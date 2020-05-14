Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Им и тем бойцам, которые прибыли ранее, нужна помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"Воинов привезли с различными ранениями, есть в очень тяжелом состоянии. Седьмой год мы встречаем борты, сегодня мимо меня везли совсем молодого бойца, лицо посеченное осколками, синяки под глазами, руки и ноги перебинтованные. Совсем мальчишка, а в глазах боль и сила", - написал а она.

По ее словам, в госпитале сейчас лежат бойцы с разных бортов: "Без ног и рук, хирурги делают операции, персонал выхаживает. Госпиталь на карантине и закрыт для посетителей. Мы привозим раненым передачи, много соков, йогуртов, для перекусов колбаса, сыр, овощи, также кофе, чай, сладкое. Всегда нужны шорты, спортивные костюмы, тапки, футболки. Мы все это покупаем, и еще много дексалгина в ампулах, передаю на госпиталя, это тоже всегда нужно".

Юсупова добавила: "Мы также помогаем онкобольным воинам - лекарства, химия, анализы. Передаём посылки на фронт. В этом месяце перечислила 70 тыс. семье погибшего, купила лекарство (дексалгин) 50 упаковок, много одежды и продукты".

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"Карты Приватбанка у меня больше нет, банк блокирует волонтёрские переводы, есть карта Монобанка, просто вводите номер карты и все. Все отчеты всегда есть у меня на странице. Перевести помощь можно на http://patreon.com/nyusupova и на карту 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала волонтер.













