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Во время демонтажа кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло обрушение стен - погиб человек, - ГСЧС. ФОТО

14 мая около 16:35 в пгт. Виноградов Закарпатской области во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Подразделением ГСЧС 1 человек высвобожден из-под завала и передан медработникам в удовлетворительном состоянии.

В 17:15 тело второго лица деблокировано из-под завала, медработники констатировали смерть.

От ГСЧС было привлечено 8 человек личного состава  и 2 единицы техники".

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Во время демонтажа кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло обрушение стен - погиб человек, - ГСЧС 01
Во время демонтажа кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло обрушение стен - погиб человек, - ГСЧС 02

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обрушение (179) смерть (9261) Закарпатская область (2619)


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14.05.2020 19:03 Ответить
а як таке могло статись? Це ж плановий демонтаж - як в зоні робіт опинились люди???
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14.05.2020 19:04 Ответить
в на фото не видко ніяких інструментів крім сокири - як же вони спасали тих нещасних?
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14.05.2020 19:05 Ответить
Как говорила незабвенная Александрова - мы с вами вымрем и в этой стране исчезнет цивилизация.
К тому идет.
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14.05.2020 19:06 Ответить
дуже шкода цього доброго незлобливого українського народу.
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14.05.2020 19:17 Ответить
Ромы или бомжи.По сёлам волна смертей прошла в конце 90х-начале 2000х.Коровники на кирпич разбирали.
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14.05.2020 19:18 Ответить
Помню этот кинотеатр..... Когда был студентом, ходил в него.
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14.05.2020 20:47 Ответить
Як казава Рей Бредбері - непрочитані книги теж мають здатність помститись, непобачені фільми теж як бачимо помстились.
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15.05.2020 10:02 Ответить
 
 