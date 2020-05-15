С воином ССО Дмитрием Кузьменко, погибшим во время плановых занятий в районе ООС, простятся завтра на Житомирщине. ФОТО

Завтра, 16 мая, в селе Райки Бердичевского района Житомирской области, в 12.00 начнется прощание с Дмитрием Павловичем Кузьменко, сержантом, военнослужащим ССО, который трагически погиб 13 мая в районе города Краматорск Донецкой области в ходе проведения учебно-боевых задач по десантированию на воду. Вместе с ним также трагически погиб майор, заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Валерьевич Суприган.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают правоохранители и военная служба правопорядка.

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У погибшего Дмитрия Кузьменко остались родители и брат.

Также ветеран АТО Андриана Сусак сообщила, что помочь семье погибшего воина можно переводом на банковскую карточку: 4731 2191 1084 9985 Кузьменко Павло Анатолійович

Как сообщалось, в среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. Погиб заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган, а также сержант Сил специального назначения Дмитрий Кузьменко.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил расследование по факту гибели двух военнослужащих во время учений в зоне проведения операции Объединенных сил: "Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому".