США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО
Соединенные Штаты Америки передают Украине технику оборонного и медицинского назначения на $25 млн для использования в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщили на странице посольства США в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 миллионов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.
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+30 bash171717
показать весь комментарий15.05.2020 11:32 Ответить Ссылка
+17 Igor Lemke #390467
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+16 5 копійок
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і касабам передавали, тому джавеліни отримали при Зеленському
і лєнточку не різало?