Во время демонтажа кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло обрушение стен - погиб человек, - ГСЧС. ФОТО

14 мая около 16:35 в пгт. Виноградов Закарпатской области во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Подразделением ГСЧС 1 человек высвобожден из-под завала и передан медработникам в удовлетворительном состоянии.

В 17:15 тело второго лица деблокировано из-под завала, медработники констатировали смерть.

От ГСЧС было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники".

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