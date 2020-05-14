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Родственники украинских моряков, которых удерживают в тюрьме в Ливии, вышли на акцию в Одессе. ФОТО

В Городском саду Одессы устроили акцию родственники моряков судов "Рута" и "Капитан Хайям", которые находятся в ливийских тюрьмах и объявили голодовку. Протестующие просили о помощи в возвращении родных в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Около 50 человек принесли с собой плакаты с фотографиями и фамилиями моряков.

По словам участницы акции Татьяны Уманец, в тюрьме находятся 14 моряков танкера "Рута", 10 из них объявили голодовку. Остальные четверо больны гепатитом и язвой, поэтому голодать не могут.

"Моему отцу через два месяца будет 72 года. Он поддерживает экипаж и вместе со всеми начал голодовку. Поэтому мы, семьями, дошли до такого состояния, что мы просим всех по возможности помочь нам, помочь возвращению людей домой", - пояснила Татьяна Уманец.

Родственники украинских моряков, которых удерживают в тюрьме в Ливии, вышли на акцию в Одессе 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Кулеба и глава МИД Ливии Сияла обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

Участники акции говорят, что были в посольстве, обращались в МИД, но не получают никакой помощи.

Посол Украины в Ливии Николай Нагорный рассказал журналистам, что членов экипажа судов не могут освободить из-за тяжести преступления. Их обвиняют в контрабанде и в нанесении государству экономического ущерба в особо крупных размерах, а также нарушении миграционного законодательства.

По словам посла, он обращался к премьер-министру Ливии, однако членам обеих экипажей отказали в амнистии. Также он рассказал, что высший совет юстиции в Ливии уже освободила около тысячи заключенных из-за пандемии коронавируса. В апреле украинская сторона подала официальную ноту об освобождении моряков судов "Рута" и "Капитан Хайям", но им отказали.

Родственники украинских моряков, которых удерживают в тюрьме в Ливии, вышли на акцию в Одессе 02

Также на Цензор.НЕТ: Пираты похитили украинского и российского моряков у берегов Африки, - СМИ. ФОТО (обновлено)

По информации посла, моряки танкера "Капитан Хайям" не оплатили штраф в 70 000 долларов каждый, поэтому их не могут амнистировать. Члены экипажа "Рута" пока не получили приговор. Следующее заседание состоится в середине июня, говорит Николай Нагорный.

Если всех членов экипажа признают виновными, то между странами планируется соглашение о передаче осужденных для отбывания наказания в Украине.

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Судно "Рута" под украинским флагом задержали в Ливии в апреле 2017 года. Среди 14 человек экипажа - жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Экипаж танкера "Капитан Хайям" арестовали в феврале 2016 года.

Родственники украинских моряков, которых удерживают в тюрьме в Ливии, вышли на акцию в Одессе 03

Автор: 

Ливия (681) МИД (7036) моряки (1079) Одесса (7963) протест (5871)


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Топ комментарии
+6
Порушити закони Лівії і не нести за це відповідальності? Це їм не Україна.
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14.05.2020 22:36 Ответить
+5
Вова только может менять преступников на нарушителей комендантского часа из "дыры" в межлународном формате он безсилен. Там же не знают шо такое зе
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14.05.2020 22:29 Ответить
+5
она их не услышит, потому что Зебил слил субъектность Украины в рекордно короткие сроки...
Нужно просить заступиться США или кого нибудь еще...
А так да... - дело почти безнадежное....
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14.05.2020 22:32 Ответить
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Лівія їх не почує. Занадто далеко.
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14.05.2020 22:29 Ответить
она их не услышит, потому что Зебил слил субъектность Украины в рекордно короткие сроки...
Нужно просить заступиться США или кого нибудь еще...
А так да... - дело почти безнадежное....
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14.05.2020 22:32 Ответить
к США и надо обращаться, после свержения Каддафи они рулят в Ливии.
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14.05.2020 23:24 Ответить
А когда то Ливия были наши братья.Туда ездили работать врачи,нефтяники,моряки.Ющ даже наградил Каддафи орденом Б.Хмельницкого,а Муамар Юща орденом Сентябрьской Революции.Ну а потом Каддафи все пархатые слили.
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14.05.2020 22:40 Ответить
Вова только может менять преступников на нарушителей комендантского часа из "дыры" в межлународном формате он безсилен. Там же не знают шо такое зе
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14.05.2020 22:29 Ответить
За наркотики, контрабанду или торговлю людьми арестованы?
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14.05.2020 22:31 Ответить
ты легко поверил в этот бред, или тебе так хочется просто?
в Ливии сейчас идет гражданская война - эта территория без Закона....
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14.05.2020 22:34 Ответить
за что их арестовали?
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14.05.2020 22:43 Ответить
Нашла :
Ливийские власти арестовали экипаж "Руты" по обвинению в незаконной перевозке 3,3 тысячи тонн нефти.
Ранее сообщалось, что "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компанииhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/29/7142671/ Manchester Shipping S.A .
Указывается, что теплоход "Рута", владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.
"В феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН" Это не Украина- шляются контрабандисты, залетные из Крыма и хоть бы хны! Много арестовали-посадили?
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14.05.2020 22:49 Ответить
Порушити закони Лівії і не нести за це відповідальності? Це їм не Україна.
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14.05.2020 22:36 Ответить
Не по адресу, это не наши граждане, вот если б гастеры грязные, крысчяне или доунбасята, которым плевать а Украину, то другое дело, то наши люди...
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14.05.2020 22:56 Ответить
Якісь кацап'ячі плакати... Жодного українською мовою. "Зливним бачкам" зате легко прочитати.
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15.05.2020 05:30 Ответить
Кацапоїди сер.
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18.05.2020 22:58 Ответить
От мне нравится наш "нарот"!... Как "бабло зашибать" "ходя в обнимку" с "криминалом", так тихо и молча, ни у кого не спрашивая, а как "взяли за жопу" - так "СПАСИТЕ, ПАМАГИТЕ!!!" И не надо мне рассказывать, что "Ани ничево не знали!... Их амманули!!!". Да прекрасно они понимали, что делали... Преступники "каются", по большей части, не потому что "осознали", а чтобы простили им, "попавшимся"...
"Беда с "хитровые..ными" - шкодят сами, а "разгребать - так "дядя"...
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15.05.2020 06:52 Ответить
 
 