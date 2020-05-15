Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Во время конфликта с охраной магазина в Киеве злоумышленник достал из кармана гранату и начал угрожать взорвать помещение. В результате инцидента никто не пострадал. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
В столичную полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать.
На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.
38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.
Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник:https://censor.net/p3195800"
Показалось? Что он тогда хотел доказать охраннику?
Это был вежливый зе- человечек"
Пример - покушение на Осмаева...
Способность человека убивать
https://www.youtube.com/watch?v=_xQM7dSuv0I
Я знаю точно.
Человек который в общественном месте, просто из кобуры достаёт без оснований легальный пистолет, несёт административную ответственность, вплоть до возмездного изъятия оружия, а если он ещё и угрожает им кому то, тоже без оснований, то ответственность наступает уже уголовная.
но как эти кретины собираются обороняться при помощи гранаты....