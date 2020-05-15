РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10942 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Помощь Украине
5 179 26

США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО

Соединенные Штаты Америки передают Украине технику оборонного и медицинского назначения на $25 млн для использования в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщили на странице посольства США в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 миллионов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Ельченко о закупках оружия в США: Минимум три крупные партии до конца года

США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации 01
США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации 02
США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации 03

Автор: 

оборона (5253) помощь (7912) США (27348) ВСУ (6740) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Велика подяка США!
показать весь комментарий
15.05.2020 11:32 Ответить
+17
Гут ! То дуже корисні штучки..! Сєнкс гайз !
показать весь комментарий
15.05.2020 11:38 Ответить
+16
Штати Україну ***** не віддадуть, нехай хоч всереться.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велика подяка США!
показать весь комментарий
15.05.2020 11:32 Ответить
Надеюсь, это не российский неликвид, что Трамп сгоряча купил у пуйла в качестве гумпомощи.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:39 Ответить
Гут ! То дуже корисні штучки..! Сєнкс гайз !
показать весь комментарий
15.05.2020 11:38 Ответить
Штати Україну ***** не віддадуть, нехай хоч всереться.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:41 Ответить
а бубочка встречать прибегит?
показать весь комментарий
15.05.2020 11:42 Ответить
Всцицця...
показать весь комментарий
15.05.2020 11:44 Ответить
Ну і на фіга воно все, коли гавнокомандувач серло?
показать весь комментарий
15.05.2020 11:43 Ответить
США передали оборудование украинской армии , которой доверяет народ , а не президенту , которому народ не доверяет...
показать весь комментарий
15.05.2020 11:52 Ответить
Продадуть кацапам суки!
показать весь комментарий
15.05.2020 12:06 Ответить
никто не решится продавать кацапам такие штуки, за которые потом можно попасть не под украинский, но под американский суд, а это не шутки. Есть масса других способов заработать на лохах.
показать весь комментарий
15.05.2020 12:12 Ответить
Ой господи! Та продадуть тільки в гай, а потім артсклад підірвуть де воно зберігалось. А їхтамєти Вагнера скажуть, що віджали у Блеквотера!
показать весь комментарий
15.05.2020 12:14 Ответить
Thank you so much for everything - our American brothers !!!
показать весь комментарий
15.05.2020 11:59 Ответить
God bless USA !
показать весь комментарий
15.05.2020 17:55 Ответить
при парашенко больше передавали
показать весь комментарий
15.05.2020 12:00 Ответить
больше крали,
і касабам передавали, тому джавеліни отримали при Зеленському
показать весь комментарий
15.05.2020 13:08 Ответить
Щира подяка США за допомогу , яку отримають наші військові !!
показать весь комментарий
15.05.2020 12:17 Ответить
только некажить зевислюку,бо знов все продасть
показать весь комментарий
15.05.2020 12:24 Ответить
Это гуд!
показать весь комментарий
15.05.2020 12:47 Ответить
снова французы биноклей ********** пришлют в противовесСША передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації - Цензор.НЕТ 2753
показать весь комментарий
15.05.2020 12:49 Ответить
і марадьор не піварився?
і лєнточку не різало?
показать весь комментарий
15.05.2020 13:06 Ответить
Мародёр продолжает пребывать, https://censor.net/news/3195732/ekspremer_goncharuk_chuvstvo_budto_prezidenta_pomestili_v_informatsionnyyi_karantin_i_prodoljayut_vvodit. Побежит резать ленточки, а окажется что за самолёт с нищаками кто-то другой договорился, как с "Мрией".
показать весь комментарий
15.05.2020 13:36 Ответить
Американо-бендеровцы.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:11 Ответить
надеюсь там джиппы разборные увиллис и паттонны))
показать весь комментарий
15.05.2020 15:54 Ответить
Ще пару бойових бригадних генералів би надали до нашого миролюбного генштабу для розробки військової операції по звільненню окупованих територій.
показать весь комментарий
15.05.2020 17:10 Ответить
Помощь США это результат провальной внешней политики Зе.
показать весь комментарий
15.05.2020 17:38 Ответить
ожидается на OLX в ближайшие дни
показать весь комментарий
17.05.2020 09:57 Ответить
 
 