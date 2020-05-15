Двое мужчин спасли пенсионерку, пытавшуюся покончить с собой на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

В городе Волноваха Донецкой области 68-летняя пенсионерка пыталась покончить с собой, спрыгнув с моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

В полицию Волновахи позвонил мужчина с сообщением, что на мосту находится женщина, которая пыталась покончить с собой.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Волновахского отдела полиции. Правоохранители увидели плачущую бабушку и двух мужчин, которые спасли ее. Женщину успокоили и передали родным. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Один из героев сразу же уехал с места происшествия, убедившись, что спасенная женщина теперь в надежных руках. С другим мужчиной сотрудникам полиции удалось пообщаться.

"Возвращаясь в город, я увидел бабушку, которая уже перелезла за ограждение моста. Наверное, как говорится, на адреналине, я немедленно выскочил из автомобиля, подбежал к ней и схватил ее за куртку. Одновременно со мной подбежал еще один человек, который проезжал мимо. Женщина кричала, чтобы ее не трогали, отпустили, но мы, совсем не слушаясь ее, вытащили на другую, безопасную сторону и сразу же позвонили в полицию", - рассказал мужчина.

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