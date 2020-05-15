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Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время конфликта с охраной магазина в Киеве злоумышленник достал из кармана гранату и начал угрожать взорвать помещение. В результате инцидента никто не пострадал. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать.

На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция 01
Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция 02
Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция 03

Автор: 

граната (998) Киев (25511) Нацполиция (16458) супермаркет (171) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+15
Сходил за хлебушком. На вопрос жены,где хлеб сказал через 7 лет, что хлеба не было)
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15.05.2020 13:52
+5
Як вважаєте, чи зміг би такий громадянин, в нашій некорумпованій країні оформити собі легальний короткоствол і чи зупинило би його в супермаркеті те, що він легальний?
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15.05.2020 14:29
+5
Зараз набіжить купа дорослих дітлахів, що не награлися у дитинстві у війнушку (справжня їх чомусь не влаштовує) і почне втирати, мовляв от, якби у відвідувачів та продавчині з охоронцем було по три револьвери - такого нізащо б не сталося
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15.05.2020 14:40
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ПТСР - він такий...
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15.05.2020 13:49 Ответить
а был бы короткоствол - просто выстрелил бы
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15.05.2020 14:57 Ответить
Сходил за хлебушком. На вопрос жены,где хлеб сказал через 7 лет, что хлеба не было)
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15.05.2020 13:52 Ответить
Крышу от COVIDA-19 снесло или от карантина?
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15.05.2020 13:53 Ответить
Если выступал агрессивно против ношения маски, то сторонник теории, что короновирус это - мировой заговор...
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15.05.2020 14:42 Ответить
Крестись, если чего показалось.
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15.05.2020 16:39 Ответить
"...Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.
Источник:https://censor.net/p3195800"

Показалось? Что он тогда хотел доказать охраннику?
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15.05.2020 16:44 Ответить
от времячко...за хлебом с гранатой...и охрана требует надеть маску и перчатки ))))
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15.05.2020 13:54 Ответить
Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5501

Это был вежливый зе- человечек"
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15.05.2020 13:54 Ответить
Идиот...
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15.05.2020 13:55 Ответить
Тепер граната входить до джентльментського набору.
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15.05.2020 13:56 Ответить
...какая граната - такой и джентльмен
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15.05.2020 14:05 Ответить
раз достал - нужно взрывать! людей ниже плинтуса со своим коронавирусом опустили...
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15.05.2020 14:04 Ответить
телеп щастя в хату...
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15.05.2020 14:35 Ответить
Бовдур ) А накуя в маркеті себе підривати ? Йди до лісу та й підривай себе скіко хочеш )
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15.05.2020 14:04 Ответить
Граната не подходит, нужна маска)
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15.05.2020 14:05 Ответить
Як вважаєте, чи зміг би такий громадянин, в нашій некорумпованій країні оформити собі легальний короткоствол і чи зупинило би його в супермаркеті те, що він легальний?
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15.05.2020 14:29 Ответить
Зараз набіжить купа дорослих дітлахів, що не награлися у дитинстві у війнушку (справжня їх чомусь не влаштовує) і почне втирати, мовляв от, якби у відвідувачів та продавчині з охоронцем було по три револьвери - такого нізащо б не сталося
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15.05.2020 14:40 Ответить
В США более года назад было несколько подряд массовых убийств, а там, кое где, разрешено иметь даже пулемёты...
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15.05.2020 14:47 Ответить
Можно ми з США передремо щось інше? Чи обов'язково почати із масових вбивств?
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15.05.2020 17:47 Ответить
Я говорю о том, что необходима спецподготовка, чтобы противостоять преступнику, который приготовился стрелять...
Пример - покушение на Осмаева...
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15.05.2020 17:51 Ответить
так, її поліцейські проходять
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16.05.2020 14:38 Ответить
Я говорю о том, что владелец оружия может стать для преступника оруженосцем...

Способность человека убивать
https://www.youtube.com/watch?v=_xQM7dSuv0I
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16.05.2020 14:48 Ответить
А что, гранаты уже легальны? Как он её оформил, интересно?
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15.05.2020 17:44 Ответить
Людину яка публічно дістає гранату не зупинить легальність. Він так само дістав би і легальний ствол, але зараз йому 7 років світить, а при легальному - нічого.
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15.05.2020 17:48 Ответить
Ответа на вопрос не слышу. Когда узаконили гранаты? Ведь если у него есть граната, то не может же быть, чтобы она была незаконной?
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15.05.2020 20:20 Ответить
я маю переливати лайно з пустого в порожнє? Я на десять питань вперед бачу той бред, що ти будеш нести. Пошукай рівного собі для суперечки дописувача.
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16.05.2020 14:04 Ответить
Ответить потому что нечего. Ведь если ты признаешь, что гранаты незаконны, придётся признать, что незаконность оружия не мешает его иметь тем, кто клал на закон. В итоге в пролёте только законопослушные граждане, а у преступников преимущество - фактически, гарантированное им законом.
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16.05.2020 15:52 Ответить
Та ні, просто нецікаво спілкуватись із вами. Ви усі однакові, і доводи у вас шаблонні. Крім того, ви не бажаєте слухати аргументи, поширюючи власну позицію (хоча це і не позиція і не ваша). Тому, позицію таких як ви, я подаю звужено -у Молдові такого не має. І звужено відповідаб, так, а ми не Молдова.
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17.05.2020 17:39 Ответить
Вы это серьёзно?
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15.05.2020 20:56 Ответить
Ви в цьому сумніваєтесь?
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16.05.2020 14:02 Ответить
Зачем мне сомневаться?
Я знаю точно.
Человек который в общественном месте, просто из кобуры достаёт без оснований легальный пистолет, несёт административную ответственность, вплоть до возмездного изъятия оружия, а если он ещё и угрожает им кому то, тоже без оснований, то ответственность наступает уже уголовная.
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16.05.2020 14:42 Ответить
Мені плювати на його штраф. Я хочу, щоби його не було ні в метро, ні в дитячому садочку, а не щоби він платив штраф чи сидів.
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17.05.2020 17:40 Ответить
Важно, чего хочет большинство общества, а не его отдельный индивидум.
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17.05.2020 19:15 Ответить
надеть маску - семь лет тюрьмы, надеть маску - семь лет тюрьмы...хм, сложный выбор для кого то
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15.05.2020 15:04 Ответить
Реальный дебил!
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15.05.2020 15:18 Ответить
Довели людей, $₩ки....
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15.05.2020 15:39 Ответить
Судячи по іржі на запалі, вона могла вибухнути у будь який момент! Війна не тільки вбиває... вона позбавляє розуму...там були діти та старі. Або до лікарні виправляти психіку, якщо воював, а ні - до вьязниці та на реальний термін.
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15.05.2020 15:51 Ответить
так если воевал - тогда не садить ?
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15.05.2020 16:29 Ответить
наказание должно быть одинаковыи - даже если воевал, то в тюрягу.
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15.05.2020 16:37 Ответить
Когда успели легализовать гранаты, я что-то пропустил? Откуда у него граната? Может, это полицейский?!
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15.05.2020 17:45 Ответить
ну балон, пневмат - понятно.
но как эти кретины собираются обороняться при помощи гранаты....
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15.05.2020 18:15 Ответить
а что с запалом?
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15.05.2020 20:59 Ответить
А ничо. УЗРГМ, валявшийся много лет в какахах, серьёзно окислившийся. Как изъяли - затянули хомутами сразу на всякий пожарный. РГДха тоже явно не в музее под стеклом хранилась. Вот я бы лично, вообще в таком состоянии эту хрень побоялся бы даже в руки брать.
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15.05.2020 23:11 Ответить
Достал гранату и спросил : " А чому вы не в бронежилетах"?
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16.05.2020 16:24 Ответить
Надо это, поскорей разрешить свободную продажу гранат населению!
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17.05.2020 19:53 Ответить
 
 