Трагически погибшего в Донецкой области майора ССО Андрея Супригана похоронят 16 мая во Львове. ФОТО

16 мая, в городе Львов в гарнизонном храме апостолов Петра и Павла, в 13:00 состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Андреем Валерьевичем Суприганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Суприган, 1990 года рождения, уроженец Львова, майор, заместитель командира одного из подразделений Сил специальных операций, который трагически погиб 13 мая в районе города Краматорск Донецкой области во время выполнения учебно-боевой задачи по десантированию в воду. Вместе с ним погиб сержант ССО Дмитрий Кузьменко.

Андрей Суприган в 2008 году окончил лицей имени Героев Крут, а в 2012 г. - Академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. С начала войны выполнял задачи в зоне АТО / ООС - Кутейниково, Верхнеторецкое, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.

Похоронят погибшего военнослужащего на Лычаковском кладбище Львова. У него остались родители и сестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган погиб в районе проведения ООС. ФОТО





