Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время конфликта с охраной магазина в Киеве злоумышленник достал из кармана гранату и начал угрожать взорвать помещение. В результате инцидента никто не пострадал. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать.

На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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