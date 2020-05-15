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Новости Фото Силовики
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Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала участников организованной преступной группировки, которые незаконным путем перепродали квартиры на сумму более 7 млн гривен. Полиция открыла уголовные производства, четыре участника задержаны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сообщается, что преступную деятельность группировки пресекли сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины совместно с оперативниками управления уголовного розыска и сотрудниками отдела расследования особо тяжких преступлений (отдела детективов) следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством прокуратуры области.

Как установили правоохранители, в течение двух лет участники организованной преступной группировки, в состав которой входило восемь человек (жители Львова и Киева в возрасте от 32-х до 60-ти лет), мошенническим способом завладели квартирами львовян, которые в дальнейшем продали, "заработав" таким образом более 7 млн гривен.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 01

По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Вадима Дзюбинского, организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова. Они подбирали малообеспеченных лиц или лиц без определенного места жительства - именно эти люди становились новыми "собственниками" помещений, которыми в конце концов завладевали мошенники.

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"Злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые долгое время не проживали в своих домах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры. Правоохранители разоблачили и задокументировали семь фактов таких сделок с недвижимостью во Львове. Кроме того, во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, таким же образом они готовились продать еще три квартиры", - сообщил он.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 02

Вчера, 14 мая, полицейские задержали четверых участников организованной преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после заключения ими очередного договора купли-продажи на квартиру от имени фиктивного владельца.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 03

"Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, вещественные доказательства, подтверждающие их незаконную деятельность - печати, штампы, документы, бланки, фотографии. Все это приобщено к материалам уголовного производства ", - сообщил Дзюбинский.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 04

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 190 (приготовление к мошенничеству), ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 05

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выявления других лиц, причастных к совершению преступлений, а также санкционированные обыски на территории Львовской, Киевской и Ривненской областей.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 06

Решатся вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях в совершении уголовных преступлений и избрании им меры пресечения.

Полицейские задержали на Львовщине группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн 07
Фото: сайт Нацполиции

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такие черные риелторы есть по всей стране... особенно в крупных городах и Киеве (обязательно)... "слепые" нотариусы, жадные ЖЭКовские, глухие соседи и беспомощные владельцы (иногда алкашня и старики) - вот обширное поле не паханое для аферистов...
это знают все! но выловить и доказать... и главное вернуть собственность обратно...халепа...
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15.05.2020 12:23 Ответить
А люди у нас - білі і пухнасті. Не "бачать" того, що квартира продається за заниженою ціною? Що продавцем є люмпен? Що у квартирі ніхто давно не живе? З сусідами поспілкуватися ліньки? Що "власник" квартири - глуха і сліпа бабця з альцгеймером? І гроші сплачують не шляхом переказу зі свого рахунку на рахунок власника, а налом "помічнику" власника.
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15.05.2020 14:11 Ответить
так...все так...
а інколи квартира за місяць перепродається 2-3 рази...і шо цього теж ніхто не помічає?...
і саме останнім, які може і нормальні і ціна не маленька ..випадуть всі "радощі" і можлива конфіскація... бо саме останній у цьому ланцюжку легше всього знаходиться...а інші - ні...
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15.05.2020 14:16 Ответить
Не понял, а де моё любимое фото изьятого огнестрельного оружия - традиционного Флобера или турецкого стартовика?
Фотками дипломов и флешек прогрессивную общественность не напугаешь.
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15.05.2020 12:26 Ответить
Не бачу затримання нотаріуса без нього це не реально провернути
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15.05.2020 12:35 Ответить
Просто треба як в Китаї. А ще краще вивести на площу, зібрати "континген", який може бути причасний до таких схем - та повісити. В нас "толерастія" де не треба. А там де треба - лише фотоселфі
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15.05.2020 12:47 Ответить
При Потрошенко ніхто хлопцям працювати не заважав, а тепер переслідують пацанів де тільки можуть.
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15.05.2020 13:19 Ответить
 
 