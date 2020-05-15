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Двое мужчин спасли пенсионерку, пытавшуюся покончить с собой на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

В городе Волноваха Донецкой области 68-летняя пенсионерка пыталась покончить с собой, спрыгнув с моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

В полицию Волновахи позвонил мужчина с сообщением, что на мосту находится женщина, которая пыталась покончить с собой.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Волновахского отдела полиции. Правоохранители увидели плачущую бабушку и двух мужчин, которые спасли ее. Женщину успокоили и передали родным. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Один из героев сразу же уехал с места происшествия, убедившись, что спасенная женщина теперь в надежных руках. С другим мужчиной сотрудникам полиции удалось пообщаться.

"Возвращаясь в город, я увидел бабушку, которая уже перелезла за ограждение моста. Наверное, как говорится, на адреналине, я немедленно выскочил из автомобиля, подбежал к ней и схватил ее за куртку. Одновременно со мной подбежал еще один человек, который проезжал мимо. Женщина кричала, чтобы ее не трогали, отпустили, но мы, совсем не слушаясь ее, вытащили на другую, безопасную сторону и сразу же позвонили в полицию", - рассказал мужчина.

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Двое мужчин спасли пенсионерку, пытавшуюся покончить с собой на Донетчине, - Нацполиция 01
Двое мужчин спасли пенсионерку, пытавшуюся покончить с собой на Донетчине, - Нацполиция 02

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Нацполиция (16458) самоубийство (998) спасение (169) Донецкая область (9621)


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Топ комментарии
+5
спасибо, мужики...
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15.05.2020 12:01
+4
Молодцы мужики. Продлили ей ужас и муки земного существования.
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15.05.2020 12:04
+3
Меньше телек надо было смотреть,там сплошное нагнетание психоза.
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15.05.2020 12:03
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спасибо, мужики...
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15.05.2020 12:01 Ответить
пєнсіонний фонд с тобою нє согласєн
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15.05.2020 14:19 Ответить
так... він цим мужикам помститься ))))
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15.05.2020 14:20 Ответить
С такой высоты малая вероятность летального исхода. А вот многочисленные травмы обеспечены. Может бабуля хотела в больнице пожить немного или крыша поехала. Старость горбатая.
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15.05.2020 12:02 Ответить
Меньше телек надо было смотреть,там сплошное нагнетание психоза.
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15.05.2020 12:03 Ответить
Молодцы мужики. Продлили ей ужас и муки земного существования.
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15.05.2020 12:04 Ответить
у бабульки, походу, адреналин зашкалил от покращень...
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15.05.2020 12:05 Ответить
Підвищена тривога. Ляшко, твоя работа. Сегодня парень молодой зашел. В маске. На улице в маске, когда лето скоро. Говорит, этот вирус людей поломал. И как ему объяснить, что Ляшко у нас хуже вируса, упырь.
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15.05.2020 12:06 Ответить
И что теперь этим мужчинам за это будет?Гарантированая подписка про не выезд,ежемесячные вызовы в поицию для дачи показаний до конца следствия, а это как минимум год,это однозначно.
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15.05.2020 12:06 Ответить
Нет там никакого следствия.
Самоубийц обычно везут в дурдом и держат там сколько посчитают нужным.
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15.05.2020 12:30 Ответить
хотела уйти от слуг нарота ,не получилось
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15.05.2020 12:17 Ответить
откуда вы знаете что с пенсионеркой, мож у нее онкология неоперабельная, мож не хочет она выть от боли от качества паллиативной терапии когда хер пойми что колят при действии пару часов вместо 6-7, спасти то дурное дело не хитрое а вот убрать причину по которой захотела свести счеты с жизнью неполучится даже если с бабкой вместе спрыгнуть с моста, так то
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15.05.2020 12:42 Ответить
там того мосту тіко шоп ноги поломати
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15.05.2020 14:18 Ответить
 
 