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На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью. ФОТОрепортаж

В селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области в ночь на 15 мая в дом депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Лабы бросили зажигательную смесь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп рассказал изданию "Перший".

По его словам, неизвестный бросил на террасу его дома бутылку с зажигательной смесью примерно в 00:45. Вспыхнувший огонь удалось потушить самому Лабе до приезда спасателей.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог.

В результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

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По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Полицейские исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

Напомним, что Михаил Лаба был избран депутатам ВР Украины округу №70 с центром в городе Свалява.

На Закарпатье во двор слуги народа Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью 01
На Закарпатье во двор слуги народа Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью 02
На Закарпатье во двор слуги народа Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью 03
На Закарпатье во двор слуги народа Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью 04
Фото: сайт "Перший"

граната (998) Нацполиция (16458) Слуга народа (2630) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+33
Випускайте лисого з бидло кварталу!
На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью - Цензор.НЕТ 7350
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15.05.2020 11:47
+25
Лиха беда начало!
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15.05.2020 11:42
+24
всенародну любов не проп'єш
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15.05.2020 11:44
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Лиха беда начало!
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15.05.2020 11:42 Ответить
Контрабандная Ламбруска! Это знак! Сицилийская мафияяяяяяяяяяяя
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15.05.2020 11:51 Ответить
А судя по бутылке - одесская.
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15.05.2020 12:13 Ответить
всенародну любов не проп'єш
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15.05.2020 11:44 Ответить
з язика зняв.
і у мене перше питання: а як же ррррррейтинг? як же усенарідна любов? як же масова підтримка?!

в "результатах соц-опитувань" пишуть зовсім інше...
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15.05.2020 12:02 Ответить
Контрабас перекривають Петябобіки нити почали.
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15.05.2020 11:44 Ответить
бобики - это тренд Зели..., вместе с зебилами...
Ну типа зеленые тупые что пипец...
Тренд уже устоявшийся - страна привыкла к нему...
так что давай по новой ....
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15.05.2020 11:49 Ответить
а контробас из липецка, да? ))) Зебилы зовсим разум растеряли...
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15.05.2020 11:56 Ответить
Ти ж з Ліпецьку, от і перекривай.
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15.05.2020 12:00 Ответить
скажу больше, я директор той хфабрики
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15.05.2020 12:02 Ответить
Маладец парахабот!
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15.05.2020 13:02 Ответить
Випускайте лисого з бидло кварталу!
На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью - Цензор.НЕТ 7350
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15.05.2020 11:47 Ответить
а патаму шта, патаму
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15.05.2020 11:57 Ответить
В добрый путь!
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15.05.2020 11:48 Ответить
Ничего себе так живет Слуга Народа..... Небось рынок контрабандных сигарет не поделили
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15.05.2020 11:51 Ответить
Ви що знущаєтесь? Це взагалі ніщо по міркам Закарпаття.
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15.05.2020 11:54 Ответить
Даунбасян просто рве неперетравленими бєляшами коли вони попадають на західну Україну.
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15.05.2020 12:04 Ответить
Жаль что только одну
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15.05.2020 11:52 Ответить
Народ навідався у гості до свого "слуги"...
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15.05.2020 11:53 Ответить
...пора уже переходить на что-то более действенное...
На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью - Цензор.НЕТ 3194
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15.05.2020 11:53 Ответить
Это случаем не противотанковая кумулятивная? Тогда не сильно удачный выбор.
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15.05.2020 12:08 Ответить
Ну ооочень большаяяя...
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15.05.2020 12:22 Ответить
удачный если в гараж
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15.05.2020 13:05 Ответить
это противотанковая , у нее слабый фугасный и осколочный
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15.05.2020 17:49 Ответить
забор кизяками закидать вполне достаточно - ответственности меньше а эффект тот же.
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15.05.2020 11:53 Ответить
Я задаю себе только один вопрос: а эту хатынку-маеток он себе соорудил/построил/приобрёл за год своего депутатства или раньше?
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15.05.2020 11:56 Ответить
Бабця недодавлена більшовиками фрейліна імператорського двору подарувала.
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15.05.2020 12:02 Ответить
Таку фазенду три гуцули за сезон будують.
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15.05.2020 12:05 Ответить
Пять гуцулов за сезон Версаль построят и отштукатурят по маячкам. Но кто оплатит весь этот банкет? На это таки нужны деньги
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15.05.2020 12:07 Ответить
Оооось. Оце питаннячко я вже давно всім ставлю, але вони стидаються відповідати і на рідну бабцю все скоса зиркають. Підвела, стара курва, подаруночками своїми з пенсії чесного чиновника під монастир!
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15.05.2020 12:10 Ответить
И чего у меня такой халупы нет...то ли я слишком нишеброден, то ли...На этом мысль останавливается)))
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15.05.2020 12:27 Ответить
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15.05.2020 12:29 Ответить
Почалось по всiй краiнi. Зараз у всiх зрадникiв полетять пляшки з вимогою -повернiть нам Пэтра.
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15.05.2020 12:00 Ответить
неправда... це справа рук , скоріше за все, "зажоппинців" мертвечуківських.. їхня фішка... на жаль, наркобариги і контрабандисти ї уться , як жаба з гадюкою. в закарпутті розумних і чесних людей наразі мізер, останніх добили бандюгани з мусорами в 2015 чи 2016(((
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15.05.2020 12:57 Ответить
Горіла хата па-ла-ла!
Зелена шмаркля во-ла-ла...
---
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15.05.2020 12:01 Ответить
А неплохой у "слуги" дворик . Явно не бедствует. А вообще то может благодарность была от избирателей
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15.05.2020 12:06 Ответить
Симуляция,это не наши Закарпатские методы.Да и такой ,,элитной,, бутылки в наших генделиках не наблюдалось.
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15.05.2020 12:10 Ответить
З почином! Скоро по всій країні. зелебобіки мають отримати свою порцію народної любові.
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15.05.2020 12:20 Ответить
це тільки початок. вдячний виборець скоро почне слуг пиз...ти привселюдно
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15.05.2020 12:26 Ответить
Їх попереджали, що "будут біть. Возможно ногамі".
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15.05.2020 12:27 Ответить
А цей "державний діяч" до слуг був тамадою.?
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15.05.2020 12:34 Ответить
НІ! цей ділив земельку із скоторигами, а потім "головствував" у невицькому((((
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15.05.2020 12:53 Ответить
Яка важлива новина!!! А хом'як ні в кого з дупутатів не здох?!
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15.05.2020 12:39 Ответить
Чого тільки одну?
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15.05.2020 12:51 Ответить
"за жоппу" проти "за зебіла"! та ще й фото із мертвечукового "першого срабельного"! жаба - гадюку!

п.с. а бідненький такий слуга урода!)
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15.05.2020 12:52 Ответить
"У селі Невицьке Ужгородського району Закарпатської області в ніч на 15 травня в будинок депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Лаби кинули запальну суміш.Джерело: https://censor.net/ua/p3195764"
"Вогонь, що спалахнув вдалося загасити самому Лабе до приїзду рятувальників.Джерело: https://censor.net/ua/p3195764
Кілька запитань виникає.
1.Це слуга кого?
2, Воно Лабе ,лаба, чи любе?
3,Чо не покльикав Бальогу -він професійний пожешник-спасатор-ліхвіДатор?!
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15.05.2020 13:17 Ответить
О ! МЕДВЕДЧУКОВСКИЕ ШЕСТЕРЫ ГОВНОМУТЯТ !)
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15.05.2020 14:00 Ответить
Так це, курва, фраголіні! Може це жінці його який бахур кинув до свята "Святого Карантину"?
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15.05.2020 14:47 Ответить
якщо слуги так живуть, то як тоді живуть пани?
Ось в Німеччині бідують, в них навіть у бувшого президента хатинка бідніше... Нехай позаздрить слугам у "бідній" Україні.

палац екс-президента Німеччини Крістіана Фульфа, як виявилось, "страшного коррупціонера"...

На Закарпатті у двір "слуги народу" Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю - Цензор.НЕТ 1580
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17.05.2020 23:44 Ответить
 
 