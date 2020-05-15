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С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 апреля, в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области состоялось прощание с Александром Витальевичем Карпикой, 1996 года рождения, старшим солдатом, химиком отделения радиационной, химической и биологической защиты 12-го отдельного полка оперативного обеспечения, который погиб 13 апреля в 17.00 в районе села Катерынивка Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, полученного при обустройстве инженерных позиций.

Сегодня утром, тело погибшего военнослужащего привезли на родную землю, сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Карпика родился 25.03.1996 года. Окончил Тростянецкую общеобразовательную школу. С 2016 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

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У него остались мать, отчим, двое братьев и сестра.

С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 01

Александр Карпика

С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 02

Мама встречает погибшего Героя

С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 03

Односельчане на коленях встретили тело погибшего Героя

С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 04
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 05
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 06
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 07
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 08
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 09
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 10
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 11
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 12
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 13
С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине 14

Автор: 

Винницкая область (1033) похороны (1528) смерть (9218) военнослужащие (6132) потери (4381) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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