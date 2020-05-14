Родственники украинских моряков, которых удерживают в тюрьме в Ливии, вышли на акцию в Одессе. ФОТО
В Городском саду Одессы устроили акцию родственники моряков судов "Рута" и "Капитан Хайям", которые находятся в ливийских тюрьмах и объявили голодовку. Протестующие просили о помощи в возвращении родных в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Около 50 человек принесли с собой плакаты с фотографиями и фамилиями моряков.
По словам участницы акции Татьяны Уманец, в тюрьме находятся 14 моряков танкера "Рута", 10 из них объявили голодовку. Остальные четверо больны гепатитом и язвой, поэтому голодать не могут.
"Моему отцу через два месяца будет 72 года. Он поддерживает экипаж и вместе со всеми начал голодовку. Поэтому мы, семьями, дошли до такого состояния, что мы просим всех по возможности помочь нам, помочь возвращению людей домой", - пояснила Татьяна Уманец.
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Участники акции говорят, что были в посольстве, обращались в МИД, но не получают никакой помощи.
Посол Украины в Ливии Николай Нагорный рассказал журналистам, что членов экипажа судов не могут освободить из-за тяжести преступления. Их обвиняют в контрабанде и в нанесении государству экономического ущерба в особо крупных размерах, а также нарушении миграционного законодательства.
По словам посла, он обращался к премьер-министру Ливии, однако членам обеих экипажей отказали в амнистии. Также он рассказал, что высший совет юстиции в Ливии уже освободила около тысячи заключенных из-за пандемии коронавируса. В апреле украинская сторона подала официальную ноту об освобождении моряков судов "Рута" и "Капитан Хайям", но им отказали.
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По информации посла, моряки танкера "Капитан Хайям" не оплатили штраф в 70 000 долларов каждый, поэтому их не могут амнистировать. Члены экипажа "Рута" пока не получили приговор. Следующее заседание состоится в середине июня, говорит Николай Нагорный.
Если всех членов экипажа признают виновными, то между странами планируется соглашение о передаче осужденных для отбывания наказания в Украине.
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Судно "Рута" под украинским флагом задержали в Ливии в апреле 2017 года. Среди 14 человек экипажа - жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Экипаж танкера "Капитан Хайям" арестовали в феврале 2016 года.
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Нужно просить заступиться США или кого нибудь еще...
А так да... - дело почти безнадежное....
в Ливии сейчас идет гражданская война - эта территория без Закона....
Ливийские власти арестовали экипаж "Руты" по обвинению в незаконной перевозке 3,3 тысячи тонн нефти.
Ранее сообщалось, что "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компанииhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/29/7142671/ Manchester Shipping S.A .
Указывается, что теплоход "Рута", владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.
"В феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН" Это не Украина- шляются контрабандисты, залетные из Крыма и хоть бы хны! Много арестовали-посадили?
"Беда с "хитровые..ными" - шкодят сами, а "разгребать - так "дядя"...