14го...
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14.05.2020 19:26 Ответить
"Карты Приватбанка у меня больше нет, банк блокирует волонтёрские переводы,Источник:https://censor.net/p3195609"
Шо за фігня?
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14.05.2020 18:19 Ответить
Так для этого и национализировали Приват шоколадные а лохам рассказывают сказки про украденные Лёней деньги
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14.05.2020 19:14 Ответить
5000грн от неидентифицированых отправителей пришло потому и заблочили. З 28.04 така хрень началсь, када новый закон вступил в действие.
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14.05.2020 19:46 Ответить
Юсуповій заблокували картки коли вона почала критикувати зелену шоблу про те, що постійно прибувають поранені і є вбиті а допомоги немає від держави. Ця історія була висвітлена у фейсбуці тижнів два тому. Її звинуватили у фінансуванні незаконних збройних формувань. На запитання Юсуповою до працівника Привату - "то що ЗСУ є незаконні збройні формування? працівинк банку сказала - я не знаю чи вони законні але волонтери не повинні фінансувати їх.
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15.05.2020 21:12 Ответить
Жодне слуга народу і дупу свою не підніме щоб допомогти.
А клован так взагалі забув про військових.
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14.05.2020 18:23 Ответить
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8833
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14.05.2020 18:44 Ответить
Хм... А по информации Минобороны обстрелы проходят без потерь в ВСУ.
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14.05.2020 18:24 Ответить
Слава Україні!
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14.05.2020 18:42 Ответить
Дорозводился п-др зелёный
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14.05.2020 18:46 Ответить
А где государство? Я что то парадокса не могу понять, государственный военный служащий не может быть обеспечен полностью государством?
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14.05.2020 19:32 Ответить
Там же де и було крайние 5 год...
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14.05.2020 19:47 Ответить
короче полный цирк
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14.05.2020 22:17 Ответить
Одним словом , получил увечье, ранение, домой не возвращайся лучше пулю в лоб на месте. И помни о Родине помощи не жди ! Пи**ец..
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14.05.2020 20:04 Ответить
Сообщите об этом борте президенту, а то он на весь мир оглашает, что там всего лишь иногда "постреливают".
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14.05.2020 20:49 Ответить
Волонтёр Юсупова, ну та, которая пока не было раненых, героически собирала деньги на садовый опрыскиватель для чернобыльских пожарных, тут как тут. Как опытная цыганка, перед тем как приступить к делу, сначала расскажет о раненом совсем мальчишке. Это хорошо подготавливает публику к сдаче денег. Что на базаре или в трамвае, что в интернете. Потом сообщит о посылке лекарств онкобольным на фронт. Вы не ослышались, ещё раз: онкобольные. На фронте. Онкобольной тоже волшебное слово. Привлекает деньги не хуже чем раненый. Ну а потом обязательно продемонстрирует чеки на покупки. Но ещё не было ни единого случая, чтобы "волонтёр Юсупова™ отчиталась о суммах полученных от людей денег. Все никак руки не дойдут и надо же так случиться, проблемы с карточкой. А если кто хочет, чтобы волонтер Юсупова показала баланс средств, то тут все просто - он зелепорохобот, кацаповатник, сепар и не хочет помочь раненому онкобольному мальчику.
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14.05.2020 21:08 Ответить
Так зайди и посмотри или руки отсохли?
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15.05.2020 10:21 Ответить
брехня. ти просто сраний брехун. Завжди всі звіти вона публікувала і публікує у ФБ. 4 роки перераховував їй кошти і завжди знав що не вкраде.
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15.05.2020 21:14 Ответить
На содержание ОП уходят миллиарды........На содержание ВР и кабмина тоже тратятся бешеные деньги. Во время войны, когда госпитали полны раненых, все деньги страны должны в первую очередь идти на здоровье и содержание воинов - защитников..... Все остальные пусть "сосут"......
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14.05.2020 21:11 Ответить
Зеленый еврей говорил, что надо просто перестать стрелять.
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14.05.2020 23:15 Ответить
Де Кучми ,Пінчуки з фондами награбованих в українців грошей?Чому не допомагають,
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14.05.2020 23:37 Ответить
Где помощь от зеленого офшорника-миллионера?Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 6043
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15.05.2020 00:59 Ответить
Багатьом подобалося споглядати його гру на піаніно! На ідіотах наколотив він грошенят у офшори. Ідіотам допомоги не дочекатися.
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15.05.2020 19:21 Ответить
 
 