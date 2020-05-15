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Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения осуществил проверку в колонии и СИЗО в Полтаве.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 01

"Сегодня смог оторваться от киевских дел и проверить без предупреждения тюрьмы Полтавы. Это впервые произошло за время карантина и впервые в рабочий день и поэтому получился неплохой сюрприз", - написал Малюська.

Министр отметил, что полтавской колонии № 64 предьявить нечего, поскольку на ее базе работает успешное госпредприятие и его доходы позволяют содержать все в надлежащем состоянии. В местном СИЗО ситуация другая.

Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 02
Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 03
Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 04

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Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 05
Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 06

"Здесь и несколько лет незавершенный и заброшенный ремонт камер (деньги украли киевские чиновники), и затопленный подвал, и много заброшенных камер. Но и при отсутствии доходов немало в СИЗО сделано на очень приличном уровне и явно это более высокий уровень по сравнению с следственными изоляторами Одессы или Киева", - сообщил чиновник.

Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 07
Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 08

Также смотрите: Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице. ФОТОрепортаж

Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 09
Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 10
Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 11

"Полтава - крепкая 4 (по 5-бальной шкале)", - резюмировал глава Минюста.

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Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве 12

Автор: 

колония (420) Минюст (1750) Тахтаулове (764) СИЗО (1361) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+16
За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список:

==========================================================================

Более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми Зеленского или его окружения получили государственные должности за год его президентства.
Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», говорится в сегодняшнем http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh?fbclid=IwAR2C1UtS_rfuA2jg-MdmCbaxJ6rVA68EO7pFYEIqzM0-CNwFGeLhmTTILaw сообщении Комитета избирателей Украины.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5.html Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.html Тимошенко: «Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «95-го Квартала». Видео
были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.
Работают в Офисе Президента:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») - первый заместитель председателя Офиса Президента
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») - заместитель Руководителя Офиса Президента
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник Президента
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины
- Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
- Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
- Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с «Студией Квартал 95» в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
- Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Государственного управления делами
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
- Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
- Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с «Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат УкраиныЮрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныАлександр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныМаксим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - народный депутат УкраиныЕлена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныОльга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныРуслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат УкраиныАлександр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат УкраиныВалерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни) - народный депутат УкраиныИгорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН) - народный депутат УкраиныАлександр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныВладимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом») - народный депутат УкраиныРоман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала») - народный депутат УкраиныИрина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха») - народный депутат УкраиныАлександр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с «Студией Квартал 95») - народный депутат Украины.
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15.05.2020 23:58
+6
За новыми сотрудниками с пожизненным поехал? Кастинг "новых лиц" проводить?
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15.05.2020 23:56
+2
где ЗЕК где министр х*й отличишь
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15.05.2020 23:59
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За новыми сотрудниками с пожизненным поехал? Кастинг "новых лиц" проводить?
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15.05.2020 23:56 Ответить
За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список:

==========================================================================

Более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми Зеленского или его окружения получили государственные должности за год его президентства.
Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», говорится в сегодняшнем http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh?fbclid=IwAR2C1UtS_rfuA2jg-MdmCbaxJ6rVA68EO7pFYEIqzM0-CNwFGeLhmTTILaw сообщении Комитета избирателей Украины.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5.html Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.html Тимошенко: «Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «95-го Квартала». Видео
были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.
Работают в Офисе Президента:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») - первый заместитель председателя Офиса Президента
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») - заместитель Руководителя Офиса Президента
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник Президента
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины
- Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
- Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
- Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с «Студией Квартал 95» в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
- Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Государственного управления делами
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
- Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
- Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с «Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат УкраиныЮрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныАлександр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныМаксим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - народный депутат УкраиныЕлена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныОльга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныРуслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат УкраиныАлександр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат УкраиныВалерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни) - народный депутат УкраиныИгорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН) - народный депутат УкраиныАлександр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныВладимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом») - народный депутат УкраиныРоман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала») - народный депутат УкраиныИрина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха») - народный депутат УкраиныАлександр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с «Студией Квартал 95») - народный депутат Украины.
показать весь комментарий
15.05.2020 23:58 Ответить
где ЗЕК где министр х*й отличишь
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15.05.2020 23:59 Ответить
Шкала сейчас 12 бальная - а Малюська из какого века ?
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16.05.2020 00:01 Ответить
"без предупреждения"...а должен по приговору суда.
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16.05.2020 00:08 Ответить
принес чефир, самокрутки
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16.05.2020 00:12 Ответить
Запоминай, правильно чагир-чифирь. От тюрьмы не зарекайся....
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16.05.2020 00:42 Ответить
У параши хоть полежал? Пусть привыкает.
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16.05.2020 00:17 Ответить
Що за омериканська дика риба ?
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16.05.2020 04:19 Ответить
Мабуть в "Велюрі" недоїли, не пропадати ж.
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16.05.2020 08:29 Ответить
Отличные условия, чтобы засунут туда всю зеленую плесень вместе с президентом и его советниками. И надолго.
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16.05.2020 08:15 Ответить
Якщо Ви гадаєте, що я проти такого розвитку подій, то Ви помиляєтесь.
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16.05.2020 15:22 Ответить
Щось міністра по тюрмам "тягне". Все на них піариться.
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16.05.2020 08:26 Ответить
Видать местечко для себя присматривает.
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16.05.2020 09:35 Ответить
А зачем казарму рот охраны показали вместо камер?
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16.05.2020 09:40 Ответить
Чувак выполняет заказ на поиск новых участков под новые жилые комплексы и ТРЦ
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16.05.2020 12:15 Ответить
Глава Мін'юсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві - Цензор.НЕТ 3842
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17.05.2020 11:27 Ответить
Як що це не радянська показуха , то непогано для початку, але хто знає окрім самих зк і їх сімей
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17.05.2020 14:42 Ответить
В Україні що не тюрма/зона, то незалежне від Україні князіство де зк заробляють своїм директорам на Лексус
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17.05.2020 14:44 Ответить
 
 