Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения осуществил проверку в колонии и СИЗО в Полтаве.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня смог оторваться от киевских дел и проверить без предупреждения тюрьмы Полтавы. Это впервые произошло за время карантина и впервые в рабочий день и поэтому получился неплохой сюрприз", - написал Малюська.

Министр отметил, что полтавской колонии № 64 предьявить нечего, поскольку на ее базе работает успешное госпредприятие и его доходы позволяют содержать все в надлежащем состоянии. В местном СИЗО ситуация другая.







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"Здесь и несколько лет незавершенный и заброшенный ремонт камер (деньги украли киевские чиновники), и затопленный подвал, и много заброшенных камер. Но и при отсутствии доходов немало в СИЗО сделано на очень приличном уровне и явно это более высокий уровень по сравнению с следственными изоляторами Одессы или Киева", - сообщил чиновник.





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"Полтава - крепкая 4 (по 5-бальной шкале)", - резюмировал глава Минюста.

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