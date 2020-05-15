США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО

Соединенные Штаты Америки передают Украине технику оборонного и медицинского назначения на $25 млн для использования в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщили на странице посольства США в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 миллионов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

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