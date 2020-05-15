На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью. ФОТОрепортаж

В селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области в ночь на 15 мая в дом депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Лабы бросили зажигательную смесь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп рассказал изданию "Перший".

По его словам, неизвестный бросил на террасу его дома бутылку с зажигательной смесью примерно в 00:45. Вспыхнувший огонь удалось потушить самому Лабе до приезда спасателей.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог.

В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

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По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Полицейские исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

Напомним, что Михаил Лаба был избран депутатам ВР Украины округу №70 с центром в городе Свалява.









Фото: сайт "Перший"