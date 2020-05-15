Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала участников организованной преступной группировки, которые незаконным путем перепродали квартиры на сумму более 7 млн гривен. Полиция открыла уголовные производства, четыре участника задержаны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сообщается, что преступную деятельность группировки пресекли сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины совместно с оперативниками управления уголовного розыска и сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений (отдела детективов) следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством прокуратуры области.

Как установили правоохранители, в течение двух лет участники организованной преступной группировки, в состав которой входило восемь человек (жители Львова и Киева в возрасте от 32-х до 60-ти лет), мошенническим способом завладели квартирами львовян, которые в дальнейшем продали, "заработав" таким образом более 7 млн гривен.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Вадима Дзюбинского, организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова. Они подбирали малообеспеченных лиц или лиц без определенного места жительства - именно эти люди становились новыми "собственниками" помещений, которыми в конце концов завладевали мошенники.

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"Злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые долгое время не проживали в своих домах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры. Правоохранители разоблачили и задокументировали семь фактов таких сделок с недвижимостью во Львове. Кроме того, во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, таким же образом они готовились продать еще три квартиры", - сообщил он.

Вчера, 14 мая, полицейские задержали четверых участников организованной преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после заключения ими очередного договора купли-продажи на квартиру от имени фиктивного владельца.

"Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, вещественные доказательства, подтверждающие их незаконную деятельность - печати, штампы, документы, бланки, фотографии. Все это приобщено к материалам уголовного производства ", - сообщил Дзюбинский.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 190 (приготовление к мошенничеству), ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выявления других лиц, причастных к совершению преступлений, а также санкционированные обыски на территории Львовской, Киевской и Ривненской областей.

Решатся вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях в совершении уголовных преступлений и избрании им меры пресечения.



Фото: сайт Нацполиции