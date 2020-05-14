Во время демонтажа кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло обрушение стен - погиб человек, - ГСЧС. ФОТО
14 мая около 16:35 в пгт. Виноградов Закарпатской области во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В сообщении отмечается: "Подразделением ГСЧС 1 человек высвобожден из-под завала и передан медработникам в удовлетворительном состоянии.
В 17:15 тело второго лица деблокировано из-под завала, медработники констатировали смерть.
От ГСЧС было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники".
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